 МОЗ співпрацює з приватними лабораторіями під час діагностування коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"Ми провели нараду з приватним ринком, приватними лабораторіями. Відпрацювали алгоритми співробітництва та звітності. Тому кількість лабораторій, які здійснюють тестування на коронавірус, збільшується щодня", - сказав він.
Крім того, за словами Ляшка, в Україні є 25 регіональних лабораторій, які також здійснюють таку діагностику.
"Ми отримали новітнє обладнання - в референс-лабораторії є обладнання, яке може за день зробити 1 тис. досліджень. Плюс у системі охорони здоров'я є 25 лабораторій, які за день можуть зробити 200 досліджень", - додав заступник міністра.
Ляшко зазначив, що Україна забезпечена як тестами експрес-діагностики, так і ПЛР-тестами.
научитесь контролировать прибывающих из-за кордона, говорить правду и не спихивать все на пневмонию и самого больного, которому то советуют сидеть дома и если что вызывать "скорую"...а то не паниковать и самолечиться...а потом обвиняют в позднем визите к врачам...
Хроники Хунты@JuntaChronicles 2 ч
В рамках борьбы с пандемией Зеленский от себя лично и от коллектива студии Квартал 95 передал во все региональные больницы привет.
І дякуйте Богу, що приватний мед.бізнес стих хоч трохи підняти голови і ви домовляєтесь із нашими приватниками, а не з лабораторіями Польщі, Німеччини чи Швеції, яким ви зараз і даром не потрібні.
дякую, боже, що в нас при владі кловани, а не хробаки-вбивці з планети Звизда!
і тримайся від мене як мога далі
в тому й хитрість