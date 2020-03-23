 Більшість фракцій Ради виступили проти введення надзвичайного стану, - заступник голови фракції "Голос" Железняк

"Була робоча група, вона ж засідання глав депутатських фракцій, організована повністю онлайн ... Було обговорено кілька питань: перше - порядок денний позачергового пленарного засідання, зараз він ще формується, друге - ставлення фракцій до введення надзвичайного стану. Більшість з них виступила категорично проти такого рішення. І третє - формування законопроєктів, які повинні бути прийняті на позачерговому засіданні і формат їх ухвалення, тобто місце проведення, формат засідання і формат голосування", - сказав Железняк "Інтерфакс-Україна" після завершення в понеділок засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що фінального рішення щодо трьох обговорюваних питань поки немає. "Всі ці питання обговорювалися, рішення фінальне поки не прийнято. Чекаємо оголошення позачергового засідання", - сказав заступник голови фракції "Голос".

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За словами Железняка, позачергове засідання Верховної Ради може відбутися вже на цьому тижні, порядок денний формується і узгоджується.