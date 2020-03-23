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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (846) Венедіктова (75) Офіс генерального прокурора (179) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Офіс Генпрокурора створив координаційний штаб для запобігання поширенню коронавірусу

В Офісі Генерального прокурора створено координаційний штаб з метою здійснення контролю за проведенням заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Таке рішення було ухвалено за результатами наради у Генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Завдання штабу – забезпечення координації профілактичних та протиепідемічних заходів в органах прокуратури. Також штаб оптимізуватиме роботу Офісу Генерального прокурора, регіональних та місцевих прокуратур в умовах карантину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183636
 
 
 Топ коментарі
 
Офис Генпрокурора создал координационный штаб для предотвращения распространения коронавируса - Цензор.НЕТ 2324

По какой цене зелёные барыги выкинут на продажу украденную разницу?
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Офис Генпрокурора создал координационный штаб для предотвращения распространения коронавируса - Цензор.НЕТ 2324

По какой цене зелёные барыги выкинут на продажу украденную разницу?
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я в шоке...... не могут даже СОЛГАТЬ...
полные деграданты
дааа.... для воровства много ума не нужно....
срашно даже подумать ЧТО нас ожидает с ТАКОЙ "украинской" властью
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как показала зелень, создание штаба, как и перезагрузка и прочие офисы - ниче не гарантируют...
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Здається, що зевлада зайнята лише боротьбою з короновірусом🙄
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там содержание и заглавие не соответствуют. А так да, они будут рвать для себя под эгидой вируса. Зеленая дорога зеленым короладам
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Це з яким таким вірусом иожа боротися Озаіс Генерального прокурора!? Вірусом інакомислія?
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З України до Іспанії в березні вивезли партію масок та респіраторів. Це стало відомо після сюжету одного з тамтешніх телеканалів. На пакунках із засобами індивідуального захисту чітко видно логотип українського виробника. Точна кількість вивезених масок та респіраторів невідома. У Митній службі України підтверджують - експорт був, але нічого поганого в ньому не вбачають. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/u-berezni-z-********-do-ispaniyi-vivezli-partiyu-masok-ta-respiratoriv.html
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больше штабов, хороших и разных-Авакова,Венедиктовой, Дубилета и т.д.
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Теперь у коронавируса будет свой штаб в генпрокуратуре? Да мы и не сомневались что и до етого так было
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тобто, епідеміологи попереджати епідемію так і не будуть?
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Прокурори будуть коронавірусу пред'яви виставляти!
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"контроль за проведением мероприятий по предотвращению" - это серьезно и, главное, надолго.
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молодцы арестовать и не вздумайте под залог коронованного отпускать
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Вы имеете ввиду коронованного Осла-короля?
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Вот зря это они эти немцы !им бы обратиться к питуху Кирюше Лещенко он бы им расказал про безвредность коронавируса и абсолютной ненадобности в карантине
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Чому контору "Роги і копита" назвали Офісом Генпрокурора?
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Тому що:
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
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то есть эта Годзила которая у нас сейчас вместо луценко, будет садить коронавирус в тюрьму?
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Офис Генпрокурора создал координационный штаб для предотвращения распространения коронавируса

Правильно. Запретить нахер. И шо б статья.
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Ага, штаб, сейчас ски, первыми себе тестов на весь свой скотовыводок вперёд других нахватают и тендер на Хеннесси ХО с МакКаланом за госбабки на антисептику рук и помещений проведут, быдло сепарнодраное.Доводите быстрее страну до краха, до Ростова по Днепру поплывёте гребя обрубками рук и ног .
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генпрокурор борется с коронавирусом???? а МОЗ Украины будет "дела" разгребать???
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Мне тоже непонтно, при чём тут прокуратура??
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Європа планує закрити кордони на 2 роки,через подолання наслідків від вірусу передусім економічні + можливі повторні спалахи,так що ті які голосували за одну падоль а потім за другу (По і Зе) а поітм втікали в ЄС на роботу,будете сидіти тут і думати,гниди як то жити далі з тими кого наголосували.
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Прокуроры будут предотвращать распространение коронавируса, а рыбинспекторы - заниматься его лечением.
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Шизофрения в чистом виде. Перекладывание бумажек с места на место....очень помогает в лечении заболевания.
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