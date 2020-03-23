 Економіст Компанієць порівняв заходи з протидії COVID-19 в Україні і низці країн: "Проводимо експеримент над країною, буде весело, але не всім". ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.
"Проводимо економічний експеримент над країною під назвою:"Як зупинити економіку", буде весело, але не всім", - прокоментував він результати порівняння протиепідемічних заходів в Україні та низці країн світу.
"Порівняльний аналіз заходів із протидії поширенню COVID-19 демонструє, що Україна вживає жорсткіших заходів, за кращої епідеміологічної ситуації і більш вразливої економіки", - йдеться в оприлюдненій ним інфографіці.
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Але ж спочатку зібрали з усіх епіцентрів потенційних носіїв COVID-19. Багато хто приїхав своїм ходом ще на початку пандемії. Потім все це рівномірно озповзлось по країні.
Що корона вже всюди є доказом знайдені виздоровівші! Це означає що вон були носіями щонайменше 20 днів!
А ЗМІ все страху наганяють!
Обґрунтуй, наприклад, чому у Нью-Йорку чи Парижі ходять і метро, і автобуси (і транспорт навіть НЕ ДУМАЮТЬ ЗУПИНЯТИ), хоча там тисячі хворих, а в Києві щось 25...
Ну а ще, що розумного він сказав? Бомж економічної думки, згідно до цього поста. Коментувати нічого.
Епідемситуація, як сказав Ляшко, залежить від кількості тестів, яких немає (це вже вставка).
Плюс, відмінити пільги на проїзд пенсіонерів на час карантину (для їх же блага!) - це б розвантажило транспорт. Плюс, пускати в транспорт лише в масках та рукавичках.
І не треба тоді метро зупиняти, його не зупиняють ані в ЄС, ані в США! І потяги багато де курсують - навіть у Німеччині, де 15 тис. хворих уже. Та блін, навіть у Мілані метро працює і його не збираються закривати. Бо там влада розуміє, що епідемію закриттям метро НЕ ЗУПИНИТИ, зате це створить набагато більше проблем для економіки, бо усіх на стратегічні підприємства НЕ ПІДВЕЗЕШ, як не крути!
Проста істина: якщо 60 тис. евакуйованих не додумалися помістити на карантин, то ПОФІГ, працює метро чи не працює, ходять поїзди чи не ходять - зараза буде поширюватися!
Оце ти підходеш до пересічного чиновника, чи клоуна, чи навіть до Ішака. І вимагаєш від нього те зробити. Ішак знає свої можливості, а деякі люди, особливо старші, знають можливості цієї країни. А ти вимагаєш це від Ішака, чи пересічного чиновника, чи якогось спортсмена, чи співака. Яка різниця, правда ж?
Що заважало Кличку вийти і сказати: "Я мер цього міста, кияни проти закриття метро, закриття метро - повноваження мера, а не президента/прем'єра! Ідіть всі в дупу, я нічого не закрию!" Ми усі вже розуміємо, що після візиту Джуліані Віталю і пальцем ніхто не зачепить. Міг він таке сказати? Міг! Бо закон на його стороні! А Віталя натомість приходить до Шустера і скаржиться, що його змусили ввести непопулярні заходи.... Хоча метро навіть у Мілані та Римі ніхто не збирається закривати!
Санжары это информационная операция была для того чтобы показать характер западных бандеровцев.
Потом по ЗеЛогике нужно убрать все средства защиты и лекарства из аптек, подождать пару недель пока 60000 туристов наберут на себе короновируса и завезти сразу всех, чтобы гарантировано перейти эпидемиологический порог в Украине. Следующий этап продажа лекарств и масок с наваром 10000%. Ну а потом нужно просто забрать за дешево.
Гении используют все возможности...
Да наплевать на меры, на бумажке все хорошо. Сравним чуть попозже количество гробов. Вот это и будет реальный показатель.