 У світі епідемії приборкують карантином і максимальним тестуванням, а не введенням надзвичайного стану, - Сюмар

Про це народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Вчора міністр Ємець виступив за впровадження надзвичайного стану. Декілька речей про надзвичайний стан (далі НС), які треба знати нині кожному. Отже, пандемія справді є підставою для впровадження НС. Причому у разі пандемії Президенту навіть не треба збирати РНБО, бо пропозиції вносить Кабінет міністрів. Тому – заява Ємця справді була першим кроком до надзвичайного стану.
Далі має бути рішення Кабміну, Указ Президента і засідання Ради упродовж 48 годин", – написала Сюмар.
Депутатка нагадала, що надзвичайний стан передбачає примусове вилучення майна як у юридичних, так і у фізичних осіб; особливий режим в’їзду-виїзду. (Це означає на практиці, що в місто вас пускатимуть за особливими перепустками, і що для більшости це буде заборонено); огляд транспортних засобів та обмеження руху; заборона будь-яких масових акцій, заходів, страйків.
Крім того, надзвичайний стан передбачає особливий розподіл продуктів харчування чи предметів першої необхідності (сподіваюся, до продуктових карток не дійде…); квартирна повинність для юридичних осіб для тимчасового розміщення.
Сюмар наголосила, що наступні норми при пандеміях не мають використовуватися, але нині вони активно обговорюються: перевірка документів або огляд житла, транспорту чи службових приміщень; вилучення зброї у громадян; комендантська година.
Правовий режим надзвичайного стану вводиться на 30 днів, і може бути продовжено до 60 днів.
Вона також зазначила, що азійські країни (не Китай) приборкали епідемію карантином для тих, хто прибуває в країну, тестуванням всіх з метою виявлення безсимптомнихних носіїв і їх ізоляцією; відстежуванням всіх контактів хворих і ізоляцією контактних осіб.
"Держава відстежує дотримання карантину цими особами простим додатком у смартфон, який фіксує місцезнаходження людини. Порушення передбачають жорстку відповідальність.
Цим шляхом пішли і США, які почали масове тестування і ізоляцію інфікованих та контактних осіб. Тому там за вчора майже 14 тис виявлених інфікованих.
В нас же – 250 тис. експрес тестів, які лише при наявності симптомів можуть дати якийсь результат і перспективи введення надзвичайного стану. Наскільки це співпадає з тими методами боротьби, які довели свою ефективність – судити вам", – додала Сюмар.
Им надо - бла-бла-бла.
https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-russian/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97
Надзвичайний стан вводиться, коли є ЕПІДЕМІЯ, а у нас епідемічний поріг НЕ ПЕРЕЙДЕНО!
Согласно Конституции, в США в частное жилье милицию или армию размещать нельзя, а вот у вас - у вас можно: "квартирную повинность для юридических лиц для временного размещения" Источник: https://censor.net.ua/n3183609
Отдавайте Вашу жилую площадь Авакову: сначала временно, потом на постоянной основе.
Вместе с транспортным средством: "предусматривает принудительное изъятие имущества как у юридических, так и у физических лиц"
Источник: https://censor.net.ua/n3183609
Раз вы так хочется - почему Вам нужно мешать?
Я только "за".
От каждого - по способностям
(Крадуцкий)
У нас ЧП хотят использовать чтобы грабить все что угодно - любые склады, гаражи, хозяин не будет иметь права даже проверить состояние своего гаража. Можно секондхенды напрмер, посжигать, можно что угодно - попробуй в этих условиях о своих правах заикнуться.
P.S. Можна узнати, яке у тебе утворення, що в тебе стільки граматичних помилок?) Хоча... Ти ж за ригіаналів, чому я дивуюся? Неграмотні люди не мають ніякого права повчати інших!
Хто знає українську, той тут усе чудово побачив уже, можеш не виправдовуватися - ти ж навіть не можеш знайти, де проколовся!
Про епідемію тут нічого не сказано.
Так тож для укрощения эпидемии!
У нас с вирусом не заморачиваются. Задача показать быдлу его место и заставить работать за кусок хлеба.
Источник: https://censor.net.ua/n3183609
Ну как же, Аваков и зеленая плесень только и ждут, чтобы объявить ЧП.
И я даже знаю, кто будет отправлен в "карантин" с подозрением на "коронавирус" - волонтеры ВСУ, члены фракции ЕС и прочие порохоботы. Списки уже составлены, грядет 37 год.
В таком "карантине" неделю назад убили Антоненко и Кузьменко.
Сейчас пришла очередь остальным.
Без ЧП нельзя, российскую армию не удается пригласить.
После ЧП приглясят, и вот тогда "карантин" настенет для всех, у кого можно что-либо отжать.
Не будь порохоботом - вовремя мой руки!
"В пятницу президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке, что позволит выделить штату миллиарды долларов федеральной помощи."
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении с 14 марта мер чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об аналогичном решении объявил также глава правительства Португалии Антониу Кошта.
В Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом
Я понимаю,что чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация,это две разные вещи,ну так голосуйте за чрезвычайную ситуацию,как другие это делают,а не просто лясы точите.