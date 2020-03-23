 Центр громадського здоров'я отримав із Китаю 521 тест-систему, що розраховано на 50 тисяч осіб

Про це hromadske повідомила речниця Центру громадського здоров'я Валерія Сало, передає Цензор.НЕТ.
"МОЗ отримало від Китаю і передало на ЦГЗ 521 тест-систему, яка розрахована на 50 тисяч людей. Системи будуть рівномірно розподілені на всі лабораторні обласні центри", - зазначила речниця.
Тест-системы нельзя провести дома: его выполняют только в лабораториях. Материал берут у человека из носа, а потом ищут в нем частички вируса.
Экспресс-тесты проводят любые больницы. Для этого берут капиллярную или венозную кровь.
Тест-системы проводятся на полимеразную цепную реакцию (ПЦР-тест). Считается, что это тестирование более точное. Экспресс-тесты обнаруживают только косвенные признаки вируса и взаимодействуют с антитезами, которые вырабатывает организм, если в нем присутствует вирус.
Метод исследования полимеразной цепной реакции применяется ужа давно. С его помощью ищут разные вирусные инфекции. Специфические тесты для выявления инфицирования новым COVID-19 были разработаны всего в течение недели после того, как китайские специалисты расшифровали его геном. ПЦР-тест позволяет обнаружить даже единичные копии коронавируса. Анализ выполняется быстро - всего за 2-3 часа. К тому же, пациенту не нужно колоть палец или брать у него кровь из вены.
На сегодня в Украине человеку могут назначит тест на коронавирус в двух случаях - это симптомы или информация о том, что пациент контактировал с зараженным человеком. Сейчас врачи сначала удостоверятся, что у человека не грипп. Для этого нужен мазок из носа. Если это не грипп, исключают другие вирусы. Например, аденовирусы, риновирусы и другие коронавирусы. Если это не они тоже, то образцы направят в вирусологические лаборатории, где уже подтвердят или опровергнут, что у пациента именно COVID-19.
В Украине региональных лабораторий, где проверяют на COVID-19, уже 9. В частности, в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Ровно, Львове, Запорожье и Киевской областной лаборатории.
Использовано 2.
Потом если выявлено только в одной группе из 50, делим на 2 по 25, смешиваем, проверяем.
Всего использовано 4.
И т.д.
Правда, необходимо знать максимальный объём пробы для теста и учесть вероятность обнаружения при выдаче рекомендаций...