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Все про:Іспанія (281) Італія (445) карантин (846) смертність (60) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 За добу від коронавірусу в Іспанії померли 462 особи. В Італії через брак місць у лікарнях пацієнтів розміщують у наметах

В Іспанії від коронавірусу за останні 24 години померли 462 хворих, що стало "рекордним" показником від початку епідемії в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Кількість інфікованих в Іспанії перевищила 33 000 осіб, за останню добу хворих стало більше на 16%. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2355 осіб, 3555 хворих одужали.

Загальна кількість померлих досягла 2182 осіб (+26% за добу). Іспанія – друга найбільш постраждала від коронавірусу країна у Європі, після Італії.

"Ми спостерігаємо навантаження на лікарні протягом останніх 3-5 днів. Пік, ймовірно, буде досягнутий цього тижня", - сказав координатор з надзвичайних ситуацій Фернандо Сімон.

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Також стало відомо, що віцепрем'єра Кармен Кальво госпіталізували через респіраторну інфекцію. Їй провели тест на коронавірус, результати будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, 22 березня іспанський уряд вирішив продовжити надзвичайний стан у країні ще на 15 днів. Прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив також, що уряд придбав 640 000 експрес-тестів на виявлення інфекції та найняв 52 000 медичних працівників для зміцнення можливостей автономних громад.

У Мадриді, де рівень захворюваності найвищий, почав діяти найбільший тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Госпіталь розрахований на 5000 ліжко-місць, що робить його найбільшим таким медичним закладом у Європі.

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Уряд Італії просить допомоги в Пентагону (США). Це апарати дихання, котрих катастрофічно не вистачає, також це маски, яких в Італії немає протягом щонайменше двох місяців. Усе це потрібно для боротьби зі стрімким поширенням нового коронавірусу COVID-19, пише ТСН.

Від ранку 23 березня до Рима прибувають літаки з Росії. Два літаки з медиками вже в столиці Італії. Ще сім літаків прибуватимуть кожні дві години - з медичною допомогою, масками та апаратами штучного дихання.

Уже прибули 22 медики з Куби, які допомагатимуть італійським колегам.

Станом на 22 березня вже померли 17 італійських лікарів.

Від початку епідемії станом на 22 березня в Італії інфіковані коронавірусом 59 138 осіб. Це на 5560 осіб більше, ніж позавчора, 21 березня, тобто показник вищий на 10,4%. Померлих 651 особа. Одужали 952 людей, загалом від коронавірусної хвороби вже одужали 7024 особи.

Станом на сьому годину ранку 23 березня госпіталізовано 19 846 осіб. Серед них 3009 - у реанімації, інтенсивній терапії. Також 23 783 особи перебувають у домашній ізоляції, під наглядом і ретельним контролем лікарів.

В епіцентрі коронавірусу, Ломбардії, вже давно бракує місць у лікарнях. Пацієнтів розміщують у наметах, з термоковдрами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183642
 
