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Все про:карантин (846) Львівщина (1076) ОДА (805) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 У Львівській області 79 підозр на коронавірус, 39 осіб перебувають у лікарні, - ОДА

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 39 осіб.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Львівська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 39 осіб.

На самоізоляції перебувають 33 осіб. За весь час виписано - 34 пацієнтів.

Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближене до важкого.

Всього на Львівщині за весь час з підозрою на COVID-19 звернулося 106 осіб.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 23 результати тестів - негативні на коронавірус. За весь час у сумі у 27 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 79 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З учорашнього вечора на Львівщині госпіталізовано понад 20 осіб із підозрою на коронавірус

У Львівській області 79 підозр на коронавірус, 39 осіб перебувають у лікарні, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183651
 
 
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Украину от коронавируса спасет только пожизненная самоизоляция в Сизо ВСЕЙ "нашей" власти..
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Та ніхто пепі стільки не дасть!
10 рочкув максимум рукавички буде шити) Во Львовской области 79 подозрений на коронавирус, 39 человек находятся в больнице, - ОГА - Цензор.НЕТ 2309
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еще пару поездов из европы и будет как в Италии, идиоты
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популісти ідіоти вибір любителів халяви..
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Электорат Петра Алексеевича вернулся с заработков.
Дякуємо!
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Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [23.03.20 16:23]
• Статистика на данный момент:
🇰🇿Казахстан - 62 заражены
🇺🇿Узбекистан - 46 заражены
🇰🇬Кыргызстан - 16 заражены
🇹🇯В Таджикистане не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. У Львівській області 79 підозр на коронавірус, 39 осіб перебувають у лікарні, - ОДА - Цензор.НЕТ 1972
🇹🇲В Туркменистане не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом У Львівській області 79 підозр на коронавірус, 39 осіб перебувають у лікарні, - ОДА - Цензор.НЕТ 8346
Летальных исходов нет.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [23.03.20 16:31]
[ Фото ]
🦠🌏 До каких стран ещё не добрался COVID19??
По состоянию на сегодня ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в таких государствах:
🇰🇵 Северная Корея У Львівській області 79 підозр на коронавірус, 39 осіб перебувають у лікарні, - ОДА - Цензор.НЕТ 6578
🇹🇯 Таджикистан
🇹🇲 Туркменистан (там коронавирус даже запретили)
🇸🇭 Остров Святой Елены
🇲🇲 Мьянма
🇾🇪 Йемен
🇲🇱 Мали
🇲🇼 Малави
🇧🇮 Бурунди
🇸🇸 Южный Судан
🇸🇱 Сьерра-Леоне
🇱🇦 Лаос
🇧🇼 Ботсвана
🇱🇸 Лесото
🇬🇼 Гвинея-Бисау
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🇦🇮 Ангилья
🇹🇻 Тувалу
🇼🇫 Острова Уоллис и Футуна
Науру
🤷🏼‍♂️Сен-Бертелеми
🇵🇲 Сен-Пьер и Микелон
🌴 Фолклендские острова
🇳🇺 Ниуэ
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