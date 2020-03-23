 Економіст Компанієць порівняв заходи з протидії COVID-19 в Україні і низці країн: "Проводимо експеримент над країною, буде весело, але не всім". ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.

"Проводимо економічний експеримент над країною під назвою:"Як зупинити економіку", буде весело, але не всім", - прокоментував він результати порівняння протиепідемічних заходів в Україні та низці країн світу.

"Порівняльний аналіз заходів із протидії поширенню COVID-19 демонструє, що Україна вживає жорсткіших заходів, за кращої епідеміологічної ситуації і більш вразливої економіки", - йдеться в оприлюдненій ним інфографіці.

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