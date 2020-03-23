 "Переконайтеся, що у вас є 30-денний запас ліків": ЦГЗ дав рекомендації людям з астмою під час COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ в Facebook.

У відомстві зазначили, що поки немає специфічного лікування або вакцини для запобігання COVID-19. Тому, найкращий спосіб запобігти захворюванню — уникнути впливу цього вірусу. Зокрема, під час спалаху COVID-19 у вашій місцевості, залишайтеся вдома якомога довше, щоб знизити ризик інфікування.

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ЦОЗ рекомендує дотримуватися точної інструкції прийому ліків від астми. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем та фармацевтом щодо екстреної доставки ліків, які відпускають за рецептом, наприклад, інгаляторів.

"Переконайтеся, що у вас є 30-денний запас безрецептурних ліків та обладнання, якщо потрібно довго залишатися вдома. Щодня чистіть та дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтеся. Зокрема: столи, дверні ручки, вимикачі світла, стільниці, ручки, столи, телефони, клавіатури, сантехніку, крани та мийки. Уникайте дезінфікуючих засобів, які можуть викликати напад астми", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що збільшення випадків зараження COVID-19 викликають тривогу і стрес: "Сильні емоції можуть спровокувати напад астми. Тому вживайте заходів, щоб впоратися зі стресом і тривогою".

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"Тримайтеся подалі від натовпу та людей із симптомами ГРВІ. Часто мийте руки водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, використовуйте дезінфікуючий засіб із вмістом спирту не менше 60%.

Якщо у вашому будинку є людина, що захворіла, вона повинна ізолюватися від інших мешканців, щоб зменшити ризик поширення вірусу. Уникайте спільного використання таких предметів як посуд, рушники тощо. Якщо у вас виникли перші симптоми застуди, терміново зверніться до лікаря", - додали у відомстві.

Більше про астму і COVID-19 читайте тут:https://www.cdc.gov/coronavir.../.../specific-groups/asthma.html