 Матч Ліги чемпіонів став головним джерелом коронавірусу в Італії, - ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня", про це повідомляє іспанська радіостанція Cadena SER.
За інформацією радіостанції, перший матч "Аталанти" з "Валенсією" (4:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого, став головним джерелом поширення коронавірусу в Ломбардії.
Такої позиції дотримуються в Італії. Спочатку вірус поширився в Бергамо, де базується "Аталанта", а вже потім фанати "бергамасків" "привезли" хворобу в Мілан на стадіон "Сан-Сіро", на якому проводили матч команди.
Повідомляється, що фанати "Аталанти" контактували і з уболівальниками іспанського клубу.
Пізніше стало відомо про те, що у "Валенсії" 35% гравців хворі на коронавірус.
Нагадаємо, найбільше у світі смертей від коронавірусу зафіксовано в Італії - 5476 осіб. При цьому кількість заражених сягнула 59 138 осіб.
хотя... футбольные матчи посещает не лучшая часть человечества....
Ну, і всі , які були потім.....
Я абсолютно впевнена, що ця коронавірусна катастрофа в Італії сталася саме через дебільну владу, яка, доречі, палко підтримує ху#ло та навіть не приховує цього.
про Голобородька --- то був контрольний постріл...)
насколько удобно терористам убивать людей вирусом чем поллонием и "новичком" .
ведь не придерёшься .лять
от болячки человек умер , а не от боевого ОВ или от радиоавктивности .
Епідемія в Італії в розпалі, а вони в лютому їдуть на гірськолижні курорти та Італії та Австрії.
А там - захворіли просто усі.
А зараз 3 тисячі нових випадків захворюваннь за добу, наприклад, в Німеччині.
Может пора запретить? А зарплаты футболистов платить хорошим врачам.
Все сказанное относится и к власти Зе, которому слуги народа просто обязаны сейчас объявить импичмент.