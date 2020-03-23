 За добу в Києві зафіксовано 14 нових випадків захворювання COVID-19, всього хворих 24, - Кличко

"Кількість хворих на коронавірус в столиці, на жаль, збільшується. За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином, в столиці вже 24 хворих COVID-19", - повідомив Кличко в ході брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами мера, з 14 нових хворих вісім - жінки від 25 до 49 років і шестеро чоловіків від 23 до 56 років. У 22 випадках з 24 хворі повернулися з Франції, Іспанії та Німеччини. При цьому 13 з 24 хворих зараз у лікарнях, 11 отримують лікування вдома під контролем.
За даними Кличка, 22 зразка спрямовані в Центральний лабораторний центр для підтвердження або спростування діагнозу.
На питання, чому дані про кількість хворих різняться з оприлюдненими Міністерством охорони здоров'я, він відповів: "Ми отримуємо інформацію від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". "Всі цифри ми оприлюднимо і на сьогодні у нас підтверджених 24 випадки. Можливо, МОЗ, де дають цифри по всіх регіонах, десь не зовсім коректно підрахували. Ми розуміємо: сьогодні дійсно всім складно ... можливо, була помилка", - сказав Кличко.
Як повідомив Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ), на ранок 23 березня в Україні підтверджені 73 випадки COVID-19, зокрема 29 в Києві.
https://www.inopressa.ru/article/20Mar2020/sueddeutsche/experiment.html
xm...
...
Шведы, кстати, тоже не паникуют.
Это уже поняли в Великобритании, у них тоже сначала была такая стратегия, потом подсчитали количество жертв... и начали вводить тотальный карантин.
а по методу остальных стран-пролонгированно и на карантине.
И ради этого такой кипишь...
Это можно объяснить, например, тем, что
- страна находится между двумя морями, вследствие чего там влажный климат с частыми туманами зимой. А это наиболее благоприятная атмосфера для распространения патогенов,
- в Италии очень высокая плотность населения, в четыре раза выше, чем Украине. И это тоже способствует быстрому распространению инфекций,
- страна полна транзитных и оседлых полунищих мигрантов из стран с низким уровнем личной гигиены, являющихся естественным ретранслятором различных заболеваний,
- Италия является Меккой для туристов со всего мира, состояние здоровья которых никто при въезде не проверяет, ежегодное число туристов примерно равно населению страны,
- в стране большое количество людей возрастом свыше 80 лет, и их большинство среди умерших.Кроме того, общая смертность там сейчас не выше прошлых лет.
Может, Вы сейчас ответите?
(напомню для остальных читателей, что корь, как и грипп, распространяется воздушно-капельным путем, но раз в 6-8 более заразна.)
Вы на вопрос так и не ответили. Почему санитарно-карантинные методы 1963 года в США подействовали на корь и не подействовали на грипп?
https://censor.net.ua/news/3172979/peredachu_kitayiskogo_koronavirusa_mojno_prervat_voz
Более того, Вы 29 января утверждали, что эпидемия в Китае пошла на спад, и я тогда указал Вам на ошибку (по той же ссылке).
По поводу "туалетное мыло, хлорку,и карантин" Это работает весьма слабо. В Китае сработала всеобщая сегрегация и изоляция населения, и здоровых и больных и подозреваемых. Это не карантин. Карантин - это когда изолируют группу риска - прибывших из зараженных территорий. Редко какие страны на такое решатся.
Первое - Италия это одна из самых крупных китайских колоний в Европе. Она имеет полуавтономное существование и стала инкубатором вируса, завезенным соотечественниками из Китая. В виду замкнутости резервации, соответствующие органы не видели развитие эпидемии внутри этой замкнутой общности. Оттуда он выплеснулся на многочисленные промышленные предприятия Северной Италии, где произошло заражение уже местных жителей.
Второе обстоятельство, тот самый футбольный матч в Милане, который состоялся 19 февраля, собравший несколько десятков тысяч болельщиков итальянской и испанской команд, сошедшихся в матче 1/8 кубка УЕФА. Это обстоятельство стало вторым ускорителем процесса, после чего вирус просто поглотил Север Италии, ну и в Испанию прибыли сразу сотни «нулевых», для Испании, носителей.
- А я не просто пью… Я противостою коронавирусу…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…
Ослобородько обещал вернуть всех носителей из за бугра.
А 14 человек - прилетевшие вчера из Швейцарии.
Или камень в центр тихого ставка при штиле. И камень уже брошен. ЗеДятлами.
Мы все умрем! Раньше или позже - Какая разница!? (с)
Каранти́н (фр. quarantaine от итал. quarantena - «сорок дней и ночей»[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д.
Кроме того там не пошли путем запретов - не закрыты рестораны, кафе и магазины и не прекращена работа городского транспорта, включая метро. Там просто на каждом входе в общественные места, в каждой единице транспорта установлены контейнеры со средствами для обязательной обработки рук. Кроме того рекомендованы гигиенические расстояния между гражданами в общественных местах. При необходимости используются маски. Проводится и общая санитарно-гигиеническая обработка территорий нахождения людей.
да ладно, если в Италии все обосрались и много тыс. подболевших, то тут - если нет тестов, то нет и заболевших. Кличко, а ты не боишься потом присесть?
а, ну да, чего спрашивать с него - скажет что слишком много боксировал.(и реально - спросу ноль будет с него)
О, если б вы знали, как дорог
явившийся мне
В цветущих акациях город,
В цветущих акациях город, но нет о котором подумали.
22 з 24 хворих з Європи і Азії приїхали!
До одного місця транспорт по перепустках і закриття кіно і торгівельних центрів, як ви розносчиків хвороби на карантин не садите!