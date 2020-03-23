 Після розпакування продуктів із магазину необхідно мити руки мінімум 45 секунд, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням "LIGA.net".
Він порадив після розпаковування замовлення/доставки з магазину перекласти продукт в підготовлену чисту тару, а магазинну упаковку утилізувати.
Після цього слід помити руки під проточною водою мінімум 45 секунд, ретельно обробляючи милом. При цьому антибактеріальне мило не рекомендується використовувати, досить звичайного мила і проточної води.
"В цьому конкретному випадку ми так запобігаємо можливому поширенню, навіть за наявності збудника вірусу, проникнення в наш організм і інфікування", - сказав він.
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рассматривает бабанька стринги на прилавке и говорит продавщице :
- такая ерунда эти жлобские полоски... случись что и опозориться не в куда))))
"Он посоветовал после распаковывания заказа/доставки из магазина переложить продукт в подготовленную чистую тару (грязными руками), а магазинную упаковку утилизировать.
После этого следует помыть руки под проточной водой минимум 45 секунд, тщательно обрабатывая мылом."
Во всю голову.
"Какое мыть рук после распаковки продуктов?"
Сейчас введут ЧП, потом начнутся аресты волонтеров ВСУ, нардепов ЕС, порохоботов, потом войдут российские войска.
Какие, к ***не, продукты, руки после которых нужно мыть?
В Славянке оккупированном много было продуктов, после покупки которых руки мыли?
Эти д**илы забыли, что Европа закрыла границы и им некуда бежать.
наприклад, незапакований хліб ?
і там, де печуть хліб (і не тільки хліб), там стерильні умови ?
там всі робітники перевірені ?
і у респіраторах ?
Там сидить микроб-зараза...
Ручку дёрни - воду слей...
Пену сдуй........, а теперь пей !