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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Ізраїль (392) карантин (846) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Ізраїль готується до введення повної блокади міст. Країна буде розділена на зони, - міністр Ерда

Найближчим часом на карантин в Ізраїлі будуть поступово закривати міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердал, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, карантин в Ізраїлі буде ще більше посилюватися.

"Ізраїль поступово просуватиметься до введення повної блокади міст. Ще сотні тисяч людей не будуть виходити на роботу. Ізраїль буде розділений на зони, а поліція разом з солдатами ЦАХАЛу перевірятиме кожного на вулиці", - зазначив Ерда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ізраїлі для боротьби з коронавірусом на 7 днів заборонили виходити з дому без поважної причини

Він також нагадав, що минулого тижня виступав із вимогою перевести країну в режим повної блокади на 14 днів. Міністр додав, що з 23 березня мусульманам і євреям заборонено заходити на територію комплексу Храмової гори.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі заборонили громадянам виходити з дому через коронавірус. Заборона на вихід з дому без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжена.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183610
 
 
 Топ коментарі
 
заберет ли Израиль своих граждан из Украины ?! очень бы хотелось.
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Некоторым очень хочется в концлагерь.
По какой-то загадочной причине они себя там видят в роли надсмотрщиков, а не заключенных.
Именно потому их так тянет на зону.
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Нет, просто там ДУМАЮТ что будет завтра и послезавтра.
А у нас маски вывозят. Нет слов. И скот свозят который НЕ хочет одеть маску, а хочет шляться по городам, пить кофе и т.д.
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ты хотел бы провести остаток своих дней в стране с тюремным режимом? Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 2757
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Некоторым очень хочется в концлагерь.
По какой-то загадочной причине они себя там видят в роли надсмотрщиков, а не заключенных.
Именно потому их так тянет на зону.
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Скажите, не таите, как обычная маска, а не маска артикул N95 (со специальным фильтром и отрицательным давлением), может "защитить" от вируса, который представляет собой НАНО структуру? Если вы возьмете обычную маску и положите ее под обычный микроскоп, то прекрасно увидите отдельные волокна и расстояние между ними. Попробуйте увидеть в обычный, а не электронный микроскоп вируса, получите премию Нобеля.

