 Лабораторно підтверджено COVID-19 у п'ятьох мешканців Обухівського району. Вік інфікованих - від 30 до 57 років, - т.в.о. голови ОДА Володін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив т.в.о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.
"Станом на 6 ранку сьогодні в заклади охорони здоров'я Київської області звернулися 29 осіб з можливою підозрою на COVID-19. За допомогою експрес-тестів перевірено на захворювання 22 людини, тест-системи показали 7 хворих. Але водночас лабораторно підтверджено наразі 5 осіб, всі вони є жителями Обухівського району", - розповів глава Київської ОДА на брифінгу в понеділок.
За його словами, вік інфікованих - від 30 до 57 років.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби. За попередню добу зафіксовано 26 нових випадків інфікування.
1. Радуцкий вывозит маски, оставив немалую часть украинцев без защиты.
2. В недостаточно защищенную страну Зеля массово завез изза границы множество людей, среди которых инфицированные.
3. За все время в Украине пробедено около 600 тестов ПЦР. (Германия в день проводит 160 тыс.)
Результат
Ну и где теперь ваш Бог?
rRC-PCR - достоверный. Здесь не ожидают результат теста . Сразу назначают Plaquenil + Azitromicin. Тяжёлым ещё и антивиральные с моноклональными антителами. +сыворотку переболевших. Это лечение начали на днях. Эффективно, если начинать терапию сразу.
медики говорили, что повязок не нужно, потом, что нужно...теперь, вот обухов имеем... и дубинский не спас, имея выходы на решения минздрава