 Суд у справі МН17 надав захисту обвинуваченого час підготуватися до слухання 8 червня, а представникам рідних загиблих - доступ до матеріалів

Відповідне рішення було оголошено в понеділок у судовому комплексі Схіпгола, в якому відбувається судовий процес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Засідання відбулося лише за участю зацікавлених сторін - головуючого судді Гендріка Стейнгауса (Hendrik Steenhuis) і двох запасних суддів, одного прокурора та одного представника рідних і близьких загиблих. Ні преси, ні інших спостерігачів за процесом не було через введені через епідемію коронавірусу обмежувальні заходи.

Відсутній також захист Пулатова. Як повідомив головуючий суддя, вони стежитимуть за судовим процесом через лайф-стрім, який відбувався на вебсайті суду.

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Як відомо, у трагедії МН17, в якій загинуло 298 осіб, обвинувачують чотирьох: трьох громадян Росії та одного українця – Ігора Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубінського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.

На початку засідання суддя нагадав, що справи проти чотирьох обвинувачених розглядають одночасно, але не разом, що означає, що "кожна окрема справа під час слухань буде предметом для окремої доповіді", однак "ці доповіді наповнені однаковим змістом".

Стейнгаус також нагадав про зміст заявлених раніше запитів із боку захисту Пулатова, зазначив, що адвокати попросили більше часу, щоб вивчити всі 36 тисяч сторінок справи та інші докази з тим, щоб на наступному засіданні, яке заплановане на 8 червня, бути здатними представити свою позицію. "Обвинувачення та захист повинні мати рівні можливості, щоб надати свою думку про розслідування. Внаслідок обмеженого часу захист не мав можливості підготуватися і не здатний реагувати відповідним чином на запити обвинувачення. Питання про проведення додаткового розслідування також може обговорюватися на засіданні 8 червня", - сказав він.

Іншим рішенням суд задовольнив клопотання представників рідних загиблих, давши їм обмежене право доступу до офіційних документів справи, які лягли в основу обвинувачення. Водночас вони не матимуть права робити копії, показувати їх своїм клієнтам або кому-небудь ще. "Надання права до документів на цій стадії може привести до попереднього оприлюднення деталей слідства, що може вплинути на показання потенційних майбутніх свідків, які можуть бути під їхнім впливом. Такий ризик не в інтересах будь-якої зі сторін цієї справи", - пояснив Стейнгаус таке рішення.

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Він наголосив, що представники рідних матимуть доступ до цих документів, що "дасть змогу їм зрозуміти, чи вони хочуть отримати доступ до інших документів, і якщо це так, то до яких саме". "Ці документи будуть доступні лише для представників, що дасть змогу уникнути ризику попереднього оприлюднення деталей слідства", - мотивував своє рішення суддя.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.