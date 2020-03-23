 За добу від коронавірусу в Іспанії померли 462 особи. В Італії через брак місць у лікарнях пацієнтів розміщують у наметах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Кількість інфікованих в Іспанії перевищила 33 000 осіб, за останню добу хворих стало більше на 16%. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2355 осіб, 3555 хворих одужали.
Загальна кількість померлих досягла 2182 осіб (+26% за добу). Іспанія – друга найбільш постраждала від коронавірусу країна у Європі, після Італії.
"Ми спостерігаємо навантаження на лікарні протягом останніх 3-5 днів. Пік, ймовірно, буде досягнутий цього тижня", - сказав координатор з надзвичайних ситуацій Фернандо Сімон.
Також стало відомо, що віцепрем'єра Кармен Кальво госпіталізували через респіраторну інфекцію. Їй провели тест на коронавірус, результати будуть оприлюднені пізніше.
Нагадаємо, 22 березня іспанський уряд вирішив продовжити надзвичайний стан у країні ще на 15 днів. Прем'єр-міністр Педро Санчес повідомив також, що уряд придбав 640 000 експрес-тестів на виявлення інфекції та найняв 52 000 медичних працівників для зміцнення можливостей автономних громад.
У Мадриді, де рівень захворюваності найвищий, почав діяти найбільший тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Госпіталь розрахований на 5000 ліжко-місць, що робить його найбільшим таким медичним закладом у Європі.
Уряд Італії просить допомоги в Пентагону (США). Це апарати дихання, котрих катастрофічно не вистачає, також це маски, яких в Італії немає протягом щонайменше двох місяців. Усе це потрібно для боротьби зі стрімким поширенням нового коронавірусу COVID-19, пише ТСН.
Від ранку 23 березня до Рима прибувають літаки з Росії. Два літаки з медиками вже в столиці Італії. Ще сім літаків прибуватимуть кожні дві години - з медичною допомогою, масками та апаратами штучного дихання.
Уже прибули 22 медики з Куби, які допомагатимуть італійським колегам.
Станом на 22 березня вже померли 17 італійських лікарів.
Від початку епідемії станом на 22 березня в Італії інфіковані коронавірусом 59 138 осіб. Це на 5560 осіб більше, ніж позавчора, 21 березня, тобто показник вищий на 10,4%. Померлих 651 особа. Одужали 952 людей, загалом від коронавірусної хвороби вже одужали 7024 особи.
Станом на сьому годину ранку 23 березня госпіталізовано 19 846 осіб. Серед них 3009 - у реанімації, інтенсивній терапії. Також 23 783 особи перебувають у домашній ізоляції, під наглядом і ретельним контролем лікарів.
В епіцентрі коронавірусу, Ломбардії, вже давно бракує місць у лікарнях. Пацієнтів розміщують у наметах, з термоковдрами.
А нам припомнят и Санжары и бусик с десяком коробок с масками для Испании
Капец. Пусть везут в Китай Там больниц настроили, а больные закоончились. Короче, ну его нахер.
https://focus.ua/technologies/451994-pervoprokhodtsy_marsa
Италия (что нас ожидает) Чтоб закрыть бессмысленные разговоры нужна статистика по годам. Самое лучшее 22 марта 2018 года. 22 марта 2019 года и 22 марта 2020 года. Общее количество смертей. Есть ли там рост 30%?
А можно ли альвеолит вызвать искуственно?Сприсм Википедию, и она нам скажет, что "ТА (токсический фиброзирующий альвеолит - ТФА) развивается вследствие прямого токсического действия на лёгочную ткань различных химических соединений без опосредования иммунной системой. Эти соединения могут попадать в альвеолы как аэрогенно в процессе дыхания, так и с током крови (т. е. гематогенно). К веществам, наиболее часто вызывающим альвеолит относятся некоторые лекарства (большинство противоопухолевых средств, иммунодепрессанты, некоторые сульфаниламиды, нитрофурановые препараты, хлорпропамид, анаприлин, L-аспарагиназа, кислород"
Итак, кислород. В воздухе содержание кислорода составлает чуть больше 20%.
Что будет, если содержание кислорода, подаваемому болнму увеличить до 60%?
А вот что:
"Кислоро́дное отравле́ние, гиперокси́я (лат. hyperoxia) - отравление, которое в острой форме возникает вследствие дыхания кислородосодержащими газовыми смесями (воздухом, нитроксом) при повышенном давлении. Отравление может возникнуть и при обычном давлении в случае длительного (несколько суток) вдыхания смеси, содержащей более 60% кислорода. [1] Отравление кислородом возможно при использовании кислородных аппаратов, регенеративных аппаратов, при использовании для дыхания искусственных газовых смесей, во время проведения кислородной рекомпрессии, а также вследствие превышения лечебных доз в процессе оксигенобаротерапии. При отравлении кислородом развиваются нарушения функций центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения." (Википедия)
И ниже, в той же статье:
"Легочная форма
Возникает при относительно длительном дыхании смесью, с парциальным давлением кислорода 1,3−1,6 бар и более. Она характеризуется преимущественным поражением дыхательных путей и лёгких. Сначала проявляется раздражающее действие кислорода на верхние дыхательные пути - сухость в горле, отёк слизистой оболочки носа с появлением чувства «заложенности». Затем появляется усиливающийся кашель, сопровождающийся чувством жжения за грудиной. Все это происходит на фоне повышения температуры тела. При нарастании степени отравления могут развиться кровоизлияния в сердце, печень, лёгкие, кишечник, головной и спинной мозг. После прекращения вдыхания избыточно обогащенной кислородом смеси интенсивность симптомов снижается в течение 2−4 ч, и окончательно они исчезают в течение 2−4 суток."
У вас еще есть вопросы?
У меня нет вопросов почему так много пенсов из гос жилья померли в Италии.
1. Дурні носять маски лише на роті, а нос відкритий
2. Носять, одягяють, знімають по дорозі - лапають зовнішню поверхню після подорожі.
3. Не миють пакунки коли приходять з магазину. Якщо пакунок герметичний пластиковий - 100% треба мити з милом.
4. Збираються у підворотнях по 5-10 людей випити пива. Добре що хочь не сосуться там один з одним.
5. За плювання на вудицях все ще не штрафують.
6. Фармацевт без маски і підкашлює сухим кашлем.
Безграмотні.