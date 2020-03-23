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 Після паломництва в Почаївську лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван, - прем'єр-міністр Кіку

Вісім громадян Молдови заразилися коронавірусом під час паломницької поїздки в Почаївську лавру на Тернопільщині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ziarul de Gardă, про це заявив прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку.

В період епідемії група людей поїхала на автобусі в паломництво в Україну, в Почаївський монастир. Після повернення у вісьмох з них виявили новий коронавірус Covid-19, інші під наглядом.

"Громадяни, які поїхали під час епідемії в монастир, в Україні, і тепер уже вісім заражених людей звідти, і є ризик того, що весь той автобус інфікований. Ніщо нас не врятує якщо ми несвідомо їдемо інфікуватися", - підкреслив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Молдові

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183584
 
   
 Топ коментарі
 
всі ікони облизали чи тільки мощі? Придурки церковні.. После паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван, - премьер-министр Кику - Цензор.НЕТ 4648
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А українці не заразились ні один - це для роздумів чому у нас найкраща у світі статистика..
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У попов сенокос,а тута какой-та вирус..
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всі ікони облизали чи тільки мощі? Придурки церковні..
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але ж через таку мерзоту і оті псевдореферендуми і сєпари і от уже і мор ...
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Жаль, не пишут, сколько пацаков из Московии в одно с молдаванами время паломничали в Почаев...
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так там же попи правлять з рязані ..які пацаки з московії...
там не один вірус в тій лаврі...навіть фонтан уже висох та поваливсь від того ргуського духа в тернопільській області
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от ту що принесла того віруса вбивцю в Україну,оту що вилизувала ікони за кордоном уже захистив салафановим мішком та відром хлорного вапна у яму!
- І там цілувала ікони", - повідомив працівник Житомирської ОДА, який побажав залишитися не названим. Про візит хворої до церкви у ...
Після паломництва в Почаївську лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван, - прем'єр-міністр Кіку - Цензор.НЕТ 4939
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А українці не заразились ні один - це для роздумів чому у нас найкраща у світі статистика..
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Бо у нас презедент зеленських, він молодець і все буде добре, а от був би Порошенко, то всі б заразилися После паломничества в Почаевскую Лавру коронавирусом заразились 8 молдаван, - премьер-министр Кику - Цензор.НЕТ 8165
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так таки і цікаво чого ото вихрист парашенко п'ять років накерувався до томасу а його облрада тернопільська з "героями"-керівниками тої області братами бараними-барнами не розігнали тих рязанських попів в почаєвській лаврі яку янукович зі своїм міністром економіки порошенком петром олексійовичом "подарував"кірілу мааскавському..?
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цю лавру необхідно терміново повернути пцу...молдован заражає рпц, а винна держава україна
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спершу ту лавру тра окропити дихлофосом....
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само собой, комплекс мероприятий необходим
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от і цікаво чому порохоботи п'ять років туди томос не встромили..
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От і хороший привід закрити цей розсадник різної, і не тільки медичної, зарази... Продезинфікувати приміщення, а тих постояльців арендаторів на декілька місяцбь під жорсткий карантин...
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Так это вирус русофобский - заражает только прихожан МП, поэтому все вопросы к вирусу.
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Нашо "під карантин"? Зразу "під сраку" і за "парєбрік"! Най там облизують путлєра та мощі члєніна...
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Не ходите молдоване в Почаев гулять "во время эпицентра эпидемии"... это какой-то апофиоз кульминации апокалипсиса...
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Захотели поехать к московским попам в разгар эпидемии - получили подарок.
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исходя из опыта прошлых лет должно быть 16.
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РПЦ стає терористичною організацією вже по факту, а не по заснуванню та підпорядкуванню. Що там у нас депутани наголосували за умисне зараження? Чи кураторів теє не стосується?
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чому стає- вона завжди такою по факту була та е - інформаційний зомбо тероризм...- питьання в іншому, чому "щирі українціЙ в ту пУтлеровську еСБєШНУ секту лазять .
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Даже без всякого коронавируса макаться в источнике вперемешку с больными псориазом, витилиго и трофическими язвами бабушками - не самая лучшая идея.
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Смерть Еріки
За що Він Еріку убив?
Як вбив? В тумані скрито.
Зізнався сам, що согрішив
І громадянку вбито.
Ввігнав у спину їй кинжал
Чи в Еріки темниця
Життя забрала ... Даму жаль,
А втім - яка різниця!
Не скоро правда доповзе
До вух ( сховали вміло ),
Відомо лиш: безгрішний ЗЕ
Вбив Еріку за діло.
Страшна була її вина:
В час вірусу неласки
Не владні друзі ЗЕ - вона
Медичні вкрала маски!
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Температуру измерял утром?
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щось ти так закрутив, як кучма, кравченко і гонгадзе...
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нужно в Лавру направить эпидемиологическую службу. причем срочно.
они сейчас рассадник 100%. это же второе сообщение уже от молдован.
кто там решения принимает? ау!
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Пару днів тому якийсь піп з Печерської Лаври розпинався що для віруючих ніякого карантину, бо це буде порушення свободи віросповідання . Он в Вінниці московські попи розгорнули хресний хід проти корони , хоча краще було б сидіти вдома .
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как бы эти попы умышленно и специально это не делали.
в раше то запретили эти ходы и остальную ересь. а у нас демократия.
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Якщо Бог у серці, то навіщо кудись їхати його шукати?
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1.
богов миллионы
2.
Яхве(если ты его имел в виду) - самый свирепый.
3.
..... ну, тыпонял
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лжешь.
и я даже сраться с тобой не намерен. это напр. как Эйнштейн бы срался с тем кто ему грит - 2+2=5(или 3)
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Про що з тобою говорити, якщо ти не здатен довести, що дві паралельні прямі не перетинаються. Ти ж прийняв цей факт на віру, мракобіс проклятий. Після паломництва в Почаївську лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван, - прем'єр-міністр Кіку - Цензор.НЕТ 2922
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мммм, вот поэтому, зокрема, я и не люблю христоедов.
ты даже мог и ниче не базарить то, просто тихо испортить кресло.
и да - принципиально с упоротыми базарю на рос. языке. много чести будет переходить на нашу.
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Это атеисты в МГИМО отменили астрономию и ввели кафедру богословия.
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вот и слов не надо.
кстати, был бы я мущинкой в платье - сказал бы как наш Филарет - "маловерили"-"проверкаверы", кто не верит - = - злой.
ггг)
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кстати, я этот лозунг придумал, не зная даже шо есть такая секта... чота горжусь.
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Тебя не учили, что врать не хорошо, или для Козлов это норма?
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ты еврей?
я придумал "православие или смерть", а за пару мес. узнал шо лозунг этот и так уже есть
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если от даты, когда узнал, что есть, вычесть пару месяцев, то получится дата, когда придумал...
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б*же, ну лет 5 как. я не понимаю - я же сказал шо не автор фразы, просто не знал, придумал, а потом узнал шо секта есть такая(это в Греции она)
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конечно шо грек
там есть гора Пинд, вот я там живу. странно шо вы не знал этого. более того - я православный или Смерть ггггг.
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Кепські справи будуть у попів мордорського паханату після карантину.
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Это был не вирус, это православные скрепы. Очень полезные!
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Румыны своих четыре паломника из Почаево позавчера озвучили...
но у нас все нормас...
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Це добра новина!
Може тих любителів "рускава міра" хоч трохи поменшає.
І ніякої русофобії - "бозя забрала".
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кацапская православнутая секта несет опасность - наконец это начинают понимать Після паломництва в Почаївську лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван, - прем'єр-міністр Кіку - Цензор.НЕТ 4333
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Наклеп на Почаївську лавру і РПЦ: Гундяй же довів, що віруси дохнуть від молитви і свяченої води. Крім того наш Уряд там не виявив ніякого короновірусу. У нас все пораховано
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Щось не пляше!!! А може вони вже були заражені??? То як грип, спочатку ти простудився, потім за три чотири дні він ********, так що я в це не вірю!!! Так само і з тим короновірусом!!! Тут теж брешуть, мруть Бог знає від чого, а все валять на вірус!!!
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Навіть коронавірус проти гундяєва. А молдовани якби не поїхали до московських попів у Почаївську лавру, то не заразились би коронавірусом.