 
 Топ коментарі
 
Это делается для снятие санкций с кацапов и прокацапская власть Италии будет главным лобистом
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Правильно, врачи и помощь нужны гедо-то за рубежом, не в росиси, ведь всем известно, что руские бабы еще нарожают За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках - Цензор.НЕТ 5183 За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках - Цензор.НЕТ 6724
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Московия отправляет в Италию врачей, аппараты ИВС. Наверное, расширяет таежный союз.
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Правильно, врачи и помощь нужны гедо-то за рубежом, не в росиси, ведь всем известно, что руские бабы еще нарожают За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках - Цензор.НЕТ 5183
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Это делается для снятие санкций с кацапов и прокацапская власть Италии будет главным лобистом
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не выйдет)) после спада пандемии ес будет сообща спасать италию, денег надо будет много,рашка без газа и нефтедолларов не потянет их одна спасти,у них у самих дыра в бюджете будет по их подсчетам.
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Не забывайте про коррупцию. Бабки от ЕС контролируются, бабки от рашки нет. Очень много миллионов осядет кацапского бабла, в карманах итальянских чинуш
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там уже давно бабло инвестировано,ну и что?))) санкций никто не отменял пока украина борется а все остальное политболтовня и хотелки раиски))
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для этого всегда есть фонд, который к несчастью отсутствует в Украины. Немцы помогут французам, и все сообща разрулят ситуацию.
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таки да,сегодня ес выделил 37 миллиардов на здравохранение и поддержку малого бизнеса.
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Для всього ЕС то копiйки...на тому тижнi уряд Нiмеччини виділив для підтримки німецької економіки 550 млрд
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у нас пока от 20-50 млрд)) будут считать дальше
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Ну.. за країни ЄС я як то не хвилююся тут є достатньо ресурсів, а ось що буде в Україні навіть боюся собі уявити ..
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Правда. І це пуцин робить навіть всупереч урботі про своїх громадян. Я о ою сто не вірю, що у кацапів немає проблем з коронавірусом. Зате я впевнений, що їхня статистика - брехлива.
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Там трупы никто не считает. Конечно там жопа, много врачей кацапских об этом говорят
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Вот так и завоевываются "союзники" которые потом будут снимать с них санкции.
А нам припомнят и Санжары и бусик с десяком коробок с масками для Испании
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Люди находятся в предсмертной запятой, а аппаратов мистецькой вентиляци не хватает по всему миру!
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рюкзаки уже не в тренде, может палатками заняться.
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хорошо что коснулись этого. Вчера слушала видео от медсестры с Италии. Такой фейк и здесь-зачем? И снова тотальные тесты в Германии-тоже фейк. Там люди работают на защиту населения, а не на обман и воровство у того же населения.
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Ты обвиняешь администрацию ЦН в фейкометании?
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я не думаю, что вам надо отвечать. Я знаю о чем пишу, а вы знаете о чем читаете? Думаете, я как медработник, могу снять такое видео на рабочем месте и в рабочей одежде? или я, как медработник, не знаю, как у нас проводят тесты и кому?
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Ссылка на Европейскую правду))) Мир сошел с ума. Правда, не весь.
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В чому фейк, не померло стільки людей?
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я написала на конкретную публикацию. Вам же отвечу, к каждой эпидемии есть динамика течения. Если идет к пику, то значит и будет спад, если не повторное заражение. Да умерло много, но не то о чем говорила так называемая медсестра.
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В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках.

Капец. Пусть везут в Китай Там больниц настроили, а больные закоончились. Короче, ну его нахер.
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Министр Здравоохранения подал сегодня в отставку. Послал Зеленого на йух и самоизолировался. Как мы можем заявлять что нас не коснулся вирус, если нет тестов и вообще, кроме брехливых заяв Зеленой массы нет ничего.
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Рашке на свой народец начхать - бросилась спасать ломбардцев
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Нет, им некуда размещать Китайцев и они решили сократить собственное население. Кого не убьет вирус, добьют на Донбассе или в Сирии. Таковы Раш Реалии.
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А что у нас будет через 2 недели. Кучу тифозных навезли с Европы. При этом пять лет зпкрывали стахоновскими иетодами больницы.Умудрились закрыть тубики. Скоро у довольно большой части населения дегег не будет. Ждем бунты???
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Без паники! Случайно никто не подскажет еще куда то можно самолетом улететь?
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Собирались в конце месяца на орбиту группу отправлять. Не знаю на счет билетов, но олигархи уже укоплектовались. Может есть второй класс.
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пусть пару заробитчан свежеприбывших с собой возьмут, не жлобятся, по хозяйству помощь будет. Полет назовем "остаться в живых".
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Или лучше реально заробитчан сперва. Они уже с иммунитетом.
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Что значит бунты? А что остается делать? Тихо умирать в городских гетто потому что так Авакову хочется?
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бунти будуть-100% і різня чинуш,мусарів,прокурорчиків і ііншої гидоти
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Бунты начнутся после 25 когда Зеленый подпишет что Раша не агрессор. А вирус уже давно носят как минимум 20% населения. Он еще себя проявит как только начнет теплеть на улице.
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кстати, если копируете данные с других стран, то не для паник, а для анализа. Это будет пик заболевания.
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Видел я эти палатки, нормальные добротные, а на улице сейчас в шортах и футболке загорать можно и ящерицы всюду ганяют
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И вместе с Московией. Лишь бы им бульдозеров хватило.
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С каких то пор инфаркт, инсульт и пневмония стали называться короновирусом! Разве что с единственной целью - создать панику
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Цсссс - машина сбила: но у вас нашил короновирус тестом 50/50 - как думаете какой диагноз впишут ? Или вы думаете что итальянские политики чем то умнее нашего прохвоста ? Счас с ЕС уже 50 лярдов запросили - потом еще запросят! Испанцы публикуют те же данные - как думаете сколько попросят ?
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а с каких пор столько больных за раз что мест не хватает, ты калоцап? или да
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Инсульты и инфаркты проявляются интенсивно во время занятия спортом или большой нагрузки, у гипертоников или придиабете. Пневмония появляется только в 3% случаях если человек зимой попал в прорубь или спал на снегу, в 90% у лежащих больных после того же инсульта или инфаркта. В остальных случаях, пневмония появляется только при вирусе. Не думаю что Итальянцы, Греки, Испанцы среди 13000 умерших были гипертониками или диабетчиками. Вирус поражает кровеносную систему (разрушение эритроцитов и разрыв сосуда, как у собак при укусе клеща при пироплазмозе) , легкие (пневмания) и сердце (миокардит).
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При желании, под коронавирус можно подогнать практически любую смерть.
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Нигде нет цифр умерших за 1 день.
Италия (что нас ожидает) Чтоб закрыть бессмысленные разговоры нужна статистика по годам. Самое лучшее 22 марта 2018 года. 22 марта 2019 года и 22 марта 2020 года. Общее количество смертей. Есть ли там рост 30%?
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Статистика под контролем тех кто затеял эту игру
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И это от простого ОРЗ весь мир обос обделался. А случись зомби, инопланетяне? Постарел Брюс Уиллес и мир оказался бесзащитным.
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В Европе напуганы тем что Италии помогают только "коммунистический Китай и авторитарная Россия". Боятся потерять Италию.


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Чого лякатись, італійці їм санкції, москалі їм допомогу, все по чесному.
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Итак, нам сообщали, что коронавирус поражает альвеолы легких. Это называется альвеолит.

А можно ли альвеолит вызвать искуственно?Сприсм Википедию, и она нам скажет, что "ТА (токсический фиброзирующий альвеолит - ТФА) развивается вследствие прямого токсического действия на лёгочную ткань различных химических соединений без опосредования иммунной системой. Эти соединения могут попадать в альвеолы как аэрогенно в процессе дыхания, так и с током крови (т. е. гематогенно). К веществам, наиболее часто вызывающим альвеолит относятся некоторые лекарства (большинство противоопухолевых средств, иммунодепрессанты, некоторые сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, хлорпропамид, анаприлин, L-аспарагиназа, кислород"

Итак, кислород. В воздухе содержание кислорода составлает чуть больше 20%.
Что будет, если содержание кислорода, подаваемому болнму увеличить до 60%?
А вот что:
"Кислоро́дное отравле́ние, гиперокси́я (лат. hyperoxia) - отравление, которое в острой форме возникает вследствие дыхания кислородосодержащими газовыми смесями (воздухом, нитроксом) при повышенном давлении. Отравление может возникнуть и при обычном давлении в случае длительного (несколько суток) вдыхания смеси, содержащей более 60% кислорода. [1] Отравление кислородом возможно при использовании кислородных аппаратов, регенеративных аппаратов, при использовании для дыхания искусственных газовых смесей, во время проведения кислородной рекомпрессии, а также вследствие превышения лечебных доз в процессе оксигенобаротерапии. При отравлении кислородом развиваются нарушения функций центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения." (Википедия)

