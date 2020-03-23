EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  562  20
Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) Мінздоров'я (1305) Ляшко Віктор (95) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 МОЗ співпрацює з приватними лабораторіями під час діагностування коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я обговорило з приватними лабораторіями співпрацю і звітність щодо діагностування коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"Ми провели нараду з приватним ринком, приватними лабораторіями. Відпрацювали алгоритми співробітництва та звітності. Тому кількість лабораторій, які здійснюють тестування на коронавірус, збільшується щодня", - сказав він.

Крім того, за словами Ляшка, в Україні є 25 регіональних лабораторій, які також здійснюють таку діагностику.

"Ми отримали новітнє обладнання - в референс-лабораторії є обладнання, яке може за день зробити 1 тис. досліджень. Плюс у системі охорони здоров'я є 25 лабораторій, які за день можуть зробити 200 досліджень", - додав заступник міністра.

Ляшко зазначив, що Україна забезпечена як тестами експрес-діагностики, так і ПЛР-тестами.

Також читайте: Після розпакування продуктів із магазину необхідно мити руки мінімум 45 секунд, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183629
 
 
 Топ коментарі
 
Догадываюсь как называется одна из лабораторий: "Евролаб" ватника Пальчевского другана ЗЕписюаниста
 показати весь коментар
 
пилите шура он золотые .бюджет.
 показати весь коментар
 


Хроники Хунты@JuntaChronicles 2 ч

В рамках борьбы с пандемией Зеленский от себя лично и от коллектива студии Квартал 95 передал во все региональные больницы привет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Догадываюсь как называется одна из лабораторий: "Евролаб" ватника Пальчевского другана ЗЕписюаниста
 показати весь коментар
 
 
Точняк! Раньше меня написал! За 16 000 грн сделают анализ которым можно подтереться. Зеле уже сделали что он не лох и не наркоман!
 показати весь коментар
 
 
"Сотрудничает"? Вот "спасибо"! Писали, что в Евролабе тест на короновирус стоит.... 16 000 гривен!!!! Минздрав сотрудничает с частными лабораториями при диагностике коронавируса, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9469 А в аптеками, где продаются маски за 1200 грн 50 штук- тоже "сотрудничаете"???
 показати весь коментар
 
Кто? Те, кто наживается на народной беде? Нет, не люди.
 показати весь коментар
 
 
радостно...
научитесь контролировать прибывающих из-за кордона, говорить правду и не спихивать все на пневмонию и самого больного, которому то советуют сидеть дома и если что вызывать "скорую"...а то не паниковать и самолечиться...а потом обвиняют в позднем визите к врачам...
 показати весь коментар
 
 
потом еще если кирдык, откопают и начнут выяснять от чего помер.
 показати весь коментар
 
 


Хроники Хунты@JuntaChronicles 2 ч

В рамках борьбы с пандемией Зеленский от себя лично и от коллектива студии Квартал 95 передал во все региональные больницы привет.
 показати весь коментар
 
 
це плата Пальчевському за вдало проведений наркотест засцики?
 показати весь коментар
 
 
Ні, це констатація факту, що у держави таких лабораторій давно вже не має.
І дякуйте Богу, що приватний мед.бізнес стих хоч трохи підняти голови і ви домовляєтесь із нашими приватниками, а не з лабораторіями Польщі, Німеччини чи Швеції, яким ви зараз і даром не потрібні.
 показати весь коментар
 
я мало не прорюмсався від вдячності мудрій зедрисні
дякую, боже, що в нас при владі кловани, а не хробаки-вбивці з планети Звизда!
 показати весь коментар
 
закусюй, а то до кінця самоїзоляції не дотягнеш.
 показати весь коментар
 
дбай про себе, зедобродію
і тримайся від мене як мога далі
 показати весь коментар
 
Зе - хто? У тебе проблеми із головою? Де я, а де Зелайно...
 показати весь коментар
 
З тією,де кокс в сцяках наркомана не знайшли.
 показати весь коментар
 
Що воно чеше? В Україні, де факто, окрім приватних не має ніяких лабораторій. Усе те лайно, що було у державних лікарнях вже давно застаріло. У нас вже років десять як в державній поліклініці питають, вам реальний потрібно аналіз чи так... якщо реальний то йдіть у Сінево, або інші приватні лабораторії.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору