 Більшість фракцій Ради виступили проти введення надзвичайного стану, - заступник голови фракції "Голос" Железняк

"Була робоча група, вона ж засідання глав депутатських фракцій, організована повністю онлайн ... Було обговорено кілька питань: перше - порядок денний позачергового пленарного засідання, зараз він ще формується, друге - ставлення фракцій до введення надзвичайного стану. Більшість з них виступила категорично проти такого рішення. І третє - формування законопроєктів, які повинні бути прийняті на позачерговому засіданні і формат їх ухвалення, тобто місце проведення, формат засідання і формат голосування", - сказав Железняк "Інтерфакс-Україна" після завершення в понеділок засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що фінального рішення щодо трьох обговорюваних питань поки немає. "Всі ці питання обговорювалися, рішення фінальне поки не прийнято. Чекаємо оголошення позачергового засідання", - сказав заступник голови фракції "Голос".
За словами Железняка, позачергове засідання Верховної Ради може відбутися вже на цьому тижні, порядок денний формується і узгоджується.
А вот клоуна придётся пинками и палками выгонять с Банковой.
А всем сотрудникам МВД нужно одновременно ясно сообщить, с трибуны парламента, что их действия будут означать соучастие в узурпации власти, и таким образом они подпадают под соответствующие статьи УК, если будут выполнять преступные приказы.
https://www.youtube.com/watch?v=DuAy1GtTKOo
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,
Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.
Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!
Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,
Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
Украине срочно нужна медицинская диктатура и медицинский диктатор!
А не размазня, извините...