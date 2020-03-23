EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  3258  51
Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) Мінздоров'я (1305) похорон (797) Ляшко Віктор (95) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Рекомендуватимемо скоротити час і кількість людей на похороні померлих від COVID-19, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я порекомендує обмежити ритуал прощання з померлими від COVID-19 для запобігання поширенню вірусу.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко сьогодні на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ВООЗ не рекомендує жодних особливих правил для поховання померлих від COVID-19, але наш оперативний штаб при МОЗ детально вивчив це питання, визначив можливі ризики, які можуть виникнути. Ми розробили певну інструкцію. Ця інструкція увійде в нормативно-правовий акт МОЗ, де чітко буде показано, як на кожному етапі поховання не допустити можливого інфікування", - розповів він.

Ляшко зазначив, що найбільший ризик під час поховання мають ритуальні обряди, під час яких можливі прощальні поцілунки та скупчення людей.

"Все це є точками ризику, яких потрібно уникати. Тому ми змушені будемо рекомендувати скоротити час і кількість людей, які проводжають людину в останню путь, під час коронавірусу, щоб була можливість дотримуватися правил карантину", - повідомив він.

Також читайте: МОЗ співпрацює з приватними лабораторіями під час діагностування коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3183639
 
 
 Топ коментарі
 
а кількість померлих не плануєте сокращать, сцуки? Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4888
 показати весь коментар
 
Черга в супермаркет в Італії.Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5467
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
ще не вмерла Украина .дебил
 показати весь коментар
 
 
и еще немного про обряды:
Щас, кстати, самое удачное время жениться. не нада тратить бабло на свадьбу, на гостей, по тихому рассписались и всё) И ак бы претензий быть не может со стороны невесты, коронавирус однака
 показати весь коментар
 
 
Спробуйте це пояснити нареченій 🙄🤷
 показати весь коментар
 
 
більш того, навіть в медовий місяць на моря їхати не треба . Зато на час карантину взагалі можна з ліжка не вилазити, тільки на пакушать Рекомендуватимемо скоротити час і кількість людей на похороні померлих від COVID-19, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7429
 показати весь коментар
 
Актуальне рішення.
А де новина про відставку Ємця ?
 показати весь коментар
 
 
Уже?
Вроде пока только это:
Сегодня глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявит о своей отставке. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. "Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - заявил он.
Также об отставке главы Минздрава написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. "Министр здравоохранения Емец уходит в отставку", - говорится в его сообщении.©
 показати весь коментар
 
а кто в такой ситуации согласится на этот пост?
 показати весь коментар
 
То так. Наскільки розумію,той бевзь нарешті зрозумів масштаби пєсца,що насувається.і подав заяву Шмигалю.Рєшають.
 показати весь коментар
 
у нас по линии, можно за 2 метра, но это не соблюдают. Вы картинку создайте один на кв метр.
 показати весь коментар
 
 
а кількість померлих не плануєте сокращать, сцуки? Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4888
 показати весь коментар
 
 
Вони зараз планують як вигідніше "розпорядитись" продовольчими резервами країни.
 показати весь коментар
 
 
Вочевидь ні. Вони рахують поголів'я, як порядний хазяїн - курей у курнику. Цих - на м' ясо, цих - на яйця. Математика. Ніяких емоцій.
 показати весь коментар
 
А ще можна ховати всіх, хто прийшов на похорон разом із небіжчиком🐸
 показати весь коментар
 
 
Аli, "хамон" досить пристойний сир... А Ви його до "ЗЄ" ???
 показати весь коментар
 
Хамон буває двох основних видів: хамон серрано (ісп. jamón serrano, «гірський хамон») і, як правило, дорожчий - хамон іберико (ісп. jamón ibérico, який ще називають pata negra - «чорна нога»). Вони різняться способом і тривалістю приготування. Та найсуттєвіша відміна між хамоном серрано та хамоном іберико - порода свиней і їхня дієта. Ззовні їх можна відрізнити за кольором ратиці: у серрано - біла, у іберико - чорна. Свиней, з яких виготовляють найдорожчі сорти іберико, наприклад Bellota, вигодовують винятково жолудями. Через це ціна може досягати двохсот євро за кілограм.
 показати весь коментар
 
