 Потрібно взяти на контроль експорт продовольчих товарів, а не "ганятися" за респіраторами, - ексглава Держмитслужби Макаренко

Про це він заявив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Гадаю, час припинити ганятися за вже вивезеними респіраторами, а терміново взяти на контроль експорт товарів продовольчої групи, товарів першої необхідності", - зазначив він.

За його словами, це необхідно, щоб "завтра не "наздоганяти" тушонку і перлову кашу".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення діятиме до 6 червня або поки буде така необхідність.

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