 У Львівській області 79 підозр на коронавірус, 39 осіб перебувають у лікарні, - ОДА

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Львівська ОДА, передає Цензор.НЕТ.
Зараз на лікуванні в обласній інфекційній клінічній лікарні - 39 осіб.
На самоізоляції перебувають 33 осіб. За весь час виписано - 34 пацієнтів.
Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближене до важкого.
Всього на Львівщині за весь час з підозрою на COVID-19 звернулося 106 осіб.
За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 23 результати тестів - негативні на коронавірус. За весь час у сумі у 27 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.
Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 79 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
самоизоляция в Сизо ВСЕЙ "нашей" власти..
10 рочкув максимум рукавички буде шити)
ідіотивибір любителів халяви..
Дякуємо!
• Статистика на данный момент:
🇰🇿Казахстан - 62 заражены
🇺🇿Узбекистан - 46 заражены
🇰🇬Кыргызстан - 16 заражены
🇹🇯В Таджикистане не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.
🇹🇲В Туркменистане не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом
Летальных исходов нет.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [23.03.20 16:31]
[ Фото ]
🦠🌏 До каких стран ещё не добрался COVID19??
По состоянию на сегодня ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в таких государствах:
🇰🇵 Северная Корея
🇹🇯 Таджикистан
🇹🇲 Туркменистан (там коронавирус даже запретили)
🇸🇭 Остров Святой Елены
🇲🇲 Мьянма
🇾🇪 Йемен
🇲🇱 Мали
🇲🇼 Малави
🇧🇮 Бурунди
🇸🇸 Южный Судан
🇸🇱 Сьерра-Леоне
🇱🇦 Лаос
🇧🇼 Ботсвана
🇱🇸 Лесото
🇬🇼 Гвинея-Бисау
🇰🇲 Коморы
🇸🇧 Соломоновы острова
🇪🇭 Западная Сахара
🇧🇿 Белиз
🇻🇺 Вануату
🤷🏼♂️Сан Томе и Принсипи
🇼🇸 Самоа
🇰🇮 Кирибати
🇫🇲 Микронезия
🇹🇴 Тонга
🇲🇭 Маршалловы острова
🇲🇵 Северные Марианские острова
🇦🇸 Американское Самоа
🇰🇳 Сент-Китс и Невис
🇹🇨 Острова Теркс и Кайкос
🇻🇬 Британские Виргинские острова
🌴Карибские Нидерланды
🇵🇼 Палау
🇨🇰 острова Кука
🇦🇮 Ангилья
🇹🇻 Тувалу
🇼🇫 Острова Уоллис и Футуна
Науру
🤷🏼♂️Сен-Бертелеми
🇵🇲 Сен-Пьер и Микелон
🌴 Фолклендские острова
🇳🇺 Ниуэ
🇹🇰 Токелау