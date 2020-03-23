 Сьогодні глава МОЗ Ємець заявить про відставку, - "слуга народу" Дубінський

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав "слуга народу" Олександр Дубінський.

"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку", - написав він, анонсувавши, що незабаром розповість "курйозну історію з подробицями".

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