 Після розпакування продуктів із магазину необхідно мити руки мінімум 45 секунд, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "LIGA.net".

Він порадив після розпаковування замовлення/доставки з магазину перекласти продукт в підготовлену чисту тару, а магазинну упаковку утилізувати.

Після цього слід помити руки під проточною водою мінімум 45 секунд, ретельно обробляючи милом. При цьому антибактеріальне мило не рекомендується використовувати, досить звичайного мила і проточної води.

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"В цьому конкретному випадку ми так запобігаємо можливому поширенню, навіть за наявності збудника вірусу, проникнення в наш організм і інфікування", - сказав він.