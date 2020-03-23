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 Політика України
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Все про:ВР (7305) карантин (846) позачергове засідання (25) надзвичайний стан (72) Железняк Ярослав (13) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Більшість фракцій Ради виступили проти введення надзвичайного стану, - заступник голови фракції "Голос" Железняк

Більшість фракцій парламенту виступає проти введення в країні надзвичайного стану, повідомив заступник глави фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Була робоча група, вона ж засідання глав депутатських фракцій, організована повністю онлайн ... Було обговорено кілька питань: перше - порядок денний позачергового пленарного засідання, зараз він ще формується, друге - ставлення фракцій до введення надзвичайного стану. Більшість з них виступила категорично проти такого рішення. І третє - формування законопроєктів, які повинні бути прийняті на позачерговому засіданні і формат їх ухвалення, тобто місце проведення, формат засідання і формат голосування", - сказав Железняк "Інтерфакс-Україна" після завершення в понеділок засідання Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що фінального рішення щодо трьох обговорюваних питань поки немає. "Всі ці питання обговорювалися, рішення фінальне поки не прийнято. Чекаємо оголошення позачергового засідання", - сказав заступник голови фракції "Голос".

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За словами Железняка, позачергове засідання Верховної Ради може відбутися вже на цьому тижні, порядок денний формується і узгоджується.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183591
 
   
 Топ коментарі
 
"Большинство фракций" - Слава не то считает... Причем тут "большинство"? "ЗЕленая плесень" прокнопкодавит любое указание Пианиста-95... Или ЗЕрмака.
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COVID - как пришёл зимой, так летом и уйдёт.
А вот клоуна придётся пинками и палками выгонять с Банковой.
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То й що - монобільшість + ОПЖЗ приймуть таке рішення... Большинство фракций Рады выступили против введения чрезвычайного положения, - замглавы фракции "Голос" Железняк - Цензор.НЕТ 1771
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Цензор создайте новость в которую посетители сайта смогут сбрасывать полезную информацию о вирусе в комментарии и закрепите в шапке на первом месте!
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Посмотрите, что Карина Стримерша из Италии рассказывает изнутри про вирус https://www.youtube.com/watch?v=DuAy1GtTKOo
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Італійці, винести столики на вулицю і зробити вечірку, а поруч машина трупи збирає.
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железняк пошёл уже не тот, который был устал. этот просто проржавевшим выглядит.
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Какое "чрезвычайное положение"?Ну не смешите,это настолько тупо.Тупее только закрытие метро и общественного транспорта.
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COVID - как пришёл зимой, так летом и уйдёт.
А вот клоуна придётся пинками и палками выгонять с Банковой.
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"Большинство фракций" - Слава не то считает... Причем тут "большинство"? "ЗЕленая плесень" прокнопкодавит любое указание Пианиста-95... Или ЗЕрмака.
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В той ситуации, в которой после эпидемии и кризиса мы рискуем оказаться, это временная диктатура которая практически неизбежна. И ее следует рассматривать уже как благо, а не как беду.
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Пусть диктатором будет Порох. Или генерал Забродский.
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Судя по небывалой активности Авакова, он уже перебирает на себя функции, несвойственные министру МВД. Это уж заявка на что-то большее. Не удивлюсь, если Зе уже принудительно отодвинули на второй план. Мечта Авакова захватить власть сбывается.
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Знаете что печально ? Даже в партии ЕС нет ни одного грамотного юриста, который просто потребовал бы от Авакова немедленно прекратить брать на себя функции,выходящие на рамки полномочий МВД.
А всем сотрудникам МВД нужно одновременно ясно сообщить, с трибуны парламента, что их действия будут означать соучастие в узурпации власти, и таким образом они подпадают под соответствующие статьи УК, если будут выполнять преступные приказы.
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А почему диктатура не выдаёт маски на входе в супермаркеты и не введет масочный режим в на транспорте и общественных помещениях. А маски жалко, ани же денех стоят.
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пАтАмуша - какой Квартал - такие и диктаторы.. Більшість фракцій Ради виступили проти введення надзвичайного стану, - заступник голови фракції "Голос" Железняк - Цензор.НЕТ 95
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Клоун обосрался, а за туалетной бумагой - нам бегать
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Всех кто ратует за ЧП - проверьте, нет ли у них домиков или банковских счетов в Австрии.
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В Украине сейчас главные-Министр Здравохранения и Санитарный врач.Остальные фуфло..ПолРады уже дефективные от короновируса..Нужно готовить НГ и армию ,которая вне зоны ООС к обеспечению глухого карантина.Все системы жизнеобеспечения и непрерывные производства,а также экспортгно ориентированные перевести на казарменное положение,чтобы люди не перемещались вне коллективов.Где то на месяц.Остальных закрыть в домах.Оставить только логистику и тотальную обработку логистики на на въездах и выездах из городов и населённых пунктов Передвижение частного транспорта запретить.В сельской местности -тоже санпосты.
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А шо такое ? Оспа, чума, или холера свалилась на Украину ?
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Лучше сразу трудовые концлагеря построить с охранниками на вышках и всех туда переселить.
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Когда депутатов уложит эта фигня, они перестанут думать о своих бабках и бизнесе уроды.
https://www.youtube.com/watch?v=DuAy1GtTKOo
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Коронавірус
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,

Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.

Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!

Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,

Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
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Всех, кто против режима ЧС, - отправить в Италию!...
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Тебя, анонима, - первого туда на перевоспитание (хотя уже поздно).

Украине срочно нужна медицинская диктатура и медицинский диктатор!
А не размазня, извините...
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