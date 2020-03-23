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 Суспільство, Здоров'я
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 Бригади екстреної медичної допомоги також робитимуть тести на коронавірус, але тільки в разі підозри, - головний санлікар Ляшко

Екстрена медична допомога не може бути використана для тестування на коронавірус "за дзвінком".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.

"Україна забезпечена як тестами для ПЛР-діагностики, так і експрес-тестами. Останні будуть у сімейних лікарів, лікарів інфекційних відділень та екстреної медичної допомоги. Експрес-тести будуть проводитися тільки в разі підозри. Екстрена медична допомога не має і не буде використовуватися для тестування "за дзвінком". Екстрена медична допомога функціонує з іншою метою. Не зловживайте дзвінками", - закликав він, додавши, що сьогодні з Китаю в Україну поставлені як експрес-тести, так і тести-ПЛР.

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"Ми розглядаємо питання створення мобільних груп, які будуть підтримувати сімейних лікарів і надавати медичну допомогу. Вони будуть першими зустрічатися з хворими, діагностувати на ймовірність коронавірусу, проводити швидкі тести на коронавірус, грип, аденовірусну інфекцію. У разі необхідності будуть доставляти хворого в стаціонар", - додав заступник міністра.

Ляшко повідомив, що, за даними Центру громадського здоров'я, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби. За попередню добу зафіксовано 26 нових випадків інфікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183617
 
 
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то будут то небудут

зедрочері сами немогу понят куда бежать
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Зранку казав що не будуть, пообідав - подобрішав.
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экспресс-тесты будут у семейных врачей, врачей инфекционных отделений и экстренной медицинской помощи, это в настоящем времени, или в необозримом будущем?
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Украина обеспечена как тестами для ПЦР-диагностики, так и экспресс-тестами

обеспечены? Ураааа!!!
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Тут тоже шоб тест сделать надо доктору мозги по телефону вынести, у нас в семье тут есть этот кроновирус у мамашиного мужа,в данном случае типо просто грипп и трохи кашель.Как кому зайдёт короче.
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Ось малята, така муйта. З ранку одне, пicля обiду друге, а на вечiр буде щось iнше.
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