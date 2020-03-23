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Все про:карантин (846) надзвичайний стан (72) Сюмар (176) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 У світі епідемії приборкують карантином і максимальним тестуванням, а не введенням надзвичайного стану, - Сюмар

Заява міністра охорони здоров’я Ємця про необхідність введення надзвичайного стану є першим кроком для запровадження такого режиму в країні у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про цьому інші країни світу приборкують епідемію перш за все карантином і максимальним тестуванням громадян, а не заходами, які передбачає режим надзвичайного стану, – приміром, комендантська година, вилучення транспортних засобів чи обшуки помешкань.

Про це народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вчора міністр Ємець виступив за впровадження надзвичайного стану. Декілька речей про надзвичайний стан (далі НС), які треба знати нині кожному. Отже, пандемія справді є підставою для впровадження НС. Причому у разі пандемії Президенту навіть не треба збирати РНБО, бо пропозиції вносить Кабінет міністрів. Тому – заява Ємця справді була першим кроком до надзвичайного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість фракцій Ради виступили проти введення надзвичайного стану, - заступник голови фракції "Голос" Железняк

Далі має бути рішення Кабміну, Указ Президента і засідання Ради упродовж 48 годин", – написала Сюмар.

Депутатка нагадала, що надзвичайний стан передбачає примусове вилучення майна як у юридичних, так і у фізичних осіб; особливий режим в’їзду-виїзду. (Це означає на практиці, що в місто вас пускатимуть за особливими перепустками, і що для більшости це буде заборонено); огляд транспортних засобів та обмеження руху; заборона будь-яких масових акцій, заходів, страйків.

Крім того, надзвичайний стан передбачає особливий розподіл продуктів харчування чи предметів першої необхідності (сподіваюся, до продуктових карток не дійде…); квартирна повинність для юридичних осіб для тимчасового розміщення.

Сюмар наголосила, що наступні норми при пандеміях не мають використовуватися, але нині вони активно обговорюються: перевірка документів або огляд житла, транспорту чи службових приміщень; вилучення зброї у громадян; комендантська година.

Правовий режим надзвичайного стану вводиться на 30 днів, і може бути продовжено до 60 днів.

Вона також зазначила, що азійські країни (не Китай) приборкали епідемію карантином для тих, хто прибуває в країну, тестуванням всіх з метою виявлення безсимптомнихних носіїв і їх ізоляцією; відстежуванням всіх контактів хворих і ізоляцією контактних осіб.

"Держава відстежує дотримання карантину цими особами простим додатком у смартфон, який фіксує місцезнаходження людини. Порушення передбачають жорстку відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з коронавірусом необхідно запровадити надзвичайний стан в Україні, - Ємець

Цим шляхом пішли і США, які почали масове тестування і ізоляцію інфікованих та контактних осіб. Тому там за вчора майже 14 тис виявлених інфікованих.

В нас же – 250 тис. експрес тестів, які лише при наявності симптомів можуть дати якийсь результат і перспективи введення надзвичайного стану. Наскільки це співпадає з тими методами боротьби, які довели свою ефективність – судити вам", – додала Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183609
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так цель у зеленых не борьюа с эпиденией, а установление мусорской диктатуры
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волосы светлые впереди светлые дни.красный цвет светофора стоп коронавирус
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ну можно и так поэтично)))... а по-проще - кикимора )))
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Кому как, а ЗЖопым и ПЕСявым - лишь бы погавкать да порасшатывать страну, в надежде подобраться к Корыту.
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ПОРА ИХ УЖЕ ВСЕХ НА ЦЕПЬ И В ИНФЕКЦИОННЫЙ БАРАК ПРИСТРОИТЬ
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Правильно! Корыто тільки для зелених! А хита и можна лише будку і лодку і то л ше при Порошенку! І мародер и Порлленкові неправильні! Даєш правильних, зелених мародерів! Виділити правильним половину тестів, привезених з Китаю! Бо продажі масок і тестів з України у інші країни суттєво зменшилися!
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Видно, как тема вожделенного Корыта возбуждает **********.
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Так тему корита начебто ти підняв. Нє, зелений? 😏
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я наживку забросил, а выудил жирного порохастого тролля.
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Давай так, рибалка. Я - неофіт. Щаагітуй мене за Зєлєнского. Рощкажи мені про всі справи, які зробив Зєлєнскій для рядових українців, щоб покращити їхнє життя, про закінчену у голові війну, про різницю у кількості загиблих на до Донбасі за тримюмісяці поточного року і аналогічні три місяці минулого року... Ну, ти зрозумів. Агітуй. 😊
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Чёж ты членограя президентом выбрал, если приличий жаждешь?
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так не можна ж мітинги, карантин у нас.. )))))))) да зебіли?
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Хорошему, потомственному, ЗЕбилу карантин не помеха.
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В кримінальної влади в мріях -країна-гетто й концтабір
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Я думаю продуктовые карточки уже во всю печатают
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Ну так цель у зеленых не борьюа с эпиденией, а установление мусорской диктатуры
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Покажите это дуре статистику по введенных ЧП
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І бажано зі статистикою по кількості хворих в тих країнах... Геращенко сказав: НС - тільки тоді, коли буде кілька сотень хворих...
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Карантин малоэффективен, а ЧП наоборот. Читать нужно больше и думать хоть немного.