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Молдаване сами с этим в Почаев приехали. У них --94 заразившихся, у нас ---73.
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Дивлячись на заяви церковників стосовно вірусу, хресні ходи, молитви і тд. Просто з нетерпінням чекаю появи на вулицях різних флагеллантів, бьянок та хореоманів.
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Зіркова українська співачка
провела майстер-клас з виготовлення захисної маски за дві хвилини (відео)

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html
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Класс! Но носить большинство не будет. Им начхать на здоровье окружающих.
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Ця "маска" для того щоб "зайти в магазин"? Ця "маска" до сраки. Доречі, зі сраки стягнути труселя і натягнути на писок, той самий ефект буде. Для дурників підійде.
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Предстоятель Правоставної церкви України Епіфаній закликав вірян не цілувати ікони, на період карантину утриматись від відвідин храмів а монахи готують дезрозчини і роздають безкоштовно. Глава Греко-католицької церкви Святослав оголосив, що у разі напливу хворих віддає усі храми УГКЦ під тимчасові шпиталі. Митрополит московського патріархату Онуфрій мовчить як онімів, а його попи проводять хресні ходи і паломництва.
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Цікаво чому немає ніякої інформації про те чи перевіряли їх до поїздки в Почаїв.
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Не заразились а привезли коронавирус в Почаев!
Молдаване, что с них возьмешь.
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То московський патріархат . Нема чого туди лазити . Там будь-яку заразу можна підчепити . Та й в розколі вони зі Світовим Православ'ям , бо Гуня Московський відлучив росію від православ'я .
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і то усе в тернопільській області,де томос!?
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Закрить Почаївську Лавру, як розсадник коронавірусу ( молдавани підтвердять) , а потім націоналізувати .
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Что собственно и требовалось доказать. Ничего, это их бог покарал. Я думаю замолят короновирус или лбы разобьют.
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