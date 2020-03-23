 Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні тарифи

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Я закликаю уряд скасувати ПДВ на житлово-комунальні послуги для населення, що дозволить істотно зменшити комунальні послуги", - сказав він.
Кличко підкреслив, що зараз у столиці зафіксовано 24 хворих на коронавірус.
моника зе!лох прячется, боится даже видосики снимать - а вдруг вирус?))
ОЧЕВИДНО що українська мова йому-іноземна!
ТАРИФ це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ а не ЦІНА!!
Я би запропонував ввести додатковий податок на прибуток 2% на кожні наступні 5тис в арифметичній прогрессії.. і ці гроши запустити на впровадження БЕЗГОТІВКОВОЇ ОПЛАТИ В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ.