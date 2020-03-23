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Все про:карантин (846) Рівне (200) Голос партія (150) Бобровська (3) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - "Голос". ФОТО

Народну депутатку від партії "Голос" Соломію Бобровську в Рівному не пустили на засідання міського штабу з протидії коронавірусу. Нардепка викликала поліцію.

Про це повідомляє партія "Голос", передає Цензор.НЕТ.

Партія вважає, що рівненська міська влада "вирішила сховатися від незручних запитань" з підготовки до протистояння коронавірусу.

"Сьогодні зранку народну депутатку від "Голосу" Соломію Бобровську не пустили на засідання міського штабу щодо коронавірусу. Мабуть, у мера є серйозні застереження щодо присутності на засіданні фахових політиків. Або й страх перед тими запитаннями, які Соломія планувала озвучити та на які планувала отримати відповіді від комісії", - заявили в "Голосі".

У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - Голос 01

Зазначається, що на сесії міської ради на початку березня Соломія Бобровська публічно порушувала питання про готовність міста до протидії коронавірусу.

"Тоді ні головний лікар, ні мер Рівного жодної відповіді не надали. Ми тепер розуміємо навіщо деяким мерам "надзвичайний стан" у країні. Його ще не запровадили, а депутатку вже сьогодні не пустили далі холу на першому поверсі: охорона, яка навіть не представилася, фізично протидіяла та протистояла, і силою зупинила народну депутатку за особистою вказівкою мера Рівного Володимира Хомка", - заявили в партії.

Команда Боровської викликала на місце наряд поліції.

"Уже складається протокол, написана заява та пояснення про цю ситуацію. Поліція відпрацювала за законом! Якщо мер міста, який вже багато років знаходиться на своїй позиції, не розуміє, що у кризових ситуаціях потрібно об’єднуватися, а не потурати своїм власним амбіціям, будемо пояснювати через протоколи та суди. О 17:00 зустрічається зі слідчим", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183646
 
 
 Топ коментарі
 
Под шумок коронавируса зебильная власть устроит полицейское государство В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5476
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экономика меня уже даже не волнует, т.к. все гораздо хуже...... если 25-го ермак подпишет свою грязную бумажку о капитуляции, то через год Украина будет догнивать с паРашей на одной помойке......
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в даній ситуації - депутат Бобровська.....
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Хомко - відомий дерибанщик рівенських земель, злодій, який підлаштовується під кожну владу
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та не те слово, вже думає як пропетляти, щоб знову на вибори йти, бо ніби по закону вже не можна, хоче обнулитись, як х...ло
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на словах то права, триндіти вони вміють, а щодо того чого вона приперлась, вона пояснила?
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НЕМА в УКРАЇНІ мерів-перів та ґубірнатарів... а шлємазли Є!!
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Под шумок коронавируса зебильная власть устроит полицейское государство В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5476
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Вони про це мріють - і Зе і Аваков. Але нічого не вийде без підтримки армії. А армія їх не підтримає.
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Як зараз не вистачає Україні свого Піночета.... Та стадіону.....
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порядок починається з себе, ти не дивись на інших, ти будь порядним. Чи думає Піночет чи Сралін черговий щось змінить? Вже змінювали, виросло не одне покоління чесних камуніздів і піонерів, он вони всі зараз при владі, і де їх чесність поділась?
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та и хер бы с ней и со всеми остальными.
меня больше экономика беспокоит
походу следующие 5-10 лет Украина будет мужественно преодолевать последствия пандемии.

власти фартануло нереально, можно абсолютно все списывать на это
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экономика меня уже даже не волнует, т.к. все гораздо хуже...... если 25-го ермак подпишет свою грязную бумажку о капитуляции, то через год Украина будет догнивать с паРашей на одной помойке......
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Шановний, Ви не дооцінюєте український народ.
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це фiгура слова, скажемо так.... звicно я усе розумiю, але перспектива хаосу менi не до вподоби, це по-перше..., а по-друге, менi не досить зрозумiло - за ким йти.....
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Эта Бобровская оказывается профессиональный политик? Помнится, еще были профессиональный революционеры...
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Есть Тимур и его команда а есть Сорос и его команда. Так вот Бобровская один из членов этой команды а может членкинь? Кому интересно могут поискить инфу в сети.
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це 'професійні соросята'...

