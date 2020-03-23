 У світі епідемії приборкують карантином і максимальним тестуванням, а не введенням надзвичайного стану, - Сюмар

Про це народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вчора міністр Ємець виступив за впровадження надзвичайного стану. Декілька речей про надзвичайний стан (далі НС), які треба знати нині кожному. Отже, пандемія справді є підставою для впровадження НС. Причому у разі пандемії Президенту навіть не треба збирати РНБО, бо пропозиції вносить Кабінет міністрів. Тому – заява Ємця справді була першим кроком до надзвичайного стану.

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Далі має бути рішення Кабміну, Указ Президента і засідання Ради упродовж 48 годин", – написала Сюмар.

Депутатка нагадала, що надзвичайний стан передбачає примусове вилучення майна як у юридичних, так і у фізичних осіб; особливий режим в’їзду-виїзду. (Це означає на практиці, що в місто вас пускатимуть за особливими перепустками, і що для більшости це буде заборонено); огляд транспортних засобів та обмеження руху; заборона будь-яких масових акцій, заходів, страйків.

Крім того, надзвичайний стан передбачає особливий розподіл продуктів харчування чи предметів першої необхідності (сподіваюся, до продуктових карток не дійде…); квартирна повинність для юридичних осіб для тимчасового розміщення.

Сюмар наголосила, що наступні норми при пандеміях не мають використовуватися, але нині вони активно обговорюються: перевірка документів або огляд житла, транспорту чи службових приміщень; вилучення зброї у громадян; комендантська година.

Правовий режим надзвичайного стану вводиться на 30 днів, і може бути продовжено до 60 днів.

Вона також зазначила, що азійські країни (не Китай) приборкали епідемію карантином для тих, хто прибуває в країну, тестуванням всіх з метою виявлення безсимптомнихних носіїв і їх ізоляцією; відстежуванням всіх контактів хворих і ізоляцією контактних осіб.

"Держава відстежує дотримання карантину цими особами простим додатком у смартфон, який фіксує місцезнаходження людини. Порушення передбачають жорстку відповідальність.

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Цим шляхом пішли і США, які почали масове тестування і ізоляцію інфікованих та контактних осіб. Тому там за вчора майже 14 тис виявлених інфікованих.

В нас же – 250 тис. експрес тестів, які лише при наявності симптомів можуть дати якийсь результат і перспективи введення надзвичайного стану. Наскільки це співпадає з тими методами боротьби, які довели свою ефективність – судити вам", – додала Сюмар.