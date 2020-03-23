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Все про:Мінздоров'я (1305) відставка (657) Дубінський (84) Ємець Ілля (14)

 Сьогодні глава МОЗ Ємець заявить про відставку, - "слуга народу" Дубінський

Сьогодні глава Міністерства охорони здоров'я України Ілля Ємець заявить про свою відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав "слуга народу" Олександр Дубінський.

"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку", - написав він, анонсувавши, що незабаром розповість "курйозну історію з подробицями".

Сьогодні глава МОЗ Ємець заявить про відставку, - слуга народу Дубінський 01

Також читайте: Моє завдання - зробити певну еволюцію в медреформі, - міністр охорони здоров'я Ємець

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183606
 
 
 Топ коментарі
 
Говорящая жопа Каломойского что-то знает
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Зебилы меняются со скоростью света. Но это не облегчит вину зели и его хозяина
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Быстро понял что валить надо из зеленого болота.....
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Зебил и отсос бени все узнает на совещаниях у коломойши,раньше чем зеля.Кого снимают ,кого назначают.уроды зеленые просите Ульяну Супрун вернутся!
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Сегодня Емец что-то вякал про следующий этап - смерть, так шо его решили угомонить
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Зелебобские!!!Ответьте мне,КТО из вас,с..ки в ответе за страну?Кто ответит за дурдом,что вы тут устроили!?Самокатчик валил все,до чего руки дотягивались и...Благополучно свалил.Теперь Этот умудрился сделать за неделю угрожающую ситуацию с вирусом-тоже драпает!!!Кто из вас хоть за что-то будет отвечать?Или вы все надеетесь развалить все,довести страну до полного коллапса и свалить?
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видимо сегодня осознал, что реальный ****** приближается.
и понял что люди лично ему предъявят и разбираться не будут,
хотя он не причем, он же не отвечает за 30 лет отсутствия медицины.
вот решил свалить побыстрей и видимо придумал какой то повод для отговорки.
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"Лучшее правительство то, которое правит как можно меньше", - Генри Девид Торо, один из отцов американской демократии в своей культувой работе "О гражданском неповиновении".

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а кого вместо этого Емца? лизку богуцкую? так у неё один рецепт на все болезни - чпокайтесь, утомите микробов частотой движений...
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Серед зграї зелених дебілів Ємець був самим "притомним".Він,хоча б на відміну від шоумена Комаровського,справжній лікар,а не з смартфону телевізора,і він розуміє всі реальні загрози.Напевно побачив всю "підготовку" зебілів до епідемії,і офанарів.Там вже лише чудо врятує,час і можливості просрали бездарно.А воювати з вітряними мельницями,коли можна було зтишити вітер....
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Сейчас нужен не отличный врач,а отличный менеджер.
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самий кращій менеджер має призвище гільотина!
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Цікаво, на цю мерзоту, що ніякого впливу немає, чи він хворіє тіки на мозок, а віруси його чураються, як більш заразну хворобу??
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Що ж, якщо вірити дубу у турборежимі вскриватиметься третій конверт.
Хто буде новим преміумом і до ворожки ходити не потрібно. Зебобік не може дочекатися коли здасть ключі і печатку, адже він зі своєю молодою командою вже все для цього зробив.
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Можливо вже настав час Зе ко манді благати Супрун повернутися на свою посаду т.в.о.?
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тут, що доплачують за те , щоб про пані Супрун згадати? Що має бути в голові, окрім ""95 кварталу" та Зе!, щоб навіть припустити думку, що розумна жінка-міліонер, таке розглядатиме?
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Уймите это животное, мама которого любит скорость.
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Зигзагами сцыкливый Овощь бежал как заяц от хищника.
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Порядочные люди стреляются в таких случаях, а не в отставку идут.
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Пусть идёт хирург хренов!! Минздравом Украины рулить это ему не миллионы на хирургических операциях тырыть!!
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Ахахаха, тут не гречкой надо затариваться, а попкорном.
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Надеюсь на следующей футболке этого бениогопуесоса будет написано,,мама любит коронавирус,,
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Ні чоловіче, коней на переправі не міняють, а загнаних коней пристрілюють. Назвався грибом - лізь в кузовок. Взявся за гуж - не кажи, що не дюж. Насильно в міністри не тягнули ж, з роками повинна приходить мудрість, а не тільки старість.
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Ну и какую сказочку на этот раз расскажет нам бородатая сосалка клитора бабы Бени?
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Кого ще не працевлаштували ? Квартал-майже комплект! "Розсміши коміка"-"Дизель -шоу"-"Ліга смеха"? Ах да! "Мамахохотала шоу" в запасе! Там нет медиков ?/? Тю! Да какая разница-на пост министра здравоохранения сойдёт! Сивохо-алкоголик проканал же в РНБО !
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Радуцкого в ЗЕленые минизтры здоровля простога нарида надо.

Он молодец. Он предприимчивый.
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