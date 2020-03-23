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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (983) законопроект (966) карантин (846) Южаніна (89) Європейська Солідарність (301) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Фракція "ЄС" закликає ухвалити законопроєкт про перерозподіл 13,5 млрд грн на боротьбу з коронавірусом

Фракція "Європейська Солідарність" закликає владу до конструктивної співпраці і вимагає ухвалити законопроєкт Ніни Южаніної, який допоможе перерозподілити понад 13,5 млрд грн з лобістських статей витрат влади і непріоритетних закупівель на протидію коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Європейська Солідарність" глибоко занепокоєна тим хаосом і безвідповідальністю, з якою влада – президент, уряд і монобільшість – ставляться до питань економіки і до того колапсу, у який вони увігнали українську економіку. Ми неодноразово пропонували, щоб наші партнери і колеги депутати підключилися до роботи антикризового штабу і працювали там над вирішенням економічних питань, але ми не отримали жодної пропозиції відносно цього", – сказасказала нардепка Ірина Геращенко.

За її словами, фракція не бачить пропозицій уряду щодо комплексного вирішення економічних проблем.

Геращенко також закликала владу скоротити неприпустимі в такий складний час витрати і направити ці кошти на боротьбу з коронавірусом і ліквідацію його економічних наслідків.

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"Очевидно, що викликів перед Україною два – це медицина, яка має встояти перед епідемією і рятувати людей. Це наші медики і армія, яких треба захистити. Також – це українська економіка. Ми поінформували колег, що наша депутатка Ніна Южаніна по суті зробила роботу уряду і запропонувала законопроєкт, яким дозволяється перерозподілити понад 13,5 млрд грн бюджету. Вона знайшла всі лобістські статейки, які закладали собі представники монобільшості, міністерств і відомств, які зараз не може дозволити собі український бюджет", – підкреслила вона.

Також Геращенко закликала спрямувати кошти на фінансову підтримку пенсіонерів і осіб, які втратили роботу через карантин.

"Ми пропонуємо негайно включити цей законопроєкт до порядку денного позачергової сесії, ухвалити його для того, щоб скоротити всі неприпустимі на сьогодні витрати держави, такі як закупівлі, які не потрібні і все сконцентрувати на трьох речах – захист медицини і медиків, українська армія, виплати хоч якихось компенсацій українським пенсіонерам і тим людям, які втратили роботу, а отже їх родини можуть залишитися на межі виживання. Ми наполягаємо на тому, щоб влада взяла до роботи цей законопроєкт і щоб він стояв одним з перших під час позачергового засідання", - зазначила Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183621
 
   
 Топ коментарі
 
Хоч хтось про українців переймається. Бо ;слугам народа; ніколи- саме золоті запонки до сорочок приміряють.
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А как уменьшилось число комментирующих.... Боты на карантине и не вышли на работу?
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Hellis@13Hellis_13 3 ч

как стало известно, РНБО дважды обращалось к правительству Зеленского с требованием запретить вывозить маски из страны: 31 января и 3 февраля.
Требование было проигнорировано.
Так что это - СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ
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"сплошная перемога 8%ников"

слабоумная ЗЕлахта как надрачивала на рейтинги клоунариков так и не останавливается никак - хотя там от рейтинга мышиный писюн остался. А авторитета и интеллектуального капиталла у вас, лохопедов 11-рублевых не было никогда.
Твои хозяева банкроты во всех смыслах ит скоро ты пойдешь на мороз чистить ботинки таким как я
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Тебя выпустили, или клетку забыли на щеколду закрыть ?
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Не обращай внимание. Они прикукушенные.
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В топку бандитскую порошенковскую псячую фракцию. Самого кучерявого свина на дыбу Фракція "ЄС" закликає ухвалити законопроєкт про перерозподіл 13,5 млрд грн на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9560
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ну вот, а выше в каментах уже волновались - когда зелахтинцы подевалися )))))
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Давись шоколадом,
на форуме спамь-ка -
день твой последний
приходит, ПЕСяка.
Фракція "ЄС" закликає ухвалити законопроєкт про перерозподіл 13,5 млрд грн на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3338



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Я представляю как дурында - ирка херащенко визжит с трибуны.
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Где палатки "ЕС" с бесплатной раздачей антисептика и масок ?
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ПЭСовскую фракцию нужно разогнать. А самого брехуна и ворюгу порошенка , на нары с конфискацией.
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Хоч десь сєпари та гості з-за парєбріка проперділися. Бо в темі про машину Єрмака, воду в Крим та золоті запонки для слуг народа їм язики в дупи позатягувало.
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