P.S. Была сегодня в аптеке. НИ ОДИН фармацемт, НИ ОДИН работник на кассе не были с масках. Что же это фармацевты то в Австралии такие "малообразованные", что они масоо для "защиты" от вируса не надевают? Наверное, плохо учились в институтах.
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Пойми наконец, всем наплевать заразишься ты вирусом или нет, главное - чтобы ты не заражал окружающих. Потому что для государства ты равен единице в любом случае, а вот заразить можешь и 10, и 50 и 100 человек.
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Слушайте, почему Вы мне объясняете?
Объясните это австралийским фармацевтам.
Написала же, что они "плохо" в институте учились, вот Вы и наставьте их на правильный путь.
Адрес аптеки дать?
Она сетевая, значит, во всей сети так.
Вы не стесняйтесь, вы образовывайте австралийских фармацевтов, они же лохи.
У Вас ведь научно-техничское образование?
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Еще раз: как маска, расстояние между волокнонами которой видно в обный микрокоп может "задержать" вирус, который в обычный микроскоп не видно?
Идете на Нобелевку.
Подавайте, не стесняйтесь, Грета Тунберг (она видела как из земли выходит углекислый газ) свою кандидатуру сняла.
Она видела углекислый газ, вы видите в обычный микроскоп вирус, вы - зорче.
Подавайте на Нобелевку, обна Вам гарантирована.
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Є думка, що маска затримує мікрокраплини в яких є той вірус. Бо він сам по собі не літає.
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Нормальние действия при пандемии это у нас все через жопу
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Как же теперь сектор Газа харчеваться будет? Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 7838
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Я їх бачив. Скажу чесно, що вони мені неприємні.
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Через подземные ходы, прорытые в Египет.
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Ну, так жрать то захочешь, еще и не то прокопаешь, но автомобили через такие туннели, как раньше, протащить уже не получится, это факт. Пусть ООН из своего кармана палестинцев кормит. Сами создали - так пусть теперь, сами ООНовские сволочи и кормят.
Говорили палестинцам плодится - они и наплодились.
Пусть ООН их кормит.
Из своего личного кармана, а не карманов нац. государств
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У мене родичка вийшла заміж за палестинця. Я таких нероб ще не бачив🙄
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Так их на "гумке" вырастили.
Да и нет в Палестине работы.
Лучше бы родственнице выйти замуж за египтянина...
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сами ООНовские сволочи и кормят.Говорили палестинцам плодится - они и наплодились.- В уже который раз. Разжигание злобы и ненависти между украинцами и арабами-семитами это цель антисемитов- колбасных мигрантов , отравленных пропагандой раши тудэй.
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Так и у нас нужно сделать. Зачем нести заразу в города где вообще нет случаев заболевания?
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Сделают, сделают.
Скоро российская армия войдет - и все вам сделают.
Если Аваков, конечно, не пригласит Китайскую Народно-Освободительную армию.
Тогда тоже сделают, но по иному образцу.
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Так бывает, когда 73% населения превращается в зомби
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да.. там ортодоксальные верующие Зебилы начали громко в микрофон петь, и это спровоцировало массовую атаку зомби..
я считаю, что городским властям, нужно было расстрелять этих верующих певунов, и тогда бы город спасся от пандемии..
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нужно бороться за жизнь, в том числе, путем подавления (нейтрализации) вируса Зебилизма..
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Очередная демонстрация гнилости подхода и полит. системы. Начали дурить - вынуждены продолжать, т.к. признать ошибку боятся. Скоро введут ограничение на потребление воздуха... Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 7998
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Нахрена такое писать?!
Сейчас наш "евреец" вдохновиться новой идеей
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Я бы не хотела короновируса в Одессу. Это правильно в Израиле сделали.
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Это моржи там щарятся. Потому что говорят, что обливание холодной водой закаляет.
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Официально нет его в Одессе. У нас же не принято уезжать на заработки. Только моряки в море. А так мы тут работу находим.
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Тільки багато хто виїхав у Москву та Ізраїль.
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Да, евреев сейчас в Одессе мало стало.
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У нас больше ста национальностей в Одессе живет уже 240 лет. И отлично уживаемся.
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Покажите эту новость ПЕСыхе тупогололовой сюмар.
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Так Ізраїль не вводить НС, а карантин, що Сюмар і пропонує.
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А цьому боту треба лише кинути лайно в ЄС.
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Полная блокада городов, это карантин?
Ну ну!
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Ну да, в нас вже тижень так, статтю хоч читав, перше речення - В ближайшее время на карантин в Израиле будут постепенно закрывать города. Источник: https://censor.net.ua/n3183610
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Ты статью прочти ПОЛНОСТЬЮ!
Там намечается полная блокада городов, у нас частники шастают.
Там запрещено людям из дома выходить.
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А як тепер благодатний вогонь дістати? Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 5502
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невже не можна померти гідно, з піднятою головою? створюють купу незручностей Израиль готовится к введению полной блокады городов. Страна будет разделена на зоны, - министр Эрдан - Цензор.НЕТ 4057
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не шоколадные зайчики а воины как коломойский
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Авакову только о єтой херне не говорите)))
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очень хочется, чтоб наши евреи работали так как ихние сородичи в израиле
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Это провокация сабакова и зеленского чтобы продать израильскую землю палестинцам! Никакого коровавируса нет!
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заберет ли Израиль своих граждан из Украины ?! очень бы хотелось.
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Не забере! В Умані у них вже куплені квартири, а в Києві є повно їхніх приватних будинків. Це колишні жителі України з ізраїльським громадянством. Їм тут комфортніше, ніж в Ізраїлі.
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да ну нафиг, тогда им придёться работать да и соблюдать законы, а что им мешает зажиточно себя чувствовать в Украине.
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Мало ли чего тебе хотелось. Никакое государство не может принудить жить на своей территории.
Или забирай миллионы украинцев обратно.
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А у тебя только две извилины, с помощью которых ты определяешь национальность? Первая или вторая?
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ну глупый евреии, какая изоляция, какие запреты, попридумывает херню, вот спросили бы телетубиям в Украине, что робить, они знает, например общественный транспорт по 10 хорошо а по 11 плохо. Да и вообще телетубии говорят, ерунда, простой грип и уже песенки создаёт.
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Думаю что у властей получется остановить вирус
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если народ будет соблюдать ограничение, ведь те огриничения не помогает если они только написаны, да ещё, вы же верите своим врачям а в Украине многие верят телетубиям
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В Одессе сейчас все дворы пустые. Никто не гуляет.
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В окно смотрю - стадион школьный пуст и 2 школы и садик рядом, а домов высоток очень много видно. И пусто. А обычно детворы полно.
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Одесситы смекнули, что эта зараза сжигает легкие за пару дней. Кому же это надо? Лучше дома посидеть.
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Толя, сколько у вас заболевших, и сколько смертных случаев ?
У нас в Австралии умерли 5 (пять) глубоких стариков. Но из-за чудовищной паники, поднятой СМИ и политиками на уровне штатов, экономика рухнула в пропасть. Безработных стало на два миллиона больше; цифра безработицы стала 15% вместо 5%. Всё это смахивает не на "пандемию", а на грандиозную диверсию против государства, нацеленную на разрушение экономики и финансовой системы.
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будет.-Слово кодлану Коломойскому хорошо знакомое. Но что в Израиле нет рынка земли, который кодлан так страстно хочет ввести в Украине, он не знает.
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И все в масках ходят если в магазин пойдешь. Все товары есть. Кроме спирта в аптеках Паники нет.
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23.03.20. Заместитель министра здравоохранения Израиля профессор Итамар Гротто сообщил, что помимо доставленных МОССАДом 20 марта в страну 100 тысяч тестов, минздрав заказал в США ещё полмиллиона тестов на коронавирус, что позволит уже на следующей неделе значительно увеличить число проверок. Количество проверок постоянно наращивается, в стране действуют 20 стационарных и три мобильных лаборатории. За последние сутки были взяты 5268 анализов на коронавирус. В ближайшие дни, еще до получения тестов из США, число проверок достигнет семи тысяч в сутки
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И в аптеках у нас можно маски купить. Дочка позавчера четыре вида масок из аптеки притарабанила, нашли по телефонной аптечной справочной Импульс где их можно купить рядом с нами. В общем, марлевых взяла 4 штуки, по три - респираторов - по 150 гривен и еще по 27 гривен голубых бумажных два вида. Ходить в них для меня - мучение. На респиратор даже не смотрю- в нем - как птица с клювом... Сегодня марлевую в магазин попробую одеть. В тех - неудобно дышать.
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Евреи молодцы,а у нас даже карантин для въезжающих в страну наладить не могут.Легче пожелать всем 36,6%,и спрятаться в "норку".
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