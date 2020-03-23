 "Переконайтеся, що у вас є 30-денний запас ліків": ЦГЗ дав рекомендації людям з астмою під час COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦГЗ в Facebook.
У відомстві зазначили, що поки немає специфічного лікування або вакцини для запобігання COVID-19. Тому, найкращий спосіб запобігти захворюванню — уникнути впливу цього вірусу. Зокрема, під час спалаху COVID-19 у вашій місцевості, залишайтеся вдома якомога довше, щоб знизити ризик інфікування.
ЦОЗ рекомендує дотримуватися точної інструкції прийому ліків від астми. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем та фармацевтом щодо екстреної доставки ліків, які відпускають за рецептом, наприклад, інгаляторів.
"Переконайтеся, що у вас є 30-денний запас безрецептурних ліків та обладнання, якщо потрібно довго залишатися вдома. Щодня чистіть та дезінфікуйте поверхні, до яких торкаєтеся. Зокрема: столи, дверні ручки, вимикачі світла, стільниці, ручки, столи, телефони, клавіатури, сантехніку, крани та мийки. Уникайте дезінфікуючих засобів, які можуть викликати напад астми", - сказано в повідомленні.
Також зазначається, що збільшення випадків зараження COVID-19 викликають тривогу і стрес: "Сильні емоції можуть спровокувати напад астми. Тому вживайте заходів, щоб впоратися зі стресом і тривогою".
"Тримайтеся подалі від натовпу та людей із симптомами ГРВІ. Часто мийте руки водою з милом протягом 20-40 секунд. Якщо немає такої можливості, використовуйте дезінфікуючий засіб із вмістом спирту не менше 60%.
Якщо у вашому будинку є людина, що захворіла, вона повинна ізолюватися від інших мешканців, щоб зменшити ризик поширення вірусу. Уникайте спільного використання таких предметів як посуд, рушники тощо. Якщо у вас виникли перші симптоми застуди, терміново зверніться до лікаря", - додали у відомстві.
Більше про астму і COVID-19 читайте тут:https://www.cdc.gov/coronavir.../.../specific-groups/asthma.html
Ааа.... так это ж советы из США...Там у людей и деньги, и маски, и возможности.
А что делать нашим астматикам???
Ждем рекомендации от наших полудурков.
Просто интересно, что они скажут.