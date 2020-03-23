 Бригади екстреної медичної допомоги також робитимуть тести на коронавірус, але тільки в разі підозри, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.

"Україна забезпечена як тестами для ПЛР-діагностики, так і експрес-тестами. Останні будуть у сімейних лікарів, лікарів інфекційних відділень та екстреної медичної допомоги. Експрес-тести будуть проводитися тільки в разі підозри. Екстрена медична допомога не має і не буде використовуватися для тестування "за дзвінком". Екстрена медична допомога функціонує з іншою метою. Не зловживайте дзвінками", - закликав він, додавши, що сьогодні з Китаю в Україну поставлені як експрес-тести, так і тести-ПЛР.

Також читайте: Медпрацівники екстреної допомоги не проводитимуть тест на COVID-19, - МОЗ

"Ми розглядаємо питання створення мобільних груп, які будуть підтримувати сімейних лікарів і надавати медичну допомогу. Вони будуть першими зустрічатися з хворими, діагностувати на ймовірність коронавірусу, проводити швидкі тести на коронавірус, грип, аденовірусну інфекцію. У разі необхідності будуть доставляти хворого в стаціонар", - додав заступник міністра.

Ляшко повідомив, що, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби. За попередню добу зафіксовано 26 нових випадків інфікування.