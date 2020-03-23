 У Львівській області 79 підозр на коронавірус, 39 осіб перебувають у лікарні, - ОДА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Львівська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 39 осіб.

На самоізоляції перебувають 33 осіб. За весь час виписано - 34 пацієнтів.

Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближене до важкого.

Всього на Львівщині за весь час з підозрою на COVID-19 звернулося 106 осіб.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 23 результати тестів - негативні на коронавірус. За весь час у сумі у 27 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 79 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

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