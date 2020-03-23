 "Можуть бути помилки", - Кличко поставив під сумнів цифри МОЗ щодо коронавірусу в Києві

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримуємо інформацію від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", куди направляємо тести на підтвердження або спростування діагнозу. Результати надходять нам щодоби, всі цифри оприлюднені, і на сьогодні маємо 24 випадки. Можливо, в Міністерстві охорони здоров'я підсумовують цифри по всіх регіонах і десь не зовсім коректно підрахували. Ми розуміємо, що сьогодні всім складно, велике навантаження, можуть бути помилки", - заявив Кличко.

За його словами, за добу в Києві виявили 14, а не 20 лабораторно підтверджених випадків. Це вісім жінок віком від 25 до 49 років і шість чоловіків віком від 23 до 56 років.

22 із 24 випадків інфікування - привізні (з Франції, Іспанії, Німеччини), два - місцеві (з Житомирської області та Києва).

Госпіталізовано лише 13 осіб, інші 11 перебувають на самоізоляції і отримують лікування вдома під контролем лікарів. За словами Кличка, швидкими тестами в Києві перевірили 594 особи.

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