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 Київські новини
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Все про:Ткаченко Олександр (61) українська мова (363) мова (458)

 Це ініціатива Індустріального телевізійного комітету, - Ткаченко спростував, що хоче відтермінувати мовні квоти

Глава парламентського Комітету з питань гуманітарної та цифрової політики Олександр Ткаченко спростував звинувачення про те, що він ініціює відстрочку норм, які захищають українську мову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі для ЗМІ.

"Такої пропозиції з моїм підписом не існує. Офіційно були відправлені інші. З ініціативою виступив Індустріальний телевізійний комітет", - зазначив він.

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Раніше нардеп Володимир Ар'єв з "Європейської Солідарності" заявив, що депутати з фракції "Слуга народу" під прикриттям епідемії коронавірусу хочуть скасувати мовні квоти та інші норми законодавства, які захищають державну мову.

Він, зокрема, повідомляє, що голова парламентського комітету з гуманітарної політики Олександр Ткаченко ініціює під час позачергового засідання призупинити норми щодо квотування в аудіовізуальних ЗМІ, а також відтермінувати частину законодавства про мову до 2024-26 рр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183594
 
 
 Топ коментарі
 
Ти на комітети не спирай-сволота зелена.
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вот же сцикливое брехливое зеленое падло
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куда зеленый вождь спрятал мощи убиенной им Эрики???
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Инициатором был союз сесуальных меншинст Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отстрочить языковые квоты - Цензор.НЕТ 9158
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куда зеленый вождь спрятал мощи убиенной им Эрики???
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Таки правий Ар'єв щодо ініціативи про обмеження української мови від блазнів при владі... Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отстрочить языковые квоты - Цензор.НЕТ 9507
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вот же сцикливое брехливое зеленое падло
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А це що за утворення "Індустріальний телевізійний комітет"? Вперше чую... Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отстрочить языковые квоты - Цензор.НЕТ 2441
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Это сюз меча и орала! Г+Г Коломойского и медвейчуклвские помойки + 95 анал ТВ!
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Тобто "колегіальне" безособове утворення... Это инициатива Индустриального телевизионного комитета, - Ткаченко опроверг, что хочет отстрочить языковые квоты - Цензор.НЕТ 1481
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"Такого предложения с моей подписью не существует. Официально были отправлены другие. " (Конец цитаты. Выделено жирным шрифтом - мое).

Если перевести на нормальный язык, то читать нужно примерно так: реально предложил я, но свою подпись не ставил; на публике и формально мои предложения другие.

Ненавижу трусов. Депутат должен иметь смелость самому отстаивать свои убеждения.
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тепер усі ті хто слав прокльони на Пороха за блокування кацапских ресурсів готові приймати от зелоха в усіх позах і з захопленням усе що їм пхають...
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Зелені гниди в своєму стилі: "то не ми, то нас вирвали з контексту, то нас вирвали з дупи, то нас не так пойняли"...
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Це ініціатива БЛАЗНІВ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ союз КВАРТАЛ 95
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**** коломойська руки геть від української мови.
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У Зелупы и его зелесосов проблем больше нет, дай только квоты украинского языка убрать и кацапоблевонину на экраны вернуть.
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