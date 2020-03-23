 Переговори ТКГ 25 березня відбудуться у форматі відеоконференції, - речник МЗС Білорусі Глаз

Про це повідомив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Зустріч Тристоронньої контактної групи і її робочих груп відбудеться у форматі відеоконференції", - зазначив Глаз.
За його словами таке рішення прийнято у зв'язку з пандемією коронавірусу, про що білоруська сторона повідомила ОБСЄ.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Наступне засідання ТКГ щодо України заплановано на 25 березня. На ньому планували підписати угоду про створення громадської консультативної ради за участю представників окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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творить-
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соседом надобно дружить!За свой
язык не воевать,А
торговать и побеждатьЧтобы
зажиточными статьИ
языков бобольше знать!
- А Ви здатні нажертися «в хлам» і заснуть у блювотинні, на підлозі ресторану?
- Ні…
- А спать у парку на лавочці, насцявши у штани?
Ні… Та ви що, знущаєтесь?!!!
- Ні, цілком серйозно… Це тепер обов»язкова умова… Зокрема, для РНБО…
Другий варіант такий же страшний. Переговори ТКГ та Путінська програма відділення Донбасу аби Україна не була в НАТО і надалі розчлинялася - підведе Україну до часу страшенної економічної кризи із прийняттям обласних громад, щоб вижити - рішення про вихід від панування унітарного та центроресурсного Києва. Скоріш за все столицею стане або Харків, або Донецьк.Таким чином, немає у України часу задля створення збереження держави, а написаний невідомо ким сценарій про Україну, як державу, що не відбулася - перетвориться в життя . Добре хлопці грають із "95 кварталу" і спасибі за смерть Украні ми всі скажемо не тільки цьому кварталу, але і Порошенко, який теж не виконав свої обіцянки за два місяці завершити війну на Донбасі.
Один раз за всі століття доля надала можливість українцям мати свою державу, але нажаль саме русофобія і війна із Росією вже ставить крапку