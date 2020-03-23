EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  806  4
Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) КМДА (811) інтернат (35) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 На карантин закрили всі київські інтернати, - КМДА

У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Києві закрили всі інтернати на вхід і вихід.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, ухвалено рішення максимально обмежити контакти вразливих категорій.

"Для цього всі інтернатні заклади міста закрито на вхід і вихід. Також на території інтернатів не допускаються відвідувачі. Працівники, які живуть за межами Києва, тимчасово проживають на території інтернатів або працюють вахтовим методом", - зазначила вона.

Вона додала, що в інтернатах немає підозр на коронавірус. При цьому 11 осіб захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію в Київському психоневрологічному інтернаті та 2 особи - в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

Також читайте: Бригади екстреної медичної допомоги також робитимуть тести на коронавірус, але тільки в разі підозри, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183619
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
не совсем по теме, но есть хорошая новость: в мире выздоровел 100 000 -й больной коронавирусом. % выздоровевших приближается к 30.
 показати весь коментар
 
это наверное не в нашем мире, но новость действительно позитивная.
 показати весь коментар
 
 
У меня вопрос-а детей кормят или главной нотой есть, что закрыли
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору