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 Політика України
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Все про:Білорусь (962) відеоконференція (23) карантин (846) Мінськ (549) Тристороння контактна група (190) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Переговори ТКГ 25 березня відбудуться у форматі відеоконференції, - речник МЗС Білорусі Глаз

Переговори Тристоронньої контактної групи щодо України 25 березня пройдуть у форматі відеоконференції.

Про це повідомив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зустріч Тристоронньої контактної групи і її робочих груп відбудеться у форматі відеоконференції", - зазначив Глаз.

За його словами таке рішення прийнято у зв'язку з пандемією коронавірусу, про що білоруська сторона повідомила ОБСЄ.

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Наступне засідання ТКГ щодо України заплановано на 25 березня. На ньому планували підписати угоду про створення громадської консультативної ради за участю представників окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183647
 
 
 Топ коментарі
 
глаз на жопу будет натянут, если Ермак там что-то подпишет!
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УКРАЇНЦІ, НЕ ДАМО ЗДАТИ УКРАЇНУ МОСКОВСЬКОМУ АГРЕСОРУ. ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗРАДУ! БУДУТЬ ВИРОКИ НА ДОВІЧНЕ А МОЖЕ І ...
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глаз на жопу будет натянут, если Ермак там что-то подпишет!
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только с помощью электро-цифровой подписи (ЕЦП) хотя не уверен что так можно Переговоры ТКГ 25 марта пройдут в формате видеоконференции, - спикер МИД Беларуси Глаз - Цензор.НЕТ 2586
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Все уже оплачено в Омане! Там цифры-миллиарды$ за воду в Крым и снятие санкций. Пархатая мразь все сольет в унитаз, и свалит в Израиль. Паспорта на кармане. На посошок компенсируют фиКаломойскому деньги за Приват, и дружно на родину.
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Путин не Бог и не фраеер а так ху..ло а ТУТ БОГ указывает Зелебобику янелоху что ему ПРОТИВНО И МЕРЗКО СИЕ ПАСКУДСТВО ЛЮБОФЪ И ДРУЖБА С ВРАГОМ...и если Зелебобик не включит мозг то скоро его приберет вирус ниспосланный Богом... и также Ермаку подготовитсья к носилке на выезд..и белые тапочки.... если они решили под пандемию немножко подорговать землей и страной то таких надо списывать в утиль сырье...
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Творець всього сущого не тільки людині дав розум із своїм таким малим віком життя, але і планетам та зіркам , аби вони могли себе у свій вік зберігати. І тому я згоден із Вами, що усі пандемії в історіі людської цивілізації були і є необхідними саме для виживання планети, яка живе і існує за правилами Творця по смислу і логіці. Ми-люди вийшли і із смислу та із логіки свого Божого існування та перетворилися в одностатевих істот без поняття що таке гріх. Прийшов час Содоми і Гомори, та надія ще є аби не озираючись на свої гріхи покаятися і жити за законами Творця.

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Чтоб демократию
творить-
С
соседом надобно дружить!За свой
язык не воевать,А
торговать и побеждатьЧтобы
зажиточными статьИ
языков бобольше знать!


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- Я хочу буть у ЗЕ-команді…
- А Ви здатні нажертися «в хлам» і заснуть у блювотинні, на підлозі ресторану?
- Ні…
- А спать у парку на лавочці, насцявши у штани?
Ні… Та ви що, знущаєтесь?!!!
- Ні, цілком серйозно… Це тепер обов»язкова умова… Зокрема, для РНБО…
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отправьте порошенко вживую
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А кто Зелю привёл своим правлением?
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УКРАЇНЦІ, НЕ ДАМО ЗДАТИ УКРАЇНУ МОСКОВСЬКОМУ АГРЕСОРУ. ЗЕБІЛИ, НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗРАДУ! БУДУТЬ ВИРОКИ НА ДОВІЧНЕ А МОЖЕ І ...
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Представник України Язик і представник кацапів Дупа погодились зі спікером Глазом.
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Мне кажется все эти переговоры надо переносить в другую страну. Может быстрее дело пойдет.
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зачем, а если у кого то будет высокая температура и он будет неадекватен. Да и глаза-в-глаза по ЗЕ плохо сработает.
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переговорщик Кучма и его зять Пинчук/Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019. г. / Снятие экономической блокады ОРДЛО: Пинчук приезжал к Зеленскому, чтобы снова продавать трубы на Россию через новую должность Кучмы 06.06.2019./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. 22-06-2019
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только еще Майданов и Революций нам сейчас не хватало...гребанная отара... Переговори ТКГ 25 березня відбудуться у форматі відеоконференції, - речник МЗС Білорусі Глаз - Цензор.НЕТ 3759...
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Зелену мать як же кортить здать Україну ублюдки
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Скільки Україна - бідолаха, має недорозвинутих. Адже тільки два варіанти може існувати із ситуацією на Донбасі. Перший варіант - це продовження гібрідної війни до провокації із будь-якої сторони і визнання Росією об'єднаних донбаських республік та підписання договору Донбасу із Росією про надання Донбасу ******** російської зброї. Адже окремі регіони Донбасу без сільськогосподарської території не можуть стати державою і тому Донбас обов'язково буде здобувати собі територію через місяць-два, коли пандемія і економічна криза в Україні досягне необхідного статусу. Аби більш-менш безкровно здобути території потрібно 25-30 ракет "Колібр" із великою точністю, аби знищити, що залишились, військові склади та паливно-мастильні склади. І в цей час економічна ситуація змусить обласні громади південного сходу України звернутися до Донбасу на приєднання.
Другий варіант такий же страшний. Переговори ТКГ та Путінська програма відділення Донбасу аби Україна не була в НАТО і надалі розчлинялася - підведе Україну до часу страшенної економічної кризи із прийняттям обласних громад, щоб вижити - рішення про вихід від панування унітарного та центроресурсного Києва. Скоріш за все столицею стане або Харків, або Донецьк.Таким чином, немає у України часу задля створення збереження держави, а написаний невідомо ким сценарій про Україну, як державу, що не відбулася - перетвориться в життя . Добре хлопці грають із "95 кварталу" і спасибі за смерть Украні ми всі скажемо не тільки цьому кварталу, але і Порошенко, який теж не виконав свої обіцянки за два місяці завершити війну на Донбасі.
Один раз за всі століття доля надала можливість українцям мати свою державу, але нажаль саме русофобія і війна із Росією вже ставить крапку
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