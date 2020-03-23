 Ізраїль готується до введення повної блокади міст. Країна буде розділена на зони, - міністр Ерда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердал, передають місцеві ЗМІ.
За його словами, карантин в Ізраїлі буде ще більше посилюватися.
"Ізраїль поступово просуватиметься до введення повної блокади міст. Ще сотні тисяч людей не будуть виходити на роботу. Ізраїль буде розділений на зони, а поліція разом з солдатами ЦАХАЛу перевірятиме кожного на вулиці", - зазначив Ерда.
Він також нагадав, що минулого тижня виступав із вимогою перевести країну в режим повної блокади на 14 днів. Міністр додав, що з 23 березня мусульманам і євреям заборонено заходити на територію комплексу Храмової гори.
Нагадаємо, раніше в Ізраїлі заборонили громадянам виходити з дому через коронавірус. Заборона на вихід з дому без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжена.
А у нас маски вывозят. Нет слов. И скот свозят который НЕ хочет одеть маску, а хочет шляться по городам, пить кофе и т.д.
По какой-то загадочной причине они себя там видят в роли надсмотрщиков, а не заключенных.
Именно потому их так тянет на зону.
P.S. Была сегодня в аптеке. НИ ОДИН фармацемт, НИ ОДИН работник на кассе не были с масках. Что же это фармацевты то в Австралии такие "малообразованные", что они масоо для "защиты" от вируса не надевают? Наверное, плохо учились в институтах.
Объясните это австралийским фармацевтам.
Написала же, что они "плохо" в институте учились, вот Вы и наставьте их на правильный путь.
Адрес аптеки дать?
Она сетевая, значит, во всей сети так.
Вы не стесняйтесь, вы образовывайте австралийских фармацевтов, они же лохи.
У Вас ведь научно-техничское образование?
Идете на Нобелевку.
Подавайте, не стесняйтесь, Грета Тунберг (она видела как из земли выходит углекислый газ) свою кандидатуру сняла.
Она видела углекислый газ, вы видите в обычный микроскоп вирус, вы - зорче.
Подавайте на Нобелевку, обна Вам гарантирована.
Говорили палестинцам плодится - они и наплодились.
Пусть ООН их кормит.
Из своего личного кармана, а не карманов нац. государств
Да и нет в Палестине работы.
Лучше бы родственнице выйти замуж за египтянина...
Скоро российская армия войдет - и все вам сделают.
Если Аваков, конечно, не пригласит Китайскую Народно-Освободительную армию.
Тогда тоже сделают, но по иному образцу.
я считаю, что городским властям, нужно было расстрелять этих верующих певунов, и тогда бы город спасся от пандемии..
Сейчас наш "евреец" вдохновиться новой идеей
Ну ну!
Там намечается полная блокада городов, у нас частники шастают.
Там запрещено людям из дома выходить.
Как вызвать благодатный огонь дома? ШОК!!!111
Или забирай миллионы украинцев обратно.
У нас в Австралии умерли 5 (пять) глубоких стариков. Но из-за чудовищной паники, поднятой СМИ и политиками на уровне штатов, экономика рухнула в пропасть. Безработных стало на два миллиона больше; цифра безработицы стала 15% вместо 5%. Всё это смахивает не на "пандемию", а на грандиозную диверсию против государства, нацеленную на разрушение экономики и финансовой системы.