 На карантин закрили всі київські інтернати, - КМДА

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, ухвалено рішення максимально обмежити контакти вразливих категорій.
"Для цього всі інтернатні заклади міста закрито на вхід і вихід. Також на території інтернатів не допускаються відвідувачі. Працівники, які живуть за межами Києва, тимчасово проживають на території інтернатів або працюють вахтовим методом", - зазначила вона.
Вона додала, що в інтернатах немає підозр на коронавірус. При цьому 11 осіб захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію в Київському психоневрологічному інтернаті та 2 особи - в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.