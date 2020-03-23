 На держапарат в Україні витрачається більше коштів, ніж на охорону здоров'я, - Дубілет

Про це колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Ще 8 років тому витрати на медицину в нашому державному бюджеті перевищували витрати на держапарат (або, простіше, "витрати на чиновників"). Але в останні роки вони помінялися місцями", - зазначив він.
Дубілет пояснив, що в 2011 і 2019 роках видаткова частина бюджету була приблизно однакова - 52 млрд дол. і 53 млрд дол. відповідно. У ці роки на державні функції виділялося близько 11% бюджету (5,7 млрд дол.), а ось на медицину витрати впали з 12% до 9% (із 6,1 млрд дол. до 5 млрд дол.). Тобто за ці роки видатки на медицину впали майже на 20%. Йдеться про зведений бюджет (загальнодержавний і місцеві), додав він.
И что же это за "последние годы"? И какое касательство к ним имеют дебилет и его кодла?
Записывай в тетрадку лох
"Подробности читайте УНИАН 28 марта 2019.
90% расходов на обслуживание президентской вертикали, это содержание резиденций, транспорт и зарплата сотрудников. Повышение стоимости коммунальных тарифов, потянуло за собой рост отчислений на содержания кв метра площади, падение курса гривны вызвало дополнительные расходы на транспорт, а рост средней и минимальной зарплаты по Украине, повлекло повышение зарплаты сотрудников от охраны до уборщицы. Обслуживание самого президента и его администрации на Банковой 11, в 2014-2018 составляли менее 10% общего фонда бюджета АП и УДП."
и да! скоро за слова "барыга" и "липецкая фабрика" --- будут бить в морду!
У одних это --- генетическая ненависть к "биндерам", которую они и сами не могут обьяснить, повторяя заезженые, давно уже развеянные советские штампы....
Другие -- чуть не молятся на российские зарплаты и пенсии, почему то считая , что оккупанты придут и тут же бросятся засыпать их деньгами , даже и не допуская, что они представляют интерес только как ресурс, с которого можно что то поиметь...
И вот Порох и был всему этому преградой....
Дубинский, вон, обещает, что нынешнего сегодня уйдут.
а как при корыте - рыло занято похрюкиванием и радостным повизгиванием, а глаза прикрыты от счастья...
Хбіса отеє стерво нам потрібне,га???
Была новость на цензоре (ты же тут околачиваешься) в какой боьнице, пойди в эту больницу и проверь, можешь даже короновирусом заболеть и туда лечь для болшей убедительности.
І на останок, Дубілетина ти паршива, ми врешті решт почуємо хто, скільки та кому заплатив за твій псевдоперепис???