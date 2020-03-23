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 Громадський транспорт Рівного призупиняє роботу з 26 березня, - міськрада

У Рівному з 26 березня у зв'язку з обмежувальними заходами, спрямованими на нерозповсюдження коронавірусної інфекції, призупиняється робота громадського транспорту.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомила пресслужба мерії міста, передає Цензор.НЕТ.

"У місті Рівне з четверга, 26 березня припиняється рух міського громадського транспорту і буде додатково обмежена робота ЦНАП", - йдеться в повідомленні.

З вівторка, 24 березня вводиться заборона на користування дитячими та спортивними майданчиками.

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Крім того, дітям у віці до 14 років перебувати в місті без батьків забороняється. Жителям, які пересуваються містом, стоять у черзі до торгових закладів, заборонено наближатися один до одного ближче ніж на два метри.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183602
 
 
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вся власть потихоньку переходит к нему
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Сегодня в Кременчуге очередь на остановке, это в городе где не было транспортной проблемы.
Завтра, когда нечего будет кушать они придут в мерию или дальше.
https://www.youtube.com/watch?v=t2_068JFSLQ&feature=youtu.be
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щас начнётся.. Не в Ривном, а в Ривно и тому подобное..не в Ровне а в Ривному
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Не уявляю чим син буде їздити на службу. Із зарплатою лейтенанта 12 тисяч, 5 на квартиру орендовану. Харчі і ліки теж за свій кошт. На скільки днів таксі вистачить?
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В военной части нет автомобилей для перевозки л.с. ????
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