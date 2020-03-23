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 Стан хворих на коронавірус у Чернівецькій області стабільний, температура є лише в одного пацієнта, - ОДА

Усі хворі на коронавірус у Чернівецькій області почуваються добре, температура є лише в одного інфікованого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

"Хворі на коронавірус, які перебувають в обласній дитячій клінічній лікарні, почуваються добре. Також стабільним є стан пацієнтів, яких госпіталізували сюди із підозрою на COVID-19. В обласній клінічній лікарні стан недужих теж стабільний. В одного хворого на коронавірус є температура.
Ще одному пацієнту із підозрою на COVID-19 сьогодні зроблять рентген. Стан госпіталізованих у районні лікарні буковинців – без відхилень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наразі в лікувальних закладах області перебуває 57 буковинців, з них у 15 - підтверджено коронавірус.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З 25 зареєстрованих хворих на COVID-19 у Чернівецькій області 8 - діти, 10 - люди від 19 до 50 років, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Загалом у Чернівецькій області було обстежено 81 людину, підтверджених випадків інфікування COVID-19 – 25.

Стан хворих на коронавірус у Чернівецькій області стабільний, температура є лише в одного пацієнта, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183601
 
 
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А вот это- полный п....... Если из 81 обследованного 25 заражённых, то можно представить что будет дальше
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У одного температура + 36.6, у остальных как в палате, + 17...
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Щось мені підсказує, що наша медицина не розрізняє -інфікований і хворий...
Стан хворих на коронавірус у Чернівецькій області стабільний, температура є лише в одного пацієнта, - ОДА - Цензор.НЕТ 1337
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