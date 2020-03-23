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 Політика України, Економіка
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 Економіст Компанієць порівняв заходи з протидії COVID-19 в Україні і низці країн: "Проводимо експеримент над країною, буде весело, але не всім". ІНФОГРАФІКА

Експерти порівняли заходи з протидії коронавірусу, вжиті в Україні та низці країн світу.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.

"Проводимо економічний експеримент над країною під назвою:"Як зупинити економіку", буде весело, але не всім", - прокоментував він результати порівняння протиепідемічних заходів в Україні та низці країн світу.

"Порівняльний аналіз заходів із протидії поширенню COVID-19 демонструє, що Україна вживає жорсткіших заходів, за кращої епідеміологічної ситуації і більш вразливої економіки", - йдеться в оприлюдненій ним інфографіці.

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Економіст Компанієць порівняв заходи з протидії COVID-19 в Україні і низці країн: Проводимо експеримент над країною, буде весело, але не всім 01

Економіст Компанієць порівняв заходи з протидії COVID-19 в Україні і низці країн: Проводимо експеримент над країною, буде весело, але не всім 02
Економіст Компанієць порівняв заходи з протидії COVID-19 в Україні і низці країн: Проводимо експеримент над країною, буде весело, але не всім 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183649
 
   
 Топ коментарі
 
Так что это продать маски за границу это было правильное и стратегическое решение? Ай какой радуцкий маланец Украина приняла более жесткие меры из-за коронавируса, чем страны Запада, при лучшей эпидситуации и более уязвимой экономике, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 7481
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Бене нужен дефолт, шо не ясно, пошли кофе пить!
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да, хорошо ему ***** заплатило, что после правления зелупы и слуг и войны не надо будет
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точно. хорошо ***** заплатило пирожнику, что после правления мармеладной потужной зелупы и слуг и войны не надо будет.
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Фуйло в Криму самоізолювався, чекає виклику в Гаагу.
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Кстати, а просто перестать кашлять нельзя?
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А шо Воца главный молчит, может опять в Омане.
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Застав дурного Богу молитися, він і лоба розіб'є!!!
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Главное, что теперь можно бороться с ......., сбежать за границу не смогут, ну разве что в Италию, на поселение. А как предположили Чехи, запрет на въезд иностранцам они продлят предположительно на 2 года!
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Це добре, що прийняли більш жорстокі заходи. Та підприємства в основному працюють.
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Як всі вірять тому що їм розповідають!
Але ж спочатку зібрали з усіх епіцентрів потенційних носіїв COVID-19. Багато хто приїхав своїм ходом ще на початку пандемії. Потім все це рівномірно озповзлось по країні.
Що корона вже всюди є доказом знайдені виздоровівші! Це означає що вон були носіями щонайменше 20 днів!
А ЗМІ все страху наганяють!
Україна вжила жорсткіших заходів через коронавірус, ніж країни Заходу, за кращої епідситуації і вразливішої економіки, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 9857
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Народ, спокойно, главное меньше общайтесь и меньше навещайте старших родычей. Старайтесь ходить пешком или работать удаленно, кто может так. +скоро улучшиться погода и сама активность пойдет на спад. Естественно осенью станет опять хреновастенько, но может мы успеем подготовится. Моем руки, не трогаем рот, нос глаза + носим маски. можно просто марлевые (не забываем гладить). Начнется дачный сезон, свежий воздух и т.д.
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В Украине каждый бомж экономист. Этот экономист родом из какого мусорника?
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А ти з якого? Навіть грамотно написати два речення не здатен, зате критикуєш фахівця! Україна вжила жорсткіших заходів через коронавірус, ніж країни Заходу, за кращої епідситуації і вразливішої економіки, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 5115
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Экономист в стране без экономики? Я знаю, что у тебя руки есть, чтоб княпать. И это единственное твое достоинство.
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Об'єктивно є що заперечити економісту по цим фактам? Ні, ти переходиш на образи. Покажи, що ти кращий економіст, вперід!
Обґрунтуй, наприклад, чому у Нью-Йорку чи Парижі ходять і метро, і автобуси (і транспорт навіть НЕ ДУМАЮТЬ ЗУПИНЯТИ), хоча там тисячі хворих, а в Києві щось 25...
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Об'єктивно єкономіка не вразлива, а бідна. Чим більша економіка - тим більш вона складна й вразлива. Чим - менша - тим вона менш може змінитися. Тому українська економіка не є більш вразливою. А якраз менш вразливою. Це перша помилка. Не будемо вже переходити на конкретніше "Мертве вмерти не може".
Ну а ще, що розумного він сказав? Бомж економічної думки, згідно до цього поста. Коментувати нічого.

