 Сьогодні глава МОЗ Ємець заявить про відставку, - "слуга народу" Дубінський

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав "слуга народу" Олександр Дубінський.
"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку", - написав він, анонсувавши, що незабаром розповість "курйозну історію з подробицями".
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав "слуга народу" Олександр Дубінський.
"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку", - написав він, анонсувавши, що незабаром розповість "курйозну історію з подробицями".
и понял что люди лично ему предъявят и разбираться не будут,
хотя он не причем, он же не отвечает за 30 лет отсутствия медицины.
вот решил свалить побыстрей и видимо придумал какой то повод для отговорки.
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а кого вместо этого Емца? лизку богуцкую? так у неё один рецепт на все болезни - чпокайтесь, утомите микробов частотой движений...
смартфонутелевізора,і він розуміє всі реальні загрози.Напевно побачив всю "підготовку" зебілів до епідемії,і офанарів.Там вже лише чудо врятує,час і можливості просрали бездарно.А воювати з вітряними мельницями,коли можна було зтишити вітер....
Хто буде новим преміумом і до ворожки ходити не потрібно. Зебобік не може дочекатися коли здасть ключі і печатку, адже він зі своєю молодою командою вже все для цього зробив.
nv.ua
Підготовка, паніка і таємні переговори. Як чотири роки тому
Путь накатан!
Он молодец. Он предприимчивый.