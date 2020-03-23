 Громадський транспорт Рівного призупиняє роботу з 26 березня, - міськрада

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба мерії міста, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Рівне з четверга, 26 березня припиняється рух міського громадського транспорту і буде додатково обмежена робота ЦНАП", - йдеться в повідомленні.

З вівторка, 24 березня вводиться заборона на користування дитячими та спортивними майданчиками.

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Крім того, дітям у віці до 14 років перебувати в місті без батьків забороняється. Жителям, які пересуваються містом, стоять у черзі до торгових закладів, заборонено наближатися один до одного ближче ніж на два метри.