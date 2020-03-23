 Від початку року зафіксовано 65 летальних випадків від пневмонії на Київщині, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Максим Іонов.
"Станом на сьогодні ми підсумували статистику. З початку 2020 року в нас 65 летальних випадків від пневмонії", - сказав Іонов, відповідаючи на запитання про те, яку кількість смертей від пневмонії зафіксовано в області з початку 2020 року.
За його словами, серед померлих від пневмонії - 37 осіб віком до 60 років, 34 людини були старше 60 років.
Нагадаємо раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що всі летальні випадки від пневмонії будуть перевірені на коронавірус.
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В нас у класі був хлопчик, якого наша хімічка називала "стерильний" по стану мізків.
Але хлопчик був сином мера міста. Тому з успіхом закінчив донецький мед. інститут, в який, кажуть, поступити було складніше, ніж в москву, і одразу відкрив свою клініку.