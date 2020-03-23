 Це ініціатива Індустріального телевізійного комітету, - Ткаченко спростував, що хоче відтермінувати мовні квоти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі для ЗМІ.
"Такої пропозиції з моїм підписом не існує. Офіційно були відправлені інші. З ініціативою виступив Індустріальний телевізійний комітет", - зазначив він.
Раніше нардеп Володимир Ар'єв з "Європейської Солідарності" заявив, що депутати з фракції "Слуга народу" під прикриттям епідемії коронавірусу хочуть скасувати мовні квоти та інші норми законодавства, які захищають державну мову.
Він, зокрема, повідомляє, що голова парламентського комітету з гуманітарної політики Олександр Ткаченко ініціює під час позачергового засідання призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відтермінувати частину законодавства про мову до 2024-26 рр.
Если перевести на нормальный язык, то читать нужно примерно так: реально предложил я, но свою подпись не ставил; на публике и формально мои предложения другие.
Ненавижу трусов. Депутат должен иметь смелость самому отстаивать свои убеждения.