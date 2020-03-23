 Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні тарифи

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я закликаю уряд скасувати ПДВ на житлово-комунальні послуги для населення, що дозволить істотно зменшити комунальні послуги", - сказав він.

Кличко підкреслив, що зараз у столиці зафіксовано 24 хворих на коронавірус.

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