Соросята, [18.02.20 16:52]
350 тысяч в месяц отступных. С бюджета
Припоминаете соросенка, а ныне депутата Володю Вятровича (https://t.me/sorosata/78)
Речь сейчас не о нем. Стал он депутатом, потому что Ирина Луценко сложила *******. А вот следующая по списку партии ЕС Наташа Бойко свое место отдала Вятровичу, так как Алексей Гончарук неожиданно предложил ей стать своей советницей.У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5802
И девочка выбирает должность советницы, вместо депутатства.
Спросите зачем?
Когда Вятрович сложил присягу то Наташу Бойко в статусе советницы премьер-министра пригласили в наблюдательный совет Нефтегаза. Кстати, в феврале она получила 350 тысяч гривен
Такие вот отступные за ваши деньги
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Разве не в "Голосе" громче всех кричали что рада должна уйти на карантин, а теперь их депутаты зачем-то ездят по областям?
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Зато СН Бенины вон набрили больше половины. Миллион мух не может ошибаться.
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ленточку наверное на вокзале перерезала перед высадкой прибывших соотечественников.
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Партия считает, что ровенская городская власть "решила спрятаться от неудобных вопросов" по подготовке к противостоянию коронавирусу, а что у кого то в нашей Стране есть ответы по противодействию эпидемии.
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А не треба на нашу країну дивитися - дивимося на країни/регіони,я кі успішно борються - Німеччину, Південну Корею, Гонконг, Сінгапур, Тайвань. У них всі відповіді
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Они же нас не научат тому как максимально украсть, и никто не погиб.
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Голос вообще пускать в структуры вредно - у них в нардепах нету гротескных коррупционных ублюдков, сольют сразу инфу за распилы.
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а сявік хіба платить податки в ніщу казну?
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ЗаЖОПна мерзото,а де ,,казна віща,,? У тебу у дирляндії?
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Соросятські тушки, що імітують бурхливу діяльність. Як там сявка податки сплатив, чі чекає слідчого о 17.00? У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 3753
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О соросятину не пустили до міськради! Це добрий знак. Копняків цій шльондрі надавайте ще!
Нічого важчого ніж свої цицьки в руках не держала ця лахудра-громадський активист. Єдина що робила на гранти писком торгувала. Хай сявко їй пісеньку про любов до України заспіває, про податки, та все таке ротожопе як і вся фракція "фалос")
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Ловіть Ємця, якшо він досі живий, нехай колеться вже до кінця.
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"Сорос" - О жаргон кремляди для совков с засранными мозгами. С каких это пор Штаты нам стали врагами? Ты со своим лаптестаном перепутал.
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не путайте..
США з одним окремо взятим американцем-міжнародним фінансовим аферистом..
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"В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным тестированием, а не введением чрезвычайного положения, - Сюмар очень крупный спец по карантинам эта Сюмар - лишь бы тявкать в пользу Порошенко... А в это время "Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице",
Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Большевицкая партия тоже начинала с лозунгов ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ. Не богатство Порошенко и его шайки перераспределить, а бюджет...
В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос".
Эта Бобровская оказывается профессиональный политик? Помнится, еще были профессиональный революционеры...
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Те,що ти професійний дебіл,це на,,Цензорі,,відомо всім! А ще є всілякі дудри,лайфи дніпро-Сциклона,та інша наволоч
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я вот все про БЕКЕШКИНУ думаю , за чьто бабку ПРИДУШИЛИ , не за включение в РЕЙТИНГИ скомороха ((((( случаем ????
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Перешкоджання діяльності народного депутата, наче є така стаття, правильно зробили,що викликали поліцію та заяву написали, бо треба тих місцевих царьків повертати на землю, для початку законними діями, а далі буде...якщо знайдеться Кріштіану з драбиной..)))
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У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5542

18.03.2020

Народні депутати від фракції "Голос", які контактували з колегою від депутатської групи "Довіра" Сергієм Шаховим, в якого виявили коронавірус, перейдуть на самоізоляцію.ЗАЯВА

Про це йдеться у заяві пресслужби партії "Голос", яка є в розпорядженні Укрінформу.

23.03.2020 У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську( "Голос"). на засідання штабу щодо коронавірусу,

так вони ж самі заявили... У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - "Голос" - Цензор.НЕТ 7917
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Это КАК охрана не представилась? Может там ******-глаз а не охранник. Вообще поохеревали титушня. Надо этим даунам с охраны показать было закон, а полиции "охрану" положить рылом в бетон до кровавых соплей.
Развели беспредел.
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