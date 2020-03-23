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 Київські новини, Суспільство
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 Фактами поширення фальшивих спецквитків на проїзд у громадському транспорті вже займаються правоохоронці, - Кличко

Правоохоронці працюють над виявленням ділків, які поширювали фальшиві спецквитки на проїзд у громадському транспорті Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він також зазначив, що за заявками підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, видано понад 225 тис. таких квитків.

"За попередню добу департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, який забезпечує видачу спеціальних квитків, видав понад 225 тис. за заявками підприємств зазначених сфер", - зазначив він.

Такий квиток діє тільки разом з посвідченням про роботу на підприємстві.

"Правоохоронці вже працюють над виявленням ділків, які вчора розміщували оголошення про продаж таких квитків", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183588
 
 
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Ишь сколько безработных сразу работой обеспечили. Слава мэру!
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да и не фальшивые они, билеты как билеты кому то на масках можно прикурить, а тут несчастных десяток другой проездных, их же не запрещали к продаже.
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От 150гр и смотря куда ехать.Многие кооперируются "на троих" если ехать в одну сторону.
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Так ожидаемо.. Не успели объявить проезд по спец пропускам, так пропусков стало на 50% населения города и еще на окраины.
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Саме головне - захистили лікарів!
Тепер лікарі не тільки будуть підлоги мити замість санітарок , а ще заодно будуть туалети пробивати замість сантехніків, розетки міняти замість електриків, їсти готувати на роботі, бо кафе закриті, Адже всім спецперепусток не видадуть!
Перш ніж перекривати транспорт, треба думати головою, а не кріслом на власному мерседесі...
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Зіркова українська співачка
провела майстер-клас з виготовлення захисної маски за дві хвилини (відео)

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html
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