 Фракція "ЄС" закликає ухвалити законопроєкт про перерозподіл 13,5 млрд грн на боротьбу з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Європейська Солідарність" глибоко занепокоєна тим хаосом і безвідповідальністю, з якою влада – президент, уряд і монобільшість – ставляться до питань економіки і до того колапсу, у який вони увігнали українську економіку. Ми неодноразово пропонували, щоб наші партнери і колеги депутати підключилися до роботи антикризового штабу і працювали там над вирішенням економічних питань, але ми не отримали жодної пропозиції відносно цього", – сказасказала нардепка Ірина Геращенко.

За її словами, фракція не бачить пропозицій уряду щодо комплексного вирішення економічних проблем.

Геращенко також закликала владу скоротити неприпустимі в такий складний час витрати і направити ці кошти на боротьбу з коронавірусом і ліквідацію його економічних наслідків.

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"Очевидно, що викликів перед Україною два – це медицина, яка має встояти перед епідемією і рятувати людей. Це наші медики і армія, яких треба захистити. Також – це українська економіка. Ми поінформували колег, що наша депутатка Ніна Южаніна по суті зробила роботу уряду і запропонувала законопроєкт, яким дозволяється перерозподілити понад 13,5 млрд грн бюджету. Вона знайшла всі лобістські статейки, які закладали собі представники монобільшості, міністерств і відомств, які зараз не може дозволити собі український бюджет", – підкреслила вона.

Також Геращенко закликала спрямувати кошти на фінансову підтримку пенсіонерів і осіб, які втратили роботу через карантин.

"Ми пропонуємо негайно включити цей законопроєкт до порядку денного позачергової сесії, ухвалити його для того, щоб скоротити всі неприпустимі на сьогодні витрати держави, такі як закупівлі, які не потрібні і все сконцентрувати на трьох речах – захист медицини і медиків, українська армія, виплати хоч якихось компенсацій українським пенсіонерам і тим людям, які втратили роботу, а отже їх родини можуть залишитися на межі виживання. Ми наполягаємо на тому, щоб влада взяла до роботи цей законопроєкт і щоб він стояв одним з перших під час позачергового засідання", - зазначила Геращенко.

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