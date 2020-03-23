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 Суспільство
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Все про:карантин (846) Кличко (987) тарифи (441) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні тарифи

Мер Києва Віталій Кличко просить Кабінет міністрів скасувати податок на додану вартість на комунальні тарифи через коронавірус.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я закликаю уряд скасувати ПДВ на житлово-комунальні послуги для населення, що дозволить істотно зменшити комунальні послуги", - сказав він.

Кличко підкреслив, що зараз у столиці зафіксовано 24 хворих на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183593
 
   
 Топ коментарі
 
ПДВ взагалі потрібно відмінити..але система дуже не хоче..
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Трудное решение но необходимо на время эпидемии отменить все коммунальные платежи, многих это спасет в борьбе с вирусом.
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"Да не согласен я! Ни с Энгельсом, ни с Каутским, ни с Кличко! Все - взять и поделить!" Ну просто же и понятно, умный человек сказал - Шариков... Отменить то на бумаге все можно... Наполнять бюджеты КТО и ЧЕМ будет, если все отменить! Конечно, если "Конче-Заспы" конфисковать, то лет 5 протянем...
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ПДВ взагалі потрібно відмінити..але система дуже не хоче..
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снимать 5 раз НДС на одном товаре это мечта, не время отменять снятие сливок с доверчивых граждан.
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ОНИ ВЛАСТЬ ДАЖЕ НЕ ХОТЯТ ВВЕСТИ ДИСКОТНУЮ ШКАЛУ НДС.. например на лекарства отечественные 2-5% НДС импорт до 10% продукты питания выбрать группы 200 наименований и присобачить 2-3 % НДС товары первой необходимости опять же список зубьная паста бритвенные станки мыло шампунь средства длля стирки антисептики средства для мытья посуды полов бытовой техники салфетки разные туалетна бумага полотенца.. рукавички снизит налог на бытовую техник у смартфоны до 8 тысяч гривен 5% от 8 до 12 8% а выше 20% на ТВ до 10 тысяч 10% на стиралки сушки белья духовые шкафы газовые плиты и так далее короче НДС надо перформатирвоать и водить его по таблицам по системе..
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"Да не согласен я! Ни с Энгельсом, ни с Каутским, ни с Кличко! Все - взять и поделить!" Ну просто же и понятно, умный человек сказал - Шариков... Отменить то на бумаге все можно... Наполнять бюджеты КТО и ЧЕМ будет, если все отменить! Конечно, если "Конче-Заспы" конфисковать, то лет 5 протянем...
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Ще не бачив даунів які проти зменшення податкового навантаження..ти перший..
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Поцику, де дівся..? Шкода кончену заспу..? Там самі чесні люди..тільки ми чомусь стали європейським гаїті..не вони часом прохвесійно накерували..?
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Трудное решение но необходимо на время эпидемии отменить все коммунальные платежи, многих это спасет в борьбе с вирусом.
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Кличко - Шахов- Шахов - Кличко - Аваков - Кличко - Шахов - Кличко - Кличко. - Шахов - Аваков
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еще и говорящая голова слуг урода - дубинский

моника зе!лох прячется, боится даже видосики снимать - а вдруг вирус?))
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Отменять НДС на коммуналку нет необходимости - все и так забьют платить коммуналку. Кличко призвал Кабмин отменить НДС на коммунальные тарифы - Цензор.НЕТ 2746
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Лучше бы НДС на продукты отменили и лекарства первой необходимости
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Лучше б еще отменили 18% на доходы работяг+1,5%военного збора с роботяг~20%, а то ФОПам отменили налог, а всем работягам надо его платить, в крайнем случае понизить его до 5%.
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ТАне дуркуй... Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні тарифи - Цензор.НЕТ 7100 ФОПів що самі-собі творять робочі місця треба ЗАОХОЧУВАТИ а хитродупих "чорнорабочіх"КАРАТИ.
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всє шото говорят, совєтуют. одін янєлох млочіт.
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та воно Ж=ІДІЙОТ!!шлємазл не розуміє тих слів що промовляє... Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні тарифи - Цензор.НЕТ 7328
ОЧЕВИДНО що українська мова йому-іноземна! Кличко закликав Кабмін скасувати ПДВ на комунальні тарифи - Цензор.НЕТ 4977
ТАРИФ це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ а не ЦІНА!!
Я би запропонував ввести додатковий податок на прибуток 2% на кожні наступні 5тис в арифметичній прогрессії.. і ці гроши запустити на впровадження БЕЗГОТІВКОВОЇ ОПЛАТИ В ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ.
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