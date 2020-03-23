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 Політика України, Київські новини
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Все про:карантин (846) Кличко (987) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 За добу в Києві зафіксовано 14 нових випадків захворювання COVID-19, всього хворих 24, - Кличко

У Києві в неділю зафіксовано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус в столиці, на жаль, збільшується. За минулу добу Київ отримав ще 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Таким чином, в столиці вже 24 хворих COVID-19", - повідомив Кличко в ході брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами мера, з 14 нових хворих вісім - жінки від 25 до 49 років і шестеро чоловіків від 23 до 56 років. У 22 випадках з 24 хворі повернулися з Франції, Іспанії та Німеччини. При цьому 13 з 24 хворих зараз у лікарнях, 11 отримують лікування вдома під контролем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комунальні підприємства Києва посилили дезінфекцію доріг і громадського транспорту, - Кличко

За даними Кличка, 22 зразка спрямовані в Центральний лабораторний центр для підтвердження або спростування діагнозу.

На питання, чому дані про кількість хворих різняться з оприлюдненими Міністерством охорони здоров'я, він відповів: "Ми отримуємо інформацію від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". "Всі цифри ми оприлюднимо і на сьогодні у нас підтверджених 24 випадки. Можливо, МОЗ, де дають цифри по всіх регіонах, десь не зовсім коректно підрахували. Ми розуміємо: сьогодні дійсно всім складно ... можливо, була помилка", - сказав Кличко.

Як повідомив Центр громадського здоров'я України (ЦГЗ), на ранок 23 березня в Україні підтверджені 73 випадки COVID-19, зокрема 29 в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183580
 
 
 Топ коментарі
 
Еще не вечер!
Ослобородько обещал вернуть всех носителей из за бугра.
А 14 человек - прилетевшие вчера из Швейцарии.
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В Ломбардию поезжайте. Там кипиша за грипп не было. Вовремя не было. Теперь таки имеют. За сутки в Киеве зафиксированы 14 новых случаев заболевания COVID-19, всего заболевших 24, - Кличко - Цензор.НЕТ 9650
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"где-то не совсем корректно подсчитали..." - Плять , это как ??
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множество спєцслужб с нємалим штатом і окладом заблукали в трьох соснах - це ващєєєє!!!
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Заробитчане и туристы так соскучились по Киевским каштанам, ну никак не хотят уезжать по домам.
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кстати, ведьме щит, ну, геральдику заменили уже?
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ніт, сказали шо нужно разработать проєкт, найти бабло, не на часі
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Да влюбился с первого взгляда в 86 году, хотя попал туда из за ЧАЭС.
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Ведь в борьбе с коронавирусом правительство Нидерландов действует иначе, чем другие государства. Оно официально придерживается теории коллективного или группового иммунитета...

https://www.inopressa.ru/article/20Mar2020/sueddeutsche/experiment.html

xm...
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"Идея такова: мы хотим под контролем распространить вирус среди тех, у кого с ним будет мало проблем", - сказал ван Диссель по телевидению".

