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Все про:Австрія (217) карантин (846) евакуація (349) Щерба (40) SkyUp (28) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Українці, які через карантин залишилися в Австрії, можуть повернутися 24 березня, - Щерба

Вдень 24 березня буде ще один евакуаційний рейс SkyUp з Відня до Києва.

Про це повідомив у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Несподівані хороші новини! 24.03 вдень ​​буде ще один евакуаційний рейс SkyUp Відень-Київ. Слідкуйте за сайтом компанії. Закликаємо громадян, які не скористалися чотирма рейсами минулого тижня, а також тих, у кого завершується дозволений термін перебування: не пропустіть цей рейс! Окремо звертаюся до громадянина, який не потрапив на минулий рейс через алкогольне сп'яніння. Всесвіт дарує Вам ще один шанс", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на території Австрії залишилися близько 470 українців, які не змогли повернутися додому через запровадження країнами обмежувальних заходів і закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавірусу. 18 березня було організовано евакуаційний рейс.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів про жорсткі карантинні заходи в цій країні і закликав читачів надсилати свої замальовки про життя і про організацію життя в умовах карантину: "Всі цікаві історії публікуватиму".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183652
 
 
 Топ коментарі
 
Я ночами плохо сплю потому что вас всех люблю, ну когда б""""ть вы наконец все посьезжаетесь е" вашу мать!
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Ну, бля, свершилось! Люди бегут из Австрии в Украину!)
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Я ночами плохо сплю потому что вас всех люблю, ну когда б""""ть вы наконец все посьезжаетесь е" вашу мать!
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У многих еще полно времени по биометрии.Как сроки будут подходить,тогда и эвакуируются
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ну зачем так кардинально, если только экспресс-тестом, но он с первого раза не всегда правильно диагностирует.
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Експрес-тест в данному випадку до одного місця,тут тільки ПЛР.
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Ну, хоть одна хорошая новость за день.
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Прокидайся, це вже десь 10 країна сьогодні, звідкі свіжі штампи корони привезуть.
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Шутки шутками, а нам Буков с тобой похоже трындец.
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Наши организмы ослабленные перестойками, революциями и пр. хренью уже не выдержат. Да и молодежь в принципе только рада будет.
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Може й так, хоча мені 51 і нема сильних патологій, правда палю.
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У мене в Австрії працюють родичі. Ніхто повертатися до закінчення контракту не буде.
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а мой брат летит домой 24 с Стокгольма. Спасибо именно этому перевозчику за помощь, у брата были проблемы с билетами. Жаль, что пришлось оставить работу. Там платили отлично.
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Ну, ***, свершилось! Люди бегут из Австрии в Украину!)
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