EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  5445  15
Все про:Київська область (1149) ОДА (805) смерть (3951)

 Від початку року зафіксовано 65 летальних випадків від пневмонії на Київщині, - ОДА

Серед померлих від пневмонії - 37 осіб віком до 60 років, 34 людини були старше 60 років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це на брифінгу заявив директор департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Максим Іонов.

"Станом на сьогодні ми підсумували статистику. З початку 2020 року в нас 65 летальних випадків від пневмонії", - сказав Іонов, відповідаючи на запитання про те, яку кількість смертей від пневмонії зафіксовано в області з початку 2020 року.

За його словами, серед померлих від пневмонії - 37 осіб віком до 60 років, 34 людини були старше 60 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораторно підтверджено COVID-19 у п'ятьох мешканців Обухівського району. Вік інфікованих - від 30 до 57 років, - т.в.о. голови ОДА Володін

Нагадаємо раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що всі летальні випадки від пневмонії будуть перевірені на коронавірус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183644
 
 
 Топ коментарі
 
34+37 смертей равны 65-ти летальных случаев. Разница это зомби.
 показати весь коментар
 
И стал стирильным врачем .....
 показати весь коментар
 
та не...похоже наоборот,короновирус называли артритом,инсультом и еще бог знает чем...во всяком случае начиная с февраля-уже подозрительно..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 


синій кіт@syniy_kit 15 ч

В нас у класі був хлопчик, якого наша хімічка називала "стерильний" по стану мізків.
Але хлопчик був сином мера міста. Тому з успіхом закінчив донецький мед. інститут, в який, кажуть, поступити було складніше, ніж в москву, і одразу відкрив свою клініку.
 показати весь коментар
 
 
Ну ежели артрит или инсульт называть короновирусом, то таки да. Главное, создать кипишь
 показати весь коментар
 
та не...похоже наоборот,короновирус называли артритом,инсультом и еще бог знает чем...во всяком случае начиная с февраля-уже подозрительно..
 показати весь коментар
 
 
Вот может успокоить, что нам вируса теперь можно не бояться.
 показати весь коментар
 
А в 2019 с начала года??? А - АналИтики. В рашке и то отрапортовали +37% YTD чисто совпадение, конечно же.
 показати весь коментар
 
А можно аналогичную статистику за такой же период 2019 года?
 показати весь коментар
 
34+37 смертей равны 65-ти летальных случаев. Разница это зомби.
 показати весь коментар
 
 
А скільком з померлих зробили тест на коронавірус? -- Правильно, жодному. Тому досі в країні помирають тисячі людей від "грипу", "пневмонії" та іншої лапші, згідно заключення патанатома.
 показати весь коментар
 
 
Знову не дають порівняльної характеристики - приховують статистику!
 показати весь коментар
 
Ну, теперь свезут заразу с дальнего и ближнего зарубежья! Лукашенко поумнее будет...
 показати весь коментар
 
В Италии по 600-700 в день умирает, так что свидетели конспирологии и запоребриковские тролли идут лесом. Тримайтесь, українці! Зараз починаючи від маацковських церковників з Лаври і закінчуючи тролляками на форумах ідуть закидони, що це все придумано, що вірус - не страшний. Що "рускіїє не здаються!" Тримай дистанцію, укрїанець та мий руки з милом! Завдання тролів розхитати ситуацію, погіршити це сотнями смертей на день, колапсом мед. системи, викликати громадянські протести, Майдан 3, що дасть змогу Путлєру загарбати ще декілька областей. В них теж все дуже швидко розвивається, в кого першого здадуть нерви...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору