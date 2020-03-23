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 Політика України, Здоров'я
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 Ємець закликав нардепів проголосувати за введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через поширення коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я у фейсбуці в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав народних депутатів проявити силу волі, не боятися, а заради порятунку українців зібратися і проголосувати за введення надзвичайного стану. Попередньо всі депутати мають пройти експрес-тестування на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У світі епідемії приборкують карантином і максимальним тестуванням, а не введенням надзвичайного стану, - Сюмар

Ємець закликав нардепів проголосувати за введення надзвичайного стану в Україні через коронавірус, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183624
 
 
 Топ коментарі
 
це мудило хоче віктора фйодоровича переплюнути? спробуй, введи..... і відразу тікай на росісю
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Кацап, когда Хуйло напал сын Пороха воевал пока ты на кацапию бегал скрываться от призыва
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Fursa Sergey@FursaSergey 1 ч

Когда Зеленский на инаугурации говорил, что каждый у нас теперь президент, то мало кто ему поверил. А надо было бы.
У нас теперь чрезвычайное положение объявляет министр здравоохранения, о дефолте заговорил министр МВД, а за внешнюю политику отвечает глава офиса президента.
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Напомним, 22 марта испанское правительство решило продлить чрезвычайное положение в стране еще на 15 дней. Премьер-министр Педро Санчес сообщил также, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.Источник: https://censor.net.ua/n3183642
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Бизнес поддерживает карантинные меры, но чрезвычайное положение приведет к катастрофическим последствиям - заявление бизнес-ассоциаций
https://nv.ua/biz/economics/zayavlenie-biznesa-chrezvychaynoe-polozhenie-privedet-k-katastroficheskim-posledstviyam-novosti-ukrainy-50077291.html
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очень хочется рюкзакову порулить... фуражку Пиночета примеряет каждую ночь)
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Цар Осел
Ведмідь підніжкам остогид
За владний норов, грізний вид.
- Хоч посміємось! - рік Козел, -
Коли на трон зійде Осел!
- Уря! Уря! Уря! Уря!
Три чверті лісу за царя!
Осел відчув, що він є цар,
Забрав казну, спіймав «кумар»,
Злітав в Париж, тоді - в Оман,
Уранці - віскі, вдень - кальян,
Бай- де про справи … Краде Лис,
Бобер пиля й збуває ліс,
Вовки пішли у бандюки,
Кроти порили всі стежки,
Єноти вкрали в лавці боти,
Рись-полісмен пішла з роботи,
Зайчатка збігли за кордон,
Безслідно жирний зник Муфлон…
Ослу щодень нова потіха,
А край мовчить, чекає лиха.
Довкола здирства, блуд та гріх …
«Хоч посміємось» …. Де той сміх?

Пишу про вдачу лиш Ослину.
Ні слова тут про Україну.
Наш ЗЕ - земний великий бог
З іменням віщим «Янелох»!
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