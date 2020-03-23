EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  3166  21
Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) експорт (183) продовольство (38) митний контроль (21) Макаренко Анатолій (19) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Потрібно взяти на контроль експорт продовольчих товарів, а не "ганятися" за респіраторами, - ексглава Держмитслужби Макаренко

Ексглава Державної митної служби України та колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Анатолій Макаренко пропонує взяти на контроль експорт товарів продовольчої групи.

Про це він заявив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Гадаю, час припинити ганятися за вже вивезеними респіраторами, а терміново взяти на контроль експорт товарів продовольчої групи, товарів першої необхідності", - зазначив він.

За його словами, це необхідно, щоб "завтра не "наздоганяти" тушонку і перлову кашу".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення діятиме до 6 червня або поки буде така необхідність.

Також читайте: "Стратегія розвитку служби, обрана керівництвом митниці, правильна", - Макаренко підтримав реформи нового глави митниці Нефьодова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183614
 
 
 Топ коментарі
 
та да...респираторам уже фсё!(вывезли-ввезли-вывезли)...а на харчах еще можно поживиться
 показати весь коментар
 
пока на таможне был Макаренко - таможня давала в бюджет втрое больше, чем при нынешнем зеленожопом "кэривныцтве".

вопросы:
1. так кто ж на самом деле крал/крадет?
2. кого ж на самом деле надо садить?
 показати весь коментар
 


Hellis@13Hellis_13 3 ч

Как стало известно, РНБО дважды обращалось к правительству Зеленского с требованием запретить вывозить маски из страны: 31 января и 3 февраля.
Требование было проигнорировано.

Так что это - СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
макаренко еще не сидит?да, о чем я- никто не сидит, зато народ за четрой нищеты
 показати весь коментар
 
пока на таможне был Макаренко - таможня давала в бюджет втрое больше, чем при нынешнем зеленожопом "кэривныцтве".

вопросы:
1. так кто ж на самом деле крал/крадет?
2. кого ж на самом деле надо садить?
 показати весь коментар
 
 
та да...респираторам уже фсё!(вывезли-ввезли-вывезли)...а на харчах еще можно поживиться
 показати весь коментар
 
 


Hellis@13Hellis_13 3 ч

Как стало известно, РНБО дважды обращалось к правительству Зеленского с требованием запретить вывозить маски из страны: 31 января и 3 февраля.
Требование было проигнорировано.

Так что это - СОЗНАТЕЛЬНАЯ ДИВЕРСИЯ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ ГРАЖДАН СВОЕЙ СТРАНЫ
 показати весь коментар
 
 
Одне іншому не заважає, ці дві функції виконують різні структури.
 показати весь коментар
 
 
Проказница Мартышка,
Осел,
Козел
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, рояль, шута, две скрипки
И сели на лужок под липки..
 показати весь коментар
 
 
... поставили зелупу раком
ипут-ипут - а толку нет!
 показати весь коментар
 
 
Комитет спасения страны от Зеленского...

Нужно взять на контроль экспорт продовольственных товаров, а не "гоняться" за респираторами, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 9035
 показати весь коментар
 
 
НАКОНЕЦ первый человек врубился в то, что могут устроить сейчас Крадуцкие
ПОРА ДЕТАТЬ ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ИЗ ПРОФЕССИОНАЛОВ

За одного небитого двух битых дают
 показати весь коментар
 
 
Ах как хочется вернуться ах как хочеться ворваться в кабинет, где все мило и знакомо, и заносят все без стука, ах как много за денек.
 показати весь коментар
 
 
Вместо паники в поисках масок теперь начнется паника по продовольствию.
Цены взвинтят до небес!!
Денег и так не было у людей, а теперь все ведет к голодному бунту!
Жаль что пострадают не олигархи и депутаты с чиновниками, а простые бизнесмены во всех городах - их машины и особняки будут жечь "коктейлями молотова".
Народ уже озверел от полной безнадеги .
 показати весь коментар
 
 
чтобы "завтра не "догонять" тушёнку и перловую кашу" - сегодня ее должны кушать ,за счет государства те.кто вчера наваривал на масках,,,
 показати весь коментар
 
 
Теплится у меня жалкая надежда, что народ специально доводят до бунта некие силы (Аваков и пр.) чтобы поставить Зе ультиматум и чтобы он сам ушел в отставку.
Объявят новые выборы президента и ВР и тут у очень многих политических сил возникнет много шансов...
Но не известно будет ли такое отречение ЗЕ на пользу стране?...
 показати весь коментар
 
Откройте Укрстат и посмотрите. Мы ничего кроме курятины " из нормального" не экспортируем.Не спасет!
 показати весь коментар
 
З України до Іспанії в березні вивезли партію масок та респіраторів. Це стало відомо після сюжету одного з тамтешніх телеканалів. На пакунках із засобами індивідуального захисту чітко видно логотип українського виробника. Точна кількість вивезених масок та респіраторів невідома. У Митній службі України підтверджують - експорт був, але нічого поганого в ньому не вбачають. Більше читайте тут: https://tsn.ua/video/video-novini/u-berezni-z-********-do-ispaniyi-vivezli-partiyu-masok-ta-respiratoriv.html
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору