 Офіс Генпрокурора створив координаційний штаб для запобігання поширенню коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Таке рішення було ухвалено за результатами наради у Генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Завдання штабу – забезпечення координації профілактичних та протиепідемічних заходів в органах прокуратури. Також штаб оптимізуватиме роботу Офісу Генерального прокурора, регіональних та місцевих прокуратур в умовах карантину.
По какой цене зелёные барыги выкинут на продажу украденную разницу?
полные деграданты
дааа.... для воровства много ума не нужно....
срашно даже подумать ЧТО нас ожидает с ТАКОЙ "украинской" властью
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Правильно. Запретить нахер. И шо б статья.