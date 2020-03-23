 Рекомендуватимемо скоротити час і кількість людей на похороні померлих від COVID-19, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко сьогодні на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ВООЗ не рекомендує жодних особливих правил для поховання померлих від COVID-19, але наш оперативний штаб при МОЗ детально вивчив це питання, визначив можливі ризики, які можуть виникнути. Ми розробили певну інструкцію. Ця інструкція увійде в нормативно-правовий акт МОЗ, де чітко буде показано, як на кожному етапі поховання не допустити можливого інфікування", - розповів він.
Ляшко зазначив, що найбільший ризик під час поховання мають ритуальні обряди, під час яких можливі прощальні поцілунки та скупчення людей.
"Все це є точками ризику, яких потрібно уникати. Тому ми змушені будемо рекомендувати скоротити час і кількість людей, які проводжають людину в останню путь, під час коронавірусу, щоб була можливість дотримуватися правил карантину", - повідомив він.
Щас, кстати, самое удачное время жениться. не нада тратить бабло на свадьбу, на гостей, по тихому рассписались и всё) И ак бы претензий быть не может со стороны невесты, коронавирус однака
А де новина про відставку Ємця ?
Вроде пока только это:
Сегодня глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявит о своей отставке. Об этом в своем Telegram-канале написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. "Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - заявил он.
Также об отставке главы Минздрава написал в своем Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. "Министр здравоохранения Емец уходит в отставку", - говорится в его сообщении.©
вот тут как бы успели...
Так победим!
Путин(срачка) на вас там всех случайно НЕ нападет?))
В Китае и женщинам ноги уродавали, и девочек в бордели продавали, и топили.
Берите пример.
не организация карантина для прибывающих и прибывших уже тысяч потенциальных носителей... не оборудовать дополнительные больнички с аппаратами ИВЛ и обилием тестов и медперсонала
а именно сокращать количество людей на похоронах... и именно от коронавируса (если учесть что смертельных случает только 3...то это как бы настораживает...и даже ужасает)
Пусть все свои меры применяют и проверяют на себе и своих семьях!!
Нас продуктами травили? Не вытравили!
Нас тарифами уничтожали? Не уничтожили!
Дороговизной всего, чего только не назовни, устрашали?... что только они с нами не делали!
Ничего у них не выйдет! Мы самая стойкая нация! Мы все выше всех этих дурацких страшилок! Не трУсы мы! Только немножко страшновато за своих самых родных и любимых людей, а эти... тупицы. Пусть лают, караван идет!
То путин нападет, то еще что-то... да пошли они все куда подальше!
А у нас ещё здесь дела
У нас дома детей мал мала
Да и просто хотелось пожить.
Давай новенького!!, давай новенького!!!."
Вам урок преподнесу,
Зебілов насквозь я вижу,
Зебілов насквозь я вижу,
Зарубите на носу.
Ви ліпше розкажіть - хто їх хоронитиме, особливо по селах, в разі чого?!