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/health/corona-simulation-russian/
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Президент Дональд Трамп днем 13 марта объявил на всей территории США чрезвычайное положение в связи с быстро распространяющимся коронавирусом.
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Емм, от коли в нас буде така кількість хворих, тоді і НС можна...
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тоді вже буде запізно та і не буде вже для кого.
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І ще задумайтеся над простим питанням: чому в Штатах ніби і НС ввели, але і поїзди ходять, і в громадському транспорті без перепусток їздять?
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А в Швейцарии и армии нет и никто на нее не нападает, и не рвет на части.
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При тому військовозобов'язані після служби зберігають зброю вдома. Головним обґрунтуванням такого порядку є потреба швидкої мобілізації - у межах 24-48 годин.
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Ідеальний варіант для нас, але це ми чомусь не копіюємо... Зате копіюємо купу непотрібної фігні типу введення НС!

Надзвичайний стан вводиться, коли є ЕПІДЕМІЯ, а у нас епідемічний поріг НЕ ПЕРЕЙДЕНО!
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В самом деле?
Согласно Конституции, в США в частное жилье милицию или армию размещать нельзя, а вот у вас - у вас можно: "квартирную повинность для юридических лиц для временного размещения" Источник: https://censor.net.ua/n3183609

Отдавайте Вашу жилую площадь Авакову: сначала временно, потом на постоянной основе.
Вместе с транспортным средством: "предусматривает принудительное изъятие имущества как у юридических, так и у физических лиц"
Источник: https://censor.net.ua/n3183609

Раз вы так хочется - почему Вам нужно мешать?
Я только "за".
От каждого - по способностям
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Як сніг на сонці... Хоть мамі Рімі і папі Саші хватило?
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ЧП в США это не то же самое что у нас. там такая мера позволяет в первую очередь получить дополнительное финансирование по упрощенной процедуре средств для борьбы с причиной введения ЧП.
У нас ЧП хотят использовать чтобы грабить все что угодно - любые склады, гаражи, хозяин не будет иметь права даже проверить состояние своего гаража. Можно секондхенды напрмер, посжигать, можно что угодно - попробуй в этих условиях о своих правах заикнуться.
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так пересрали чт с пятницы до понедельника обтестировались в буквальном смысле, а может скоро выложат архивное видео с выгружаемыми тестами в стране N.
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Карантин - дело добровольное. Но для нашего человека через каждые пять метров нужно ставить полицейского, который бы его спрашивал: Чего ты тут лазяешь?
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В Европе накладывают штрафы и заводят дело.
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эта дамочка что угодно споет , кого угодно продаст , не тебе решение Емца ставить под сомнения с тебя спрос маленький , ты по крякаешь продашь на этот раз Петрика и в кусты новой партии , а ему отвечать за дела
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Большевики тоже не всех дворян расстреляли , почему я не должен верить тому ,какого мнения сам и без Емца ? Я не против нормального в любой партии , я против вора в любой партии ,и за наказание любого не взирая на то -- чьи вы хлопцы будите ,кто вас в бой ведет!!!!
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Регіанал - це клеймо! Ти ж сам через день тут пишеш, що Пєтя був у уряді Азірова! Так от у цьому ж уряді був і Ємець! Значить ти непослідовний. Завтра вітер поміняється і будеш Пєтю підтримувати? У світі епідемії приборкують карантином і максимальним тестуванням, а не введенням надзвичайного стану, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3862

P.S. Можна узнати, яке у тебе утворення, що в тебе стільки граматичних помилок?) Хоча... Ти ж за ригіаналів, чому я дивуюся? Неграмотні люди не мають ніякого права повчати інших!
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Петя с 90 годов на госслужбе удачно бизнесменил , и начинал скромный студент со спекуляции перцем , каким образом у него на это появились деньги и при чьем участии это другая история которая заслуживает половину статей КПК ,так что я последователен , на счет ошибок ,да они есть ,но это не показатель неграмотности , скорее наоборот ,в жизни больше имел дело с цифрами а не с правописанием , может что и позабыл
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Зате це показник того, що ти кацап з гугль-транслейтом! Ай красиво підловив тебе! У спам!
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дурак ты , гугль-транслейт ни когда не использовал , многие пишут на русском ,и для многих этот язык родной , при этом это не мешает им быть патриотами Украины , а вот такие Дебилы которые это ставят это им в укор , и привело к тому что некоторые идиоты политики это используют .На передовой не спрашивают на каком языке пишешь ,там все равны , это тут идиоты это разгоняют .Дайте нашему поколению сдохнуть с тем языком с которым родились ,наши дети и их дети говорят на украинском , и рано или поздно на нем будет говорить вся страна , без вашего дебильного участия в укорах , ты ***** при сссере по русски говорило иначе хрен бы куда пролезло и тебе это было выгодно , а сейчас гавнюк таким патриотом языка выискался
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Як я і думав, ти так і не зрозумів, на чому попався... Російськомовний українець побачив би підвох у моєму тексті, а от кацапський троль - ні!
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еще раз идиот ты , я не помню Африканов тут на форуме в 13 году в отличии от меня , они появились на чоколадной фабрике позднее , пс.. когда твою жопу приедут спасать врач с медсестрой обязательно спроси на каком языке они говорят ,откажись от услуг и получи эпикриз на украинском
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О, москалик попався і в нього почалися страшенні борошна))) Ти ще напиши, що підлога країни російською розмовляє)))