Епідемситуація, як сказав Ляшко, залежить від кількості тестів, яких немає (це вже вставка).
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Можна додумати, по темі, що такі заходи, можливо, ввели на упередження, щоб в Україну навезти хворих українців з усього світу. Можливо, вразливим для епідемій країнам і дійсно, потрібні заходи на упередження.
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Евакуйованих достатньо було ізолювати по готелях/в санаторіях! Чому в Санжарах ізолювали, а наступних евакуйованих - уже ні?

Плюс, відмінити пільги на проїзд пенсіонерів на час карантину (для їх же блага!) - це б розвантажило транспорт. Плюс, пускати в транспорт лише в масках та рукавичках.

І не треба тоді метро зупиняти, його не зупиняють ані в ЄС, ані в США! І потяги багато де курсують - навіть у Німеччині, де 15 тис. хворих уже. Та блін, навіть у Мілані метро працює і його не збираються закривати. Бо там влада розуміє, що епідемію закриттям метро НЕ ЗУПИНИТИ, зате це створить набагато більше проблем для економіки, бо усіх на стратегічні підприємства НЕ ПІДВЕЗЕШ, як не крути!

Проста істина: якщо 60 тис. евакуйованих не додумалися помістити на карантин, то ПОФІГ, працює метро чи не працює, ходять поїзди чи не ходять - зараза буде поширюватися!
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Плюс: розробити економічну програму. Підняти країну до рівня життя Польщі за 5 років. Плюс, підняти промисловість: легку, харчову, техніку. Плюс: розробити нову програму навчання. Плюс, створити структуровану армію. Плюс перемогти війну, повернути Крим.
Оце ти підходеш до пересічного чиновника, чи клоуна, чи навіть до Ішака. І вимагаєш від нього те зробити. Ішак знає свої можливості, а деякі люди, особливо старші, знають можливості цієї країни. А ти вимагаєш це від Ішака, чи пересічного чиновника, чи якогось спортсмена, чи співака. Яка різниця, правда ж?
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Це все глобальні завдання, які, як на мене, не під силу цій владі. Я ж пишу про ЕЛЕМЕНТАРНІ кроки, до яких мали б додуматися якщо не Зєля, то хоча б Шмигаль, Ємець чи хтось із замів Кличка...

Що заважало Кличку вийти і сказати: "Я мер цього міста, кияни проти закриття метро, закриття метро - повноваження мера, а не президента/прем'єра! Ідіть всі в дупу, я нічого не закрию!" Ми усі вже розуміємо, що після візиту Джуліані Віталю і пальцем ніхто не зачепить. Міг він таке сказати? Міг! Бо закон на його стороні! А Віталя натомість приходить до Шустера і скаржиться, що його змусили ввести непопулярні заходи.... Хоча метро навіть у Мілані та Римі ніхто не збирається закривати!
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так, навживали утирки заходів. Спочатку устроїли піар у Нових Санжарах, а потім без тестів та ізоляції на карантин масово поперли з Європи всіх інших наших громадян. А чого ж їх на карантин не відправили і тоді наХ... людяи з УВханя мізки компостували? зеДЕБІЛИ!
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Все логично.

Санжары это информационная операция была для того чтобы показать характер западных бандеровцев.

Потом по ЗеЛогике нужно убрать все средства защиты и лекарства из аптек, подождать пару недель пока 60000 туристов наберут на себе короновируса и завезти сразу всех, чтобы гарантировано перейти эпидемиологический порог в Украине. Следующий этап продажа лекарств и масок с наваром 10000%. Ну а потом нужно просто забрать за дешево.
Гении используют все возможности...
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сравнил меры по противодействию COVID-19 ..

Да наплевать на меры, на бумажке все хорошо. Сравним чуть попозже количество гробов. Вот это и будет реальный показатель.
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