Не это ли есть высшим проявлением заботы турборежымной команды комиков о своем многостраждальном измученном нариде!? Зебилы, вы достойны этого!
 показати весь коментар
 
 
ах**ть!!! вот это у вас называется работа на опережение????
вот тут как бы успели...
 показати весь коментар
 
 
Короче Зеленский очевидно сошел с ума. В стране рулят Аваков, вот этот гусь и ещё неизвестно кто. Я ещё месяц назад именно здесь предполагал, что всякие карантины в Украине приведут к распаду социума и дезинтеграции Неньки.
 показати весь коментар
 
 
Будем рекомендовать сократить время и количество людей на похоронах умерших от COVID-19, - главный санврач Ляшко

Так победим!
 показати весь коментар
 
 
А Путин (срачка) на вас там всех случайно НЕ нападет?))
 показати весь коментар
 
 
Похоронные конторы после таких рекомендаций уже призадумались, на что бабло потратят, кто какой остров купит.
 показати весь коментар
 
 
У нас по Ретро ФМ крутят рекламу какой-то конторы, которая изготовляет ПАМЯТНИКИ и надгробные плиты!! Придурки!! Больше, видать, рекламировать нечего...
 показати весь коментар
 
 
Дійсно! Для чого рекламувати те, що і так за планами зевлади буде користуватися шаленим попитом🤗
 показати весь коментар
 
 
Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше других умеет приспосабливаться. (Дарвин)
 показати весь коментар
 
 
ми ще не вмерли але ви нас похороніте...тварі кончені щоб ви здохли!
 показати весь коментар
 
 
Якщо Ємець сказав похорон, то похорон буде. Зевлада не помиляється, впевнені зебіли.
 показати весь коментар
 
 
В Китае не время ЧП были запрещены похороны. Рекомендуватимемо скоротити час і кількість людей на похороні померлих від COVID-19, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8142
 показати весь коментар
 
Замечательно.
В Китае и женщинам ноги уродавали, и девочек в бордели продавали, и топили.
Берите пример.
 показати весь коментар
 
т.е не время стояния в очереди на маршрутку а продуктовый и аптеку...
не организация карантина для прибывающих и прибывших уже тысяч потенциальных носителей... не оборудовать дополнительные больнички с аппаратами ИВЛ и обилием тестов и медперсонала
а именно сокращать количество людей на похоронах... и именно от коронавируса (если учесть что смертельных случает только 3...то это как бы настораживает...и даже ужасает)
 показати весь коментар
 
 
Будем жить им всем, этим гадам, НАЗЛО!
Пусть все свои меры применяют и проверяют на себе и своих семьях!!
Нас продуктами травили? Не вытравили!
Нас тарифами уничтожали? Не уничтожили!
Дороговизной всего, чего только не назовни, устрашали?... что только они с нами не делали!
Ничего у них не выйдет! Мы самая стойкая нация! Мы все выше всех этих дурацких страшилок! Не трУсы мы! Только немножко страшновато за своих самых родных и любимых людей, а эти... тупицы. Пусть лают, караван идет!
То путин нападет, то еще что-то... да пошли они все куда подальше!
 показати весь коментар
 
 
Дежавю, писали что похороны проходят без родных и близких, или самим уже начинать копать, прыгать в яму и зарываться?
 показати весь коментар
 
 
Треба бути загорнутими у біле простирадло та повільно йти у бік найближчого цвинтаря.
 показати весь коментар
 
Тебя бы в мешок засунуть и как собаку в яму кинуть! На большее ты не заслуживаешь!
 показати весь коментар
 
Неправда коронавирус безвредный -так Питух Кирил Лещенко на каждой ветке вещает
 показати весь коментар
 
А не спеши ты нас хоронить
А у нас ещё здесь дела
У нас дома детей мал мала
Да и просто хотелось пожить.
 показати весь коментар
 
 
"Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького,Вжик, вжик, вжик, давай новенького!,
Давай новенького!!, давай новенького!!!."
 показати весь коментар
 
 
Подходите, ну ближе, ближе,
Вам урок преподнесу,
Зебілов насквозь я вижу,
Зебілов насквозь я вижу,
Зарубите на носу.
 показати весь коментар
 
Ідіоти!
Ви ліпше розкажіть - хто їх хоронитиме, особливо по селах, в разі чого?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору