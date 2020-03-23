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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (846) продукти (194) Ляшко Віктор (95) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Після розпакування продуктів із магазину необхідно мити руки мінімум 45 секунд, - головний санлікар Ляшко

Головний санлікар Віктор Ляшко рекомендує після розпаковування замовлення/доставки з магазину помити руки звичайним милом мінімум 45 секунд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "LIGA.net".

Він порадив після розпаковування замовлення/доставки з магазину перекласти продукт в підготовлену чисту тару, а магазинну упаковку утилізувати.

Після цього слід помити руки під проточною водою мінімум 45 секунд, ретельно обробляючи милом. При цьому антибактеріальне мило не рекомендується використовувати, досить звичайного мила і проточної води.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бригади екстреної медичної допомоги також робитимуть тести на коронавірус, але тільки в разі підозри, - головний санлікар Ляшко

"В цьому конкретному випадку ми так запобігаємо можливому поширенню, навіть за наявності збудника вірусу, проникнення в наш організм і інфікування", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183626
 
   
 Топ коментарі
 
А я мив руки після цього лише 44 секунди. Що тепер робити?
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Поради це наразі все, чим може допомогти поточна влада... После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9617
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а если розетка на 380 вольт, там есть функция выбора венков.
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Поради це наразі все, чим може допомогти поточна влада...
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Чем больше идиотских советов, тем меньше шансов у дельных.
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Та ладно ! Чувак не просто бакланить,видно справді засікав час,поки останній вірусняк не здох.
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Двери пооткрывайте и окна в супермаркетах как говорил гуру Комаровский, свежий воздух убивает любой вирус.
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что вообще делает в Украине этот гуру? он же вроде в туре по Сибири должен был быть?)
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откуда в городах свежий воздух? Слава ввезённому еврожелезу!!
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А я мив руки після цього лише 44 секунди. Що тепер робити?
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Нажаль свій некролог ти вже прчитати не зможеш После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1144
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Ali Hasan думаю что вы уже отклацались по клавиатуре За последние комментарии денег уже не получите
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В розетці діє безкоштовна доставка вінків.
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а если розетка на 380 вольт, там есть функция выбора венков.
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Зачем венки, если умерших утилизируют в крематории? Вкладывай лучше деньги в вазы и коробки для праха
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ALEX SUROVV да здравствует наш украинский колумбарий !!!
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Теперь заверни продукты обратно и отнеси в магазин. Другого не остается После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9249
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Домить руки повторно, а потім бігти в магазин і купить два вологостійкі секундоміри - один на кухню, а другий - у ванну кімнату... І більше не допускать подібних помилок....
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а сами продукты? особенно пачки-кульки-мешки ??? тоже пересыпать-переваливать-перекатывать-переливать? ))) а одежда-обувь в которой вышел-зашел? сами сумки-кошельки-телефоны-ключи-очки-часы-трусы? (трусы для рифмы! ))) ))))
***
рассматривает бабанька стринги на прилавке и говорит продавщице :
- такая ерунда эти жлобские полоски... случись что и опозориться не в куда))))


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А если мыть 43 секунды, то это типа все равно, что не мыть???
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Если мыть больше 42 секунд, то уже, типа, не лох. После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5794
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Я когда слушаю очередного зебила с очередным бредом, мне хочется только 45 секунд бить им морду ногами. После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9589
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Поясняю почему:

"Он посоветовал после распаковывания заказа/доставки из магазина переложить продукт в подготовленную чистую тару (грязными руками), а магазинную упаковку утилизировать.
После этого следует помыть руки под проточной водой минимум 45 секунд, тщательно обрабатывая мылом." После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 945 После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 945 После распаковки продуктов из магазина необходимо мыть руки минимум 45 секунд, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 945
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Zelya Vsyo это не истетично и не гигиенично вам гаварят бить ногами по лицу
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Слуги Народа, точно, е**нутые.
Во всю голову.
"Какое мыть рук после распаковки продуктов?"
Сейчас введут ЧП, потом начнутся аресты волонтеров ВСУ, нардепов ЕС, порохоботов, потом войдут российские войска.
Какие, к ***не, продукты, руки после которых нужно мыть?
В Славянке оккупированном много было продуктов, после покупки которых руки мыли?
Эти д**илы забыли, что Европа закрыла границы и им некуда бежать.
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В кипящем керосине еще забыли добавить. А потом взять грязную упаковку опять и приняться за обед
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як "мити" продукти ?
наприклад, незапакований хліб ?

і там, де печуть хліб (і не тільки хліб), там стерильні умови ?
там всі робітники перевірені ?
і у респіраторах ?
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Не пей сырой воды из унитаза
Там сидить микроб-зараза...
Ручку дёрни - воду слей...
Пену сдуй........, а теперь пей !
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БОЖЕ!!!! за что это всё....(( капец...хожу когда куда одеваю перчатки хирургические и маску. руки мою. дома сижу..делаю это потому что пенсионер+гипертония и диабет...и поэтому хотелось бы уйти из жизни по возможности как то позже....(( мойте руки выходя из дома 30 секунд...мойте приходя. влажная уборка . ручки протирать физ раствором и руки тоже и вытирать одноразовыми салфетками.....если всё это покупать одноразовое то жить за что...? перчатки.салфетки, маски, растворы...тогда уж жить в ванной комнате уже не выходя с неё....вот **** напасть какая к войне в добавок...."спасибо" китайцам.... жрут что всё шевелится и мышей летучих ********* пожрать в том числе... а вирус многие учёные пишут от них.а весь мир потом страдай...
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Лящко учит мыть руки. Если Ляшко хочет выглядеть таким спецом, тогда он должен сказать, какая при мытье должна температура в градусах и расход воды в литрах за секунду.
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