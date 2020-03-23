 Фактами поширення фальшивих спецквитків на проїзд у громадському транспорті вже займаються правоохоронці, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він також зазначив, що за заявками підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста, видано понад 225 тис. таких квитків.

"За попередню добу департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, який забезпечує видачу спеціальних квитків, видав понад 225 тис. за заявками підприємств зазначених сфер", - зазначив він.

Такий квиток діє тільки разом з посвідченням про роботу на підприємстві.

"Правоохоронці вже працюють над виявленням ділків, які вчора розміщували оголошення про продаж таких квитків", - сказав Кличко.

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