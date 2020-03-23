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 Суспільство
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Все про:карантин (846) Мін'юст (669) в'язні (188) Мамедов Гюндуз (21) Офіс генерального прокурора (179) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Через заборону пасажирських перевезень майже 150 звільнених з місць несвободи осіб не зможуть дістатися додому, - ОГП просить Мін'юст вжити заходів

Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов звернувся до Міністерства юстиції з вимогою невідкладно відреагувати на проблему з транспортною логістикою осіб, які звільняються з установ виконання покарань.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Через введення заборони на регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському та міжобласному сполученні до 3 квітня звільнені з-під варти громадяни не зможуть доїхати до відповідного місця свого прямування.

Щомісяця з установ виконання покарань звільняється 100-150 осіб. Згідно із законодавством, вони забезпечуються безкоштовним проїздом до місця проживання або роботи в межах України. Але через карантин реалізація цього утруднена.

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"З метою запобігання загостренню в країні криміногенної ситуації пропоную невідкладно вжити додаткових заходів. Зокрема, як тимчасовий варіант на період карантину, можливо, переміщення звільнених осіб службовим транспортом, який здійснює розвезення персоналу або звернення до місцевих органів влади для надання транспортних засобів. Все це передбачено законодавством. Тим більше, всі ми в такий непростий період повинні проявляти людяність і допомогти нашим громадянам, які не мають можливості самостійно вирішити транспортні проблеми", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183590
 
 
 Топ коментарі
 
Из мест не свободы не могут добратися на места незаключения
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А помните, мы смеялись, как американцы скупали патроны? Теперь не смешно, спасибо клоуну.
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И ехать никуда не надо. Хотя с пунктиком "выпил" есть сложности - кафешки с ресторанами позакрывали.
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Спасибо главЗЕбилу, зеков на такси за наш счет будем возить
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Из мест не свободы не могут добратися на места незаключения
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А помните, мы смеялись, как американцы скупали патроны? Теперь не смешно, спасибо клоуну.
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если стройки работают, то за неимением сегодня автоцистерн с цементом, они лехко могут добратся до любого места, с пересадками, в 7 кубовых миксерах. в них и не так тесно, а заодно удовольствие типо карусели в дороге получат.
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цензорята, шо то за місця "нєсвабоди"??? ви би хоч коректно перекладали, якщо вже кацапською користуєтесь!!! Из-за запрета пассажирских перевозок до 150 освобожденных из мест несвободы лиц не смогут добраться домой, - ОГП просит Минюст принять меры - Цензор.НЕТ 8276
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У них здається до цих пір десь висить новина де є Звездная Скалецкая... Из-за запрета пассажирских перевозок до 150 освобожденных из мест несвободы лиц не смогут добраться домой, - ОГП просит Минюст принять меры - Цензор.НЕТ 5762
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Вышли и обратно сели. Что на воле то делать.
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Блин, ну вот только зекам проблема? А как добираться все, кого привозят спец рейсами во Львов и Киев? Как им добираться через всю страну?, К восточной границе? Почему нет рейсов хоть для этих людей? Им что домой не надо? Им в Киеве оставаться жить?
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Да возьмите их на поруки, а то ещё наложат на кого-то руки!
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