И ниже, в той же статье:
"Легочная форма
Возникает при относительно длительном дыхании смесью, с парциальным давлением кислорода 1,3−1,6 бар и более. Она характеризуется преимущественным поражением дыхательных путей и лёгких. Сначала проявляется раздражающее действие кислорода на верхние дыхательные пути - сухость в горле, отёк слизистой оболочки носа с появлением чувства «заложенности». Затем появляется усиливающийся кашель, сопровождающийся чувством жжения за грудиной. Все это происходит на фоне повышения температуры тела. При нарастании степени отравления могут развиться кровоизлияния в сердце, печень, лёгкие, кишечник, головной и спинной мозг. После прекращения вдыхания избыточно обогащенной кислородом смеси интенсивность симптомов снижается в течение 2−4 ч, и окончательно они исчезают в течение 2−4 суток."

У вас еще есть вопросы?
У меня нет вопросов почему так много пенсов из гос жилья померли в Италии.
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Це типу, що їх вбивають апарати для дихання?
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Глупости! На ИВЛ их садят уже тогда, когда они прекращают самостоятельно дышать. И там не только пенсионеры. 30% молодежи. Я лежал под ИВЛ несколько раз и отравлений не было. Потом тяжело привыкнуть к окружающему кислороду, но врачи знают что делать, чтобы не было отравления. К тому же, Википедия не дает абсолютно правильной информации, ее пишут уже не ученные, а простые люди.
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Бачу картинки і відео:

1. Дурні носять маски лише на роті, а нос відкритий
2. Носять, одягяють, знімають по дорозі - лапають зовнішню поверхню після подорожі.
3. Не миють пакунки коли приходять з магазину. Якщо пакунок герметичний пластиковий - 100% треба мити з милом.
4. Збираються у підворотнях по 5-10 людей випити пива. Добре що хочь не сосуться там один з одним.
5. За плювання на вудицях все ще не штрафують.
6. Фармацевт без маски і підкашлює сухим кашлем.

Безграмотні.
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Подозревается,что большое количество зараженных в Италии и Испании произошли после проведения в середине февраля,матча Аталанта - Валенсия в Милане.
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Да там Деда взагалі дурдом, одні помирають а поруч старики виносять столики на вулицю бо в них вечірка.
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Когда помрут все дураки,останутся все остальные.
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І тут на очах всього світу московія стала миротворцем і спасителем. Чорт в одежі агнела! Сюди вони кинуть все, що у них є, а свої хай дохнуть!
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Лукашенко на всю голову больной. Сперва кричал все это ерунда и не покупайте маски и средства защиты. Мы не будем закрывать границы вируса нет никакого, - так он орал. А теперь кричит, что забирать своих они не будут, не хрен им было ехать отдыхать, когда мы их предупреждали о карантине - второе его заявление. Не знаю что они с Путиным себе колят для долголетия, но с мозгами явно там уже полный капец.
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Mnogix Italiji spasli jesli te lezali v palatax i byli vdyxatelnyje aparati(eto glavnoje).Raska pokazatsia xocet xotia u nix sitaucajija budet ecio xuze cem tam ,ucytyvaja ix uroven medicini
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Брехня , ******* тре цими казкамі дотягнути до 22 квітня
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Ничего страшного,-все кацапы там оказываются.
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Илон Маск сообщил, что у него на следующей неделе будет произведено 1000 систем ИВЛ, а уже завтра 250 000 масок N95 для больниц. N95 - это стандарт для маски, которая наиболее эффективна при защите от коронавируса. И все это производится на мощностях Tesla и SpaceX.
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Уже не поют? А шож такое? Сальсу не пробовали намазывать на макароны?
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Есть еще такая теория что странам евросоюза выгодно вписывать вообще все смерти как смерти от короновируса, потому что потом будет больше помощи от фонда евросоюза
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