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 "Можуть бути помилки", - Кличко поставив під сумнів цифри МОЗ щодо коронавірусу в Києві

У Києві кількість підтверджених хворих на коронавірусну інфекцію - 24 особи, а не 29, як заявили напередодні в Центрі громадського здоров'я.

Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримуємо інформацію від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України", куди направляємо тести на підтвердження або спростування діагнозу. Результати надходять нам щодоби, всі цифри оприлюднені, і на сьогодні маємо 24 випадки. Можливо, в Міністерстві охорони здоров'я підсумовують цифри по всіх регіонах і десь не зовсім коректно підрахували. Ми розуміємо, що сьогодні всім складно, велике навантаження, можуть бути помилки", - заявив Кличко.

За його словами, за добу в Києві виявили 14, а не 20 лабораторно підтверджених випадків. Це вісім жінок віком від 25 до 49 років і шість чоловіків віком від 23 до 56 років.

22 із 24 випадків інфікування - привізні (з Франції, Іспанії, Німеччини), два - місцеві (з Житомирської області та Києва).

Госпіталізовано лише 13 осіб, інші 11 перебувають на самоізоляції і отримують лікування вдома під контролем лікарів. За словами Кличка, швидкими тестами в Києві перевірили 594 особи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183603
 
 
 Топ коментарі
 
Еврейский мальчик в кустах сидит, обкакался от ответственности. Это не на сцене кривляться.
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Полная некомпетентность зеленой власти. Назовите хоть одно их достижение. Кругом откат к 2013 году и обосрамсы.
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виталик вы король бокса вызывайте на бой самозваца
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Полная некомпетентность зеленой власти. Назовите хоть одно их достижение. Кругом откат к 2013 году и обосрамсы.
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так, Віталіка потрібно в президенти, може порядок не наведе, але точно когось **********!
а то он віслюк мовчить, Аваков за нього вещає..
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Еврейский мальчик в кустах сидит, обкакался от ответственности. Это не на сцене кривляться.
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я ставлю під сумнів всю зевладу
це одна суцільна помилка
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Вот придурки!!!
Как можно определить коронавирус, если даже тестов не было?
вы сейчас протестируйте заболевших. Вон у меня в офисе двое заболели, пошли в поликлинику - им врач в ответку:- Это не коронавирус, валите домой.
Они вторую неделю дома и болеют. температура не проходит, кашляют. Благо порядочности хватает не выходить никуда. Так через дверь продукты и передаём. Тоже мне горе лекари...
Идите вы куда подальше с такой медициной!!!
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В киргизии был русским, здесь стал киргизом
Сбылась мечта идиота!!!

Как в Киргизии может быть лучше?
Там ещё хуже раз в ...надцать!!!
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щоб швидше запровадити надзвичайний стан
і з ним повних поліцейський контроль,
обшуки і посадки,
потрібно як найшвидше наростити
кількість позитивних тестів
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Якщо зважати на те, скільки бортів з "врятованим" сіло в Борисполі минулого тижня, що цим врятованим лише виміряли температуру і відпустили, а вони поїхали додому на таксі, автобусі, експресі, ще й по дорозі зайшли до маркету (їсти купить), в аптеку (про всяк випадок), побалакали з сусідами за відпочинок та епопєю "врятування" і лише потім пішли на так звану "самоізоляцію", то мінімум 50-100 людей контактували з кожним з привезених.
Це таке ЗЕпобігання розповсюдженню вірусу? При повній відсутності захисних засобів в аптеках... Щоб вам, курвам при владі, це повернулося сторицею!
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Не знайшов такої статистики на сайті держ.статистики. Пруф?
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Это правда,знакомые врачи говорят, что в январе был большой всплеск пневмоний и смертности (Днепр.обл)
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