 Після паломництва в Почаївську лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван, - прем'єр-міністр Кіку

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ziarul de Gardă, про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку.
В період епідемії група людей поїхала на автобусі в паломництво в Україну, в Почаївський монастир. Після повернення у вісьмох з них виявили новий коронавірус Covid-19, інші під наглядом.
"Громадяни, які поїхали під час епідемії в монастир, в Україні, і тепер уже вісім заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися", - підкреслив прем'єр.
там не один вірус в тій лаврі...навіть фонтан уже висох та поваливсь від того ргуського духа в тернопільській області
- І там цілувала ікони", - повідомив працівник Житомирської ОДА, який побажав залишитися не названим. Про візит хворої до церкви у ...
За що Він Еріку убив?
Як вбив? В тумані скрито.
Зізнався сам, що согрішив
І громадянку вбито.
Ввігнав у спину їй кинжал
Чи в Еріки темниця
Життя забрала ... Даму жаль,
А втім - яка різниця!
Не скоро правда доповзе
До вух ( сховали вміло ),
Відомо лиш: безгрішний ЗЕ
Вбив Еріку за діло.
Страшна була її вина:
В час вірусу неласки
Не владні друзі ЗЕ - вона
Медичні вкрала маски!
они сейчас рассадник 100%. это же второе сообщение уже от молдован.
кто там решения принимает? ау!
в раше то запретили эти ходы и остальную ересь. а у нас демократия.
богов миллионы
2.
Яхве(если ты его имел в виду) - самый свирепый.
3.
..... ну, тыпонял
и я даже сраться с тобой не намерен. это напр. как Эйнштейн бы срался с тем кто ему грит - 2+2=5(или 3)
ты даже мог и ниче не базарить то, просто тихо испортить кресло.
и да - принципиально с упоротыми базарю на рос. языке. много чести будет переходить на нашу.
кстати, был бы я мущинкой в платье - сказал бы как наш Филарет - "маловерили"-"проверкаверы", кто не верит - = - злой.
ггг)
я придумал "православие или смерть", а за пару мес. узнал шо лозунг этот и так уже есть
там есть гора Пинд, вот я там живу. странно шо вы не знал этого. более того - я православный или Смерть ггггг.
но у нас все нормас...
Може тих любителів "рускава міра" хоч трохи поменшає.
І ніякої русофобії - "бозя забрала".
провела майстер-клас з виготовлення захисної маски за дві хвилини (відео)
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html
Молдаване, что с них возьмешь.