Хто знає українську, той тут усе чудово побачив уже, можеш не виправдовуватися - ти ж навіть не можеш знайти, де проколовся!
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еще раз , нахер мне твоя підлога? С 13 тут,гыг,джамал NNN ........ в отличии от тебя мудака мы друг друга знаем не взирая на взгляды толковое друг у друга уважаем
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Якби ти був українцем (пофіг, українськомовним чи російськомовним), то уже б давно знайшов, на чому проколовся...
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А почему диктатура не выдаёт маски на входе в супермаркеты и не введет масочный режим в на транспорте и общественных помещениях. А, маски жалко, ани же денех стоят.
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Надзвича́йний стан - виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває «життя нації». Надзвичайний стан повинен бути офіційно проголошений державою. Небезпеку «життя нації» можуть надавати іноземна військова окупація, соціальні заворушення, такі як бунти або інші види внутрішніх розбіжностей, що серйозно загрожують правопорядку в країні.

Про епідемію тут нічого не сказано. В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным тестированием, а не введением чрезвычайного положения, - Сюмар - Цензор.НЕТ 105
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Лучше бы взялись за регулирование цен на продукты первой необходимости - у людей денег в обрез, работы нет, а продукты дорожают.
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В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным ...
В мире эпидемии укрощают карантином и максимальным тестированием, а не введением чрезвычайного положения, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1624
Так тож для укрощения эпидемии!
У нас с вирусом не заморачиваются. Задача показать быдлу его место и заставить работать за кусок хлеба.
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Справедливости ради, надо отметить, что во многих странах ввели ЧП и почти во всех штатах США.
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ПЄСдючка не може погуглити , що багато країн Європи та навіть США ввели або хочуть ввести НС ? Сюмар в гуглі заблокували? В ЄС(євразійський союз) Сюмар взяли шоб та ляпала шо-небудь?
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У Зе несмотря на то что ветер в голове гуляет все таки одна мысль преобладает и не дает покоя - надо что то делать. И тут два варианта : 1) выявлять, изолировать, лечить. 2) ввести ЧП. Скорее всего он пойдет по второму пути - так для него проще, да и потенциальных недовольных им будет меньше.
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В Италии сейчас и есть Чрезвычайное Положение. Нельзя выезжать без оправдания, нельзя манифестовать и даже гулять... но имущество ни у кого не изымают! Не хватало этого. ЧП ведь по пандемии, а не чтоб отыграться.
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"а не мерами, которые предусматривает режим чрезвычайного положения - например, комендантский час, изъятие транспортных средств или обыски помещений."
Источник: https://censor.net.ua/n3183609

Ну как же, Аваков и зеленая плесень только и ждут, чтобы объявить ЧП.
И я даже знаю, кто будет отправлен в "карантин" с подозрением на "коронавирус" - волонтеры ВСУ, члены фракции ЕС и прочие порохоботы. Списки уже составлены, грядет 37 год.
В таком "карантине" неделю назад убили Антоненко и Кузьменко.
Сейчас пришла очередь остальным.
Без ЧП нельзя, российскую армию не удается пригласить.
После ЧП приглясят, и вот тогда "карантин" настенет для всех, у кого можно что-либо отжать.
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Очччень крупный спец по карантинам эта Сюмар - лишь бы тявкать в пользу Порошенко... "Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице", - Источник: https://censor.net.ua/n3183610
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порохоботы сраные у вас на все есть свои дебильные рецепты именно дебильные!!недавно вы мрази орали метро не закрывать!!!!
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Весь мир борется с коронавирусом, только в Украине порохоботы борются с Зеленским
Не будь порохоботом - вовремя мой руки!
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Мінська зрада і мітингувати не можна буде із-за надзвичайного стану, це так хочуть людям рот закрити?! Відключать Інтернет і знати не будемо що нас продали.
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Оно не понимает, что без ЧП наш народ не удержать на карантине, лазят толпами дебилы. Молодежь на все забила, гульбанит и днем и ночью, а потом возращается к старикам родителям, уроды жопоголовые.
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Как слышу какой нибудь бред, так можно и не задумываться, к какому политическому движению принадлежит "глас". Сюмар, яркое тому подтверждение.
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Сюмар наверное потерялась во времени,или черпает информацию с ток-шоу прямого канала.
"В пятницу президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке, что позволит выделить штату миллиарды долларов федеральной помощи."
Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении с 14 марта мер чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Об аналогичном решении объявил также глава правительства Португалии Антониу Кошта.

В Италии объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом

Я понимаю,что чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация,это две разные вещи,ну так голосуйте за чрезвычайную ситуацию,как другие это делают,а не просто лясы точите.
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