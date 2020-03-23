 У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську на засідання штабу щодо коронавірусу, - "Голос". ФОТО

Про це повідомляє партія "Голос", передає Цензор.НЕТ.
Партія вважає, що рівненська міська влада "вирішила сховатися від незручних запитань" з підготовки до протистояння коронавірусу.
"Сьогодні зранку народну депутатку від "Голосу" Соломію Бобровську не пустили на засідання міського штабу щодо коронавірусу. Мабуть, у мера є серйозні застереження щодо присутності на засіданні фахових політиків. Або й страх перед тими запитаннями, які Соломія планувала озвучити та на які планувала отримати відповіді від комісії", - заявили в "Голосі".
Зазначається, що на сесії міської ради на початку березня Соломія Бобровська публічно порушувала питання про готовність міста до протидії коронавірусу.
"Тоді ні головний лікар, ні мер Рівного жодної відповіді не надали. Ми тепер розуміємо навіщо деяким мерам "надзвичайний стан" у країні. Його ще не запровадили, а депутатку вже сьогодні не пустили далі холу на першому поверсі: охорона, яка навіть не представилася, фізично протидіяла та протистояла, і силою зупинила народну депутатку за особистою вказівкою мера Рівного Володимира Хомка", - заявили в партії.
Команда Боровської викликала на місце наряд поліції.
"Уже складається протокол, написана заява та пояснення про цю ситуацію. Поліція відпрацювала за законом! Якщо мер міста, який вже багато років знаходиться на своїй позиції, не розуміє, що у кризових ситуаціях потрібно об’єднуватися, а не потурати своїм власним амбіціям, будемо пояснювати через протоколи та суди. О 17:00 зустрічається зі слідчим", - йдеться в повідомленні.
меня больше экономика беспокоит
походу следующие 5-10 лет Украина будет мужественно преодолевать последствия пандемии.
власти фартануло нереально, можно абсолютно все списывать на это
Соросята, [18.02.20 16:52]
350 тысяч в месяц отступных. С бюджета
Припоминаете соросенка, а ныне депутата Володю Вятровича (https://t.me/sorosata/78)
Речь сейчас не о нем. Стал он депутатом, потому что Ирина Луценко сложила *******. А вот следующая по списку партии ЕС Наташа Бойко свое место отдала Вятровичу, так как Алексей Гончарук неожиданно предложил ей стать своей советницей.
И девочка выбирает должность советницы, вместо депутатства.
Спросите зачем?
Когда Вятрович сложил присягу то Наташу Бойко в статусе советницы премьер-министра пригласили в наблюдательный совет Нефтегаза. Кстати, в феврале она получила 350 тысяч гривен
Такие вот отступные за ваши деньги
Нічого важчого ніж свої цицьки в руках не держала ця лахудра-громадський активист. Єдина що робила на гранти писком торгувала. Хай сявко їй пісеньку про любов до України заспіває, про податки, та все таке ротожопе як і вся фракція "фалос")
США з одним окремо взятим американцем-міжнародним фінансовим аферистом..
Фракция "ЕС" призывает принять законопроект о перераспределении 13,5 млрд грн на борьбу с коронавирусом
Большевицкая партия тоже начинала с лозунгов ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ. Не богатство Порошенко и его шайки перераспределить, а бюджет...
В Ривном по указанию мэра не пустили нардепа Бобровскую на заседание штаба по коронавирусу, - "Голос".
Эта Бобровская оказывается профессиональный политик? Помнится, еще были профессиональный революционеры...
18.03.2020
Народні депутати від фракції "Голос", які контактували з колегою від депутатської групи "Довіра" Сергієм Шаховим, в якого виявили коронавірус, перейдуть на самоізоляцію.ЗАЯВА
Про це йдеться у заяві пресслужби партії "Голос", яка є в розпорядженні Укрінформу.
23.03.2020 У Рівному за вказівкою мера не пустили нардепку Бобровську( "Голос"). на засідання штабу щодо коронавірусу,
так вони ж самі заявили...
Развели беспредел.