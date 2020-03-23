 Українці, які через карантин залишилися в Австрії, можуть повернутися 24 березня, - Щерба

Про це повідомив у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Несподівані хороші новини! 24.03 вдень ​​буде ще один евакуаційний рейс SkyUp Відень-Київ. Слідкуйте за сайтом компанії. Закликаємо громадян, які не скористалися чотирма рейсами минулого тижня, а також тих, у кого завершується дозволений термін перебування: не пропустіть цей рейс! Окремо звертаюся до громадянина, який не потрапив на минулий рейс через алкогольне сп'яніння. Всесвіт дарує Вам ще один шанс", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на території Австрії залишилися близько 470 українців, які не змогли повернутися додому через запровадження країнами обмежувальних заходів і закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавірусу. 18 березня було організовано евакуаційний рейс.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів про жорсткі карантинні заходи в цій країні і закликав читачів надсилати свої замальовки про життя і про організацію життя в умовах карантину: "Всі цікаві історії публікуватиму".

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