EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  16350  42
Матеріали за темою:
Все про:Італія (445) карантин (846) Ліга чемпіонів (119) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Матч Ліги чемпіонів став головним джерелом коронавірусу в Італії, - ЗМІ

Перший матч "Аталанти" з "Валенсією" (4:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого, став головним джерелом поширення коронавірусу в Ломбардії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня", про це повідомляє іспанська радіостанція Cadena SER.

За інформацією радіостанції, перший матч "Аталанти" з "Валенсією" (4:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбувся 19 лютого, став головним джерелом поширення коронавірусу в Ломбардії.

Такої позиції дотримуються в Італії. Спочатку вірус поширився в Бергамо, де базується "Аталанта", а вже потім фанати "бергамасків" "привезли" хворобу в Мілан на стадіон "Сан-Сіро", на якому проводили матч команди.

Повідомляється, що фанати "Аталанти" контактували і з уболівальниками іспанського клубу.

Пізніше стало відомо про те, що у "Валенсії" 35% гравців хворі на коронавірус.

Нагадаємо, найбільше у світі смертей від коронавірусу зафіксовано в Італії - 5476 осіб. При цьому кількість заражених сягнула 59 138 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через коронавірус відкладено всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня, - УЄФА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183597
 
 
 Топ коментарі
 
після кожного голу - весь стадіон переціловували один одного..... а при рахунку 4:1 - тут і сифілісом можна було заразитися ﻿Матч Лиги чемпионов стал главным источником коронавируса в Италии, - СМИ - Цензор.НЕТ 5718
 показати весь коментар
 
Італійці такі ж тупі, як наші Зебіли при владі. Ще дуже жадібні до грошей туристів, брендоманів та вболівальників. От і мають те, що мають.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
вам же макаронникам говорили..больше 10 не собираться!)
 показати весь коментар
 
 
Это ж какими упоротыми надо было быть!
хотя... футбольные матчи посещает не лучшая часть человечества....
 показати весь коментар
 
 
Дівчина з Італії гарно розказує, чому в Італії такий пипець.https://www.youtube.com/watch?v=DuAy1GtTKOo
 показати весь коментар
 
Вряд ли они это прочтут. Может вам стоит поехать в Италию и сказать, что они макаронники?
 показати весь коментар
 
 
Гаплик тепер Лізі Чемпіонів... Ще й судові позови подадуть.
 показати весь коментар
 
 
після кожного голу - весь стадіон переціловували один одного..... а при рахунку 4:1 - тут і сифілісом можна було заразитися
 показати весь коментар
 
 
італія, іспанія, португалія, румунія....
 показати весь коментар
 
 
Італійці такі ж тупі, як наші Зебіли при владі. Ще дуже жадібні до грошей туристів, брендоманів та вболівальників. От і мають те, що мають.
 показати весь коментар
 
 
Кожен народ --- масово тупий... приклади --- на поверхні.... не виділяйте італійців, они --- як всі....
 показати весь коментар
 
 
та дивлюсь я на швейцарців, норвежців, новозеландців і думаю, що не кожен
 показати весь коментар
 
 
от же ж... попався я..)) на своє випровдання тільки скажу -- не жив ні в Швейцарії, ні в Норвегії, ні в Новій Зеландії.... але жив в Радянському Союзі, та прекрасно пам'ятаю радянський народ, та вибори першого президента Украіни : хто завгодно, только не биндера Чорновол!!
Ну, і всі , які були потім.....
 показати весь коментар
 
 
чесно кажучи, перелічені країни просто вражають рівнем цивілізації. взяти Нову Зеландію - населення 4,5 млн, площа як третина України - і ідеально доглянутий кожен сантиметр. при цьому в країні відсутня якась там важка промисловість, економіка тримається на сільському господарстві і харчовій промисловості. рівень життя один із найвищих у світі.
 показати весь коментар
 
 
Це погроза чи порада?

Я абсолютно впевнена, що ця коронавірусна катастрофа в Італії сталася саме через дебільну владу, яка, доречі, палко підтримує ху#ло та навіть не приховує цього.
 показати весь коментар
 
 
ну.... який народ, така й влада... та навпаки... так повсюди.... Не погроза і не порада --- константація факта... якщо хтось не згоден --- нехай буде гіпотеза....
 показати весь коментар
 
Фуйло - демон , він і кацапські мутанти у всіх бідах винуваті, хто з ними поведеться той короновіруса набереться.
 показати весь коментар
 
Осталось найти того китайца, который был на стадионе
 показати весь коментар
 
 
ага.. гомункул этого "атрибута" сейчас у нам перЗедентом работает.. видосики снимает..
 показати весь коментар
 
 
А "Свати"? Не забуваємо про всі шедеври!))

про Голобородька --- то був контрольний постріл...)
 показати весь коментар
 
 
прошу заметить
насколько удобно терористам убивать людей вирусом чем поллонием и "новичком" .

ведь не придерёшься .лять
от болячки человек умер , а не от боевого ОВ или от радиоавктивности .

 показати весь коментар
 
 
Угумс. А наслідки, як зручно контролювати... Лікуйся. Не від корони
 показати весь коментар
 
 
А інщі європейці ні тупі?
Епідемія в Італії в розпалі, а вони в лютому їдуть на гірськолижні курорти та Італії та Австрії.
А там - захворіли просто усі.
А зараз 3 тисячі нових випадків захворюваннь за добу, наприклад, в Німеччині.
 показати весь коментар
 
 
Италии дорого обошелся футбол!
Может пора запретить? А зарплаты футболистов платить хорошим врачам.
 показати весь коментар
 
 
а у нас московские попы крестный ход придумали. ))
 показати весь коментар
 
Гундяй хоче фуйла канонізувати , бальзамувати і в мавзолей покласти.
 показати весь коментар
 
До цензора эта новость двое суток на попутках добиралась
 показати весь коментар
 
Стадион - это только один элемент, недальновидности популистов. Навыбирали "хороших парней." Популизм властей в Италии, неспособных анализировать и прогнозировать развитие пандемии по всему миру, скосило множество жизней. Причем ситуация с распространением пандемии по миру через авиа перевозки пассажиров была показана в голивудском фильме уже давно. Сценаристы и режиссеры предвидели опасность авиа сообщениий в условиях пандемии, а популисты Италии не видели.

Все сказанное относится и к власти Зе, которому слуги народа просто обязаны сейчас объявить импичмент.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору