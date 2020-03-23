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 Економіка, Суспільство
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Все про:іпотека (13) карантин (846) НБУ (649) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 У період карантину Нацбанк дозволив громадянам не платити іпотеку

НБУ повідомив, що на час введення в Україні карантину (на сьогодні до 3 квітня 2020 року) українці можуть не здійснювати платежі з іпотечних кредитів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нацбанку в Facebook.

"Клієнти банків на час карантину можуть призупинити сплату платежів за іпотечними кредитами, і банки не повинні в таких випадках стягувати з них заставу. Про це банки також мають повідомити клієнтам", - йдеться в повідомленні.

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У Нацбанку також нагадали, що банкам заборонено штрафувати своїх клієнтів за несвоєчасну оплату споживчих кредитів, підвищувати процентні ставки за такими кредитами або здійснювати інші подібні заходи. Про це банки повинні проінформувати своїх позичальників.

У період карантину Нацбанк дозволив громадянам не платити іпотеку 01
У період карантину Нацбанк дозволив громадянам не платити іпотеку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183634
 
 
 Топ коментарі
 
Наверное губу себе прокусил пока подписывал старший банкодятел этот .
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Банки банками, а что делать тем дурачкам, кто залез во всякие Манивео и прочие Швыдкогроши? Это ж не банки.
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Наверное губу себе прокусил пока подписывал старший банкодятел этот .
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Ок сказав приват і прислав мені смс з повідомленням про заборгованість по кредитці
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Банки банками, а что делать тем дурачкам, кто залез во всякие Манивео и прочие Швыдкогроши? Это ж не банки.
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Пусть почки продают. Они все равно им не нужны, так как головной мозг отказал.
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А чего по ипотека только? А к примеру остальные кредиты, на авто, на оформления пендаля для зебарыг и прочее?
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В Украине только полный идиот не понимает, что залазить в кредиты - это самоубийственно! И да, поверьте, банки своё возьмут сколько бы лет не прошло. Пример моего друга: взял он когда-то телефон 12 лет назад в кредит на 300 баксов. Банк не звонил, не писал. Через 12 лет решил друг продать квартиру, а она - арестована. Да-да, нотариусы прикормленные банком имеют право арестовать имущество. И пофиг "на срок давности" и т.д. Единственный плюс, что банк пошел на мировую типа и разрешил вернуть не сумасшедшие проценты, а всего лишь 600 баксов (что, в принципе, с учетом 12 лет неплатежей совсем уж не плохо для заемщика).Не буду описывать гемор со снятием квартиры с ареста после уплаты банку - сами понимаете, месяца два это заняло.
Так что, граждане, не лезьте в эту петлю. Банки свое возьмут.
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пока не опубликуют бумагу и банки не подтвердят это письменно клиентам соответственно, все смахивает на кидалово... потом не найдешь крайних
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проценты никто не отменяет на этот период, так что банки ничего не теряют. А делается это в первую очередь чтобы защитить и банки и клиентов - банк совсем не заинтересован в том чтобы клиент обанкротился - когда случаи не платежа редки, то банк продаст залог, но если банкротится начнут многие, то стоимость этого залога очень быстро станет меньше суммы задолженности.
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