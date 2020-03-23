 Офіс Генпрокурора створив координаційний штаб для запобігання поширенню коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Таке рішення було ухвалено за результатами наради у Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Завдання штабу – забезпечення координації профілактичних та протиепідемічних заходів в органах прокуратури. Також штаб оптимізуватиме роботу Офісу Генерального прокурора, регіональних та місцевих прокуратур в умовах карантину.

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