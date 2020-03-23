 У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - "Голос". ФОТО

Про це повідомляє партія "Голос", передає Цензор.НЕТ.

Партія вважає, що рівненська міська влада "вирішила сховатися від незручних запитань" з підготовки до протистояння коронавірусу.

"Сьогодні зранку народну депутатку від "Голосу" Соломію Бобровську не пустили на засідання міського штабу щодо коронавірусу. Мабуть, у мера є серйозні застереження щодо присутності на засіданні фахових політиків. Або й страх перед тими запитаннями, які Соломія планувала озвучити та на які планувала отримати відповіді від комісії", - заявили в "Голосі".

Зазначається, що на сесії міської ради на початку березня Соломія Бобровська публічно порушувала питання про готовність міста до протидії коронавірусу.

"Тоді ні головний лікар, ні мер Рівного жодної відповіді не надали. Ми тепер розуміємо навіщо деяким мерам "надзвичайний стан" у країні. Його ще не запровадили, а депутатку вже сьогодні не пустили далі холу на першому поверсі: охорона, яка навіть не представилася, фізично протидіяла та протистояла, і силою зупинила народну депутатку за особистою вказівкою мера Рівного Володимира Хомка", - заявили в партії.

Команда Боровської викликала на місце наряд поліції.

"Уже складається протокол, написана заява та пояснення про цю ситуацію. Поліція відпрацювала за законом! Якщо мер міста, який вже багато років знаходиться на своїй позиції, не розуміє, що у кризових ситуаціях потрібно об’єднуватися, а не потурати своїм власним амбіціям, будемо пояснювати через протоколи та суди. О 17:00 зустрічається зі слідчим", - йдеться в повідомленні.

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