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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) Київська область (1149) Обухів (20) COVID-19 (1624) коронавірус (370) Володін Василь (3)

 Лабораторно підтверджено COVID-19 у п'ятьох мешканців Обухівського району. Вік інфікованих - від 30 до 57 років, - т.в.о. голови ОДА Володін

У Київській області лабораторно підтверджено інфікування COVID-19 у п'ятьох жителів Обухівського району, експрес-тести підтвердили захворювання на коронавірус у семи осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив т.в.о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.

"Станом на 6 ранку сьогодні в заклади охорони здоров'я Київської області звернулися 29 осіб з можливою підозрою на COVID-19. За допомогою експрес-тестів перевірено на захворювання 22 людини, тест-системи показали 7 хворих. Але водночас лабораторно підтверджено наразі 5 осіб, всі вони є жителями Обухівського району", - розповів глава Київської ОДА на брифінгу в понеділок.

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За його словами, вік інфікованих - від 30 до 57 років.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби. За попередню добу зафіксовано 26 нових випадків інфікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183627
 
 
 Топ коментарі
 
Давеча Дубинский ликовал, что договорился: в Обуховском районе зараженных не будет.

Ну и где теперь ваш Бог?
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Один мой симптоматический пациент с интерстиц. пневмонией имел только третий тест положительный. Тест - тампон даёт много фальшивых позитивных, как и негативных. Достоверность низкая.
rRC-PCR - достоверный. Здесь не ожидают результат теста . Сразу назначают Plaquenil + Azitromicin. Тяжёлым ещё и антивиральные с моноклональными антителами. +сыворотку переболевших. Это лечение начали на днях. Эффективно, если начинать терапию сразу.
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Питух Кирюшка а ты продолжаешь борьбу коронавирусом отрицанием ?
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Питух Кирюша там уже твоя 5я точка просветает ботяра ты позорный
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как, говоришь, рыбки будут, обмылок рязанский?
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Питух Кирюшка а ну давай закукарекай про то какой вирус полезный !давай птица не стесняйся ты же на каждой ветке об этом кукарекаешь
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Питух Кирюшка а тебя не спрашивают что там правильно ты ведь бот позорный
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Люди заразились а у питуха Кирюшки смекуечки одни
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возраст инфицированных - от 30 до 57 лет, это хорошо но где они его подцепили думаю сейчас важнее найти источник.
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А что гадать? Вот этапы большого пути
1. Радуцкий вывозит маски, оставив немалую часть украинцев без защиты.
2. В недостаточно защищенную страну Зеля массово завез изза границы множество людей, среди которых инфицированные.
3. За все время в Украине пробедено около 600 тестов ПЦР. (Германия в день проводит 160 тыс.)
Результат Лабораторно підтверджено COVID-19 у п'ятьох мешканців Обухівського району. Вік інфікованих - від 30 до 57 років, - т.в.о. голови ОДА Володін - Цензор.НЕТ 9798
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та они не шарят, у нас на нужных людей и по 3 теста не жалко, а голь помрет никто и не заметит, потом когда уже будет пох откопают и будут выяснять почему ему, ей еще жить и жить а они померли.
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Давеча Дубинский ликовал, что договорился: в Обуховском районе зараженных не будет.

Ну и где теперь ваш Бог?
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ну все, теперь дубинский должен бросить запись видосиков, и ехать на свой избирательный округ и лично давать таблетки заболевшим короновирусом. слуга народа - должен служить народу.
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Один мой симптоматический пациент с интерстиц. пневмонией имел только третий тест положительный. Тест - тампон даёт много фальшивых позитивных, как и негативных. Достоверность низкая.
rRC-PCR - достоверный. Здесь не ожидают результат теста . Сразу назначают Plaquenil + Azitromicin. Тяжёлым ещё и антивиральные с моноклональными антителами. +сыворотку переболевших. Это лечение начали на днях. Эффективно, если начинать терапию сразу.
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Діють на випередження,щоб попередити приєднання бактеріальної інфекції?
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ПЦР дорогой.... к сожалению не та страна .... А что по 2 м типам вирусов the "L" type and the "S" type....Интересно где Вы сейчас .... Коллега рассказал про ужасную статистику в Италии . По информации китайских врачей - 40000 было вообще безсимтомных переносчиков. Основная категория пациентов это престарелые с хроническими заболеваниями легких ...Но китайцы практиковали стероиды, что по советам российских иммунологов категорически делать нельзя. В Беркли не спят... работа идёт сутками , темболее что в Калифорнии катастрофическая ситуация ...
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А как же самый патритичный депутанг Дупишский ? Почему он не продаст свои 17 автомобилей на тесты )?
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А вот некоторые дуры,такие как Закревская,утверждали,что экпресс тест бесполезен.Вот так и слушай порохоботов.
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ты идиот, что закревскую с тестами вспомнил?)))
медики говорили, что повязок не нужно, потом, что нужно...теперь, вот обухов имеем... и дубинский не спас, имея выходы на решения минздрава
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Очень классный карантин от зеленой власти. Привезли тысячи людей из Европы и отпустили их на четыре стороны, пусть гуляют. Зато в Санжарах помпа какая была. Короче, что ни делает дурак, все он делает не так.
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