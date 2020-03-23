 Ємець закликав нардепів проголосувати за введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус, - МОЗ

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав народних депутатів проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану. Попередньо всі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

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