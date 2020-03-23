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 Суспільство, Здоров'я
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 "Переконайтеся, що у вас є 30-денний запас ліків": ЦГЗ дав рекомендації людям з астмою під час COVID-19

Згідно з даними Центру контролю і профілактики захворювання США (CDC), люди з астмою можуть мати більш високий ризик захворіти на нову коронавірусну інфекцію COVID-19. Новий коронавірус може викликати напад астми і пневмонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ в Facebook.

У відомстві зазначили, що поки немає специфічного лікування або вакцини для запобігання COVID-19. Тому, найкращий спосіб запобігти захворюванню — уникнути впливу цього вірусу. Зокрема, під час спалаху COVID-19 у вашій місцевості, залишайтеся вдома якомога довше, щоб знизити ризик інфікування.

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ЦОЗ рекомендує дотримуватися точної інструкції прийому ліків від астми. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем та фармацевтом щодо екстреної доставки ліків, які відпускають за рецептом, наприклад, інгаляторів.

"Переконайтеся, що у вас є 30-денний запас безрецептурних ліків та обладнання, якщо потрібно довго залишатися вдома. Щодня чистіть та дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтеся. Зокрема: столи, дверні ручки, вимикачі світла, стільниці, ручки, столи, телефони, клавіатури, сантехніку, крани та мийки. Уникайте дезінфікуючих засобів, які можуть викликати напад астми", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що збільшення випадків зараження COVID-19 викликають тривогу і стрес: "Сильні емоції можуть спровокувати напад астми. Тому вживайте заходів, щоб впоратися зі стресом і тривогою".

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"Тримайтеся подалі від натовпу та людей із симптомами ГРВІ. Часто мийте руки водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, використовуйте дезінфікуючий засіб із вмістом спирту не менше 60%.

Якщо у вашому будинку є людина, що захворіла, вона повинна ізолюватися від інших мешканців, щоб зменшити ризик поширення вірусу. Уникайте спільного використання таких предметів як посуд, рушники тощо. Якщо у вас виникли перші симптоми застуди, терміново зверніться до лікаря", - додали у відомстві.

Більше про астму і COVID-19 читайте тут:https://www.cdc.gov/coronavir.../.../specific-groups/asthma.html

Переконайтеся, що у вас є 30-денний запас ліків: ЦГЗ дав рекомендації людям з астмою під час COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183585
 
 
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Чи вірно я розумію - це попередження про наростання дефіцити ліків? "Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас лекарств": ЦОЗ дал рекомендации людям с астмой во время COVID-19 - Цензор.НЕТ 9785
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Уже даже не между строк можно понять, что ждут нас тяжёлые времена.
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це провокування нарастання дефіциту ліків "Убедитесь, что у вас есть 30-дневный запас лекарств": ЦОЗ дал рекомендации людям с астмой во время COVID-19 - Цензор.НЕТ 7670
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А если нет? И масок нет! И денег, чтобы приобрести на месяц!
Ааа.... так это ж советы из США...Там у людей и деньги, и маски, и возможности.
А что делать нашим астматикам???
Ждем рекомендации от наших полудурков.
Просто интересно, что они скажут.
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Да ладно у всех полугодовой запас лекарств продуктов и топливо
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