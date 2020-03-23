 Центр громадського здоров'я отримав із Китаю 521 тест-систему, що розраховано на 50 тисяч осіб

Про це hromadske повідомила речниця Центру громадського здоров'я Валерія Сало, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ отримало від Китаю і передало на ЦГЗ 521 тест-систему, яка розрахована на 50 тисяч людей. Системи будуть рівномірно розподілені на всі лабораторні обласні центри", - зазначила речниця.

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