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 Політика України
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 Україна та Іран узгодили алгоритм взаємодії щодо збитого під Тегераном літака МАУ, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок і посол Ірану в Україні Манучехр Мораді на зустрічі в п'ятницю погодили алгоритм взаємодії, щоб встановити причини, чому був збитий літак "Міжнародних авіаліній України" в Ірані в січні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі обговорювалися питання, пов’язані з проведенням розслідування у справі збиття українського літака рейсу PS 752, зокрема, підтверджено необхідність здійснення невідкладного розшифрування чорних скриньок, а також узгоджено подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Божок і Мораді обговорили окремі питання співробітництва в умовах пандемії COVID-19, зокрема, було домовлено опрацювати спільні заходи з метою повернення додому українських та іранських громадян, які наразі перебувають на території обох держав.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183618
 
 
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в частности, подтверждена необходимость осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении, наконец то, сбили 8 января и сутки не прошли какой прорыв.
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Что там уже Киев отказался от притензий за сбитый самолет?
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Иранцы водят членом по роже Янелоха, как он по клавишам пианино
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Иран ссылался на невозможность передачи черных ящиков Украине на период собственного расследования. Теоретически, экспертиза черных ящиков - это формальность. На повестке был всего один вопрос - кто отдал команду на пуск. Учитывая то, что спустя 3 месяца, Иран не провел собственное расследование, а только "согласовал алгоритм действий", ситуация начинает явно чем-то "попахивать".
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