...
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"Всемирная организация здравоохранения считает такую идею опасной. С одной стороны, она основывается на предположении, что после выздоровления у зараженных людей сформируется иммунитет, однако это пока не доказано. "У нас недостаточно знаний о логике этого вируса", - сказала представительница ВОЗ Маргарет Харрис.
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ВОЗ боится, что Нидерланды развенчают раздуваемую этой конторой заказную панику.
Шведы, кстати, тоже не паникуют.
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Голландці взагалі красавели..там і аптек майже нема..час покаже, чи праві вони..але я думаю, що таки праві..
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Пока коллективный иммунитет будет, то умрут тысячи и тысячи тех, кто в зоне риска.
Это уже поняли в Великобритании, у них тоже сначала была такая стратегия, потом подсчитали количество жертв... и начали вводить тотальный карантин.
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В Украине это вряд ли пройдет, потому что молодые люди а приори более хилые, чем в Голландии, из-за социального и экологического стресса.
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Навпаки, в Україні люди більш здоровіші, за рахунок натуральних продуктів. епідемія покаже.
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Там культ здоров'я..аптек майже немає..народжують не в пологових(якщо немає ускладнень), лікарі не сама шанована професія..машин мало..лісепеди,байдарки..
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Подивимось, лісапеди, байдарки проти буряка і картоплі.
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Так..але там зовсім інший рівень життя..деякі моменти взагалі на голову не налазять..
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умрут в любом случае...просто по нидерландскому методу быстро и с травкой.
а по методу остальных стран-пролонгированно и на карантине.
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прикольно, на параше запретили вход в мавзолей, шоб мумиё вошдя не заразить? у него такая имунная система разрушенная )) а то станет скрытым носителем, положат рядом *****, а фильтрующийся вирус возмёт та и переползёт и на того мумиё й ботокс весь выжрет ))))
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Не из-за гипотетического количества жертв, а из-за никчемной, почти как у нас, британской медицины не готовой к лечению подобных инфекций.
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закрывайте города, в которых уже выявлены очаги на выезд, что бы сдержать распространение по всей Украине. Не усугубляйте ситуацию, лучше сейчас замедлить рост эпидемии, позже сдержать будет практически не возможно.
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Жрачку как возить? симптомы от 2 до 7 дней только проявляются, при том, что человек уже носитель.... водитель фуры продуктового магазина едет на склад, там какой-то зараженный грузчик, который об этом еще не знает. и все, фура с инфицированным уже едет в другой город. Это бесполезная затея с закрытием.
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фуры должны конечно курсировать и при въезде в город дезенфицироваться, ну это уже что-то.
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Так міста закриті, чи Харків відкритий?
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я не слышал такой информации. Везде только про то, что еще привезут турыстов.
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Тоді зрозуміло, у нас закртий рух між областями вже тиждень, ну крім товарів, мости через Дністер перекриті, санітарні кордони, не можу до тещі на Тернопільщину попасти, а вона вимагає курчат їй привезти.
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мы же всего не знаем, может уже и бесполезно, а может просто забили и пустили на самотек хз
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пока не будет армии в ОЗК на улицах с пулеметами и санитарных кордонов в каждом селе, каждом микрорайне многоэтажек, все это бутафорская затея и игра в острую озабоченность.
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Так закривайте для пасажирів, карантин треба ділити на сектори, так легше.
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Это утопия, мы не Китае. В день сколько фур нужно, только чтобы жопу было чем подтереть или химии налить в городской водопровод? тысячи на всю страну.
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Фури їдуть, більшість переносчиків це люди.
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вони ж не самі їздять, не самі завантажуються, не самі ремонтуються та не самі заправляються пальним. ну правда, шо діти.
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Є критична інфраструктура, є така що можна призупинити.
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24 случая гриппа...
И ради этого такой кипишь...
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В Ломбардию поезжайте. Там кипиша за грипп не было. Вовремя не было. Теперь таки имеют. За сутки в Киеве зафиксированы 14 новых случаев заболевания COVID-19, всего заболевших 24, - Кличко - Цензор.НЕТ 9650
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Италия для Украины, вообще, не объект для сравнения. Ежегодно она чемпион Европы и по заболеваемости корью и другими инфекциями.
Это можно объяснить, например, тем, что
- страна находится между двумя морями, вследствие чего там влажный климат с частыми туманами зимой. А это наиболее благоприятная атмосфера для распространения патогенов,
- в Италии очень высокая плотность населения, в четыре раза выше, чем Украине. И это тоже способствует быстрому распространению инфекций,
- страна полна транзитных и оседлых полунищих мигрантов из стран с низким уровнем личной гигиены, являющихся естественным ретранслятором различных заболеваний,
- Италия является Меккой для туристов со всего мира, состояние здоровья которых никто при въезде не проверяет, ежегодное число туристов примерно равно населению страны,
- в стране большое количество людей возрастом свыше 80 лет, и их большинство среди умерших.Кроме того, общая смертность там сейчас не выше прошлых лет.
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Вы утверждали, что резкое снижение заболеваемости корью в США в 1963 (год начала вакцинации от кори в США) и в 1968 в СССР (год начала вакцинации от кори в СССР ) обусловлено не вакцинацией, а санитарно-гигиеническими мероприятиями и улучшением жилищных условий. Я уже тогда спрашивал Вас почему эти факторы действовали только на корь и не снизили заболеваемость гриппом, который менее заразен.
Может, Вы сейчас ответите?

(напомню для остальных читателей, что корь, как и грипп, распространяется воздушно-капельным путем, но раз в 6-8 более заразна.)
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А Вы опять хотите, вопреки реальности, заниматься примитивным сарказмом относительно карантина, обсевации и "куска мыла", как это делали раньше? Я Вам предсказывал еще в январе, когда Вы ерничали по поводу карантина, что в Китае все будет купировано именно карантином и обсервацией к середине марта. Так на 100% и произошло. Так было в мире и ранее при всех других инфекционных всплесках.
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Сколько городов закрывали США в 1963 году? В СССР в 1968 году закрытые города были, но это было связано с ВПК, а не корью.
Вы на вопрос так и не ответили. Почему санитарно-карантинные методы 1963 года в США подействовали на корь и не подействовали на грипп?
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Плохо знаете историю. В союзе, например, в связи с холерой почти ежегодно закрывались на карантин целые регионы, были и локальные противокоревые карантины. Против гриппа просто никто и не проводил таких карантинов. А сейчас просто навязчиво распространяется с помощью коррумпированной ВОЗ, как это было в 2003 и в 2009г., заказная искусственная паника. Думаю как завеса для решения других вопросов в экономике и политике.
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Сколько городов закрывали США в 1963 году?
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Не цепляйтесь за соломинку, не выдержит.
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Ответа Вы дать не можете. Ибо и США города не закрывали, да и СССР из-за кори не закрывал. Хотя Вы и пытались лепить горбатого к стенке.
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Не города при кори закрывали, а выявленные очаги. Историю учите, хотя бы найдите материалы санэпидемслужбы в СССР.
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Про "Я Вам предсказывал еще в январе, когда Вы ерничали по поводу карантина, что в Китае все будет купировано именно карантином и обсервацией к середине марта." Вы, как всегда, соврали. Желающие могут проверить это по ссылке

https://censor.net.ua/news/3172979/peredachu_kitayiskogo_koronavirusa_mojno_prervat_voz

Более того, Вы 29 января утверждали, что эпидемия в Китае пошла на спад, и я тогда указал Вам на ошибку (по той же ссылке).
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Спасибо, что архивируете мои высказывания, это очень хорошо для Вашего отрезвления, если такое возможно. Вот Ваши слова - "Давайте Ваше проверенное туалетное мыло, хлорку,и карантин. Но что-то там не работает..." Как оказалось, что именно это и работает. И именно поэтому я Вам и дал прогноз купирования - конец февраля/середина марта. Что и подтвердило китайское правительство.
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Насчет архивирования - это у Вас бред на почве мании величия. Я нахожу эту информацию, когда она мне нужна в сети. Вы ж сами говорили, что Вы крупный спец в этом вопросе. За добу в Києві зафіксовано 14 нових випадків захворювання COVID-19, всього хворих 24, - Кличко - Цензор.НЕТ 7637

По поводу "туалетное мыло, хлорку,и карантин" Это работает весьма слабо. В Китае сработала всеобщая сегрегация и изоляция населения, и здоровых и больных и подозреваемых. Это не карантин. Карантин - это когда изолируют группу риска - прибывших из зараженных территорий. Редко какие страны на такое решатся.
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Если "работает весьма слабо", то почему это основные рекомендации ВОЗ? В Южной Корее тоже "всеобщая сегрегация" снижает инфицирование?
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Вы хотите сказать, что Италия, Испания, Франция не прислушиваются к рекомендациям ВОЗ? И как там сработали "проверенные методы"?
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А почему в Калабрии никакой эпидемии нет? От слова совсем. И кстати мы там были
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Где Калабрия и где Ломбардия? На карту посмотрите.

Первое - Италия это одна из самых крупных китайских колоний в Европе. Она имеет полуавтономное существование и стала инкубатором вируса, завезенным соотечественниками из Китая. В виду замкнутости резервации, соответствующие органы не видели развитие эпидемии внутри этой замкнутой общности. Оттуда он выплеснулся на многочисленные промышленные предприятия Северной Италии, где произошло заражение уже местных жителей.
Второе обстоятельство, тот самый футбольный матч в Милане, который состоялся 19 февраля, собравший несколько десятков тысяч болельщиков итальянской и испанской команд, сошедшихся в матче 1/8 кубка УЕФА. Это обстоятельство стало вторым ускорителем процесса, после чего вирус просто поглотил Север Италии, ну и в Испанию прибыли сразу сотни «нулевых», для Испании, носителей.
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- Ванька, ты опять нажрался?!...
- А я не просто пью… Я противостою коронавирусу…
- Это как?!...
- Англичане определили, что короновирус погибает в течение минуты, при обработке спиртовым антисептиком… Вот я организм и обрабатываю…
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Тобто в Києві епідемія лише починається, але більшість ходить без масок та кидається на людей, штовхає... Закінчиться це все погано.
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Еще не вечер!
Ослобородько обещал вернуть всех носителей из за бугра.
А 14 человек - прилетевшие вчера из Швейцарии.
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Спасибо добра людина а то ми їх не підрахували.
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Геометрическая прогрессия.
Или камень в центр тихого ставка при штиле. И камень уже брошен. ЗеДятлами.
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Ну так что, до сих пор не хотим карантина? Каждый пропущенный день сейчас - это множество новых случаев заражения в будущем.
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Тебе ж уже министр сказал: мы приближаемся к третьей фазе - смертность.
Мы все умрем! Раньше или позже - Какая разница!? (с)
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Карантин, в першу чергу потрібен для евакуйованих, бо 22 з 24 - саме ті, хто недавно повернувся в Україну!
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Суть карантина знаете? Это не тотальная изоляция всех и запрещение перемещения здоровым.
Каранти́н (фр. quarantaine от итал. quarantena - «сорок дней и ночей»[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д.
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Южным корейцам не пришлось закрывать целые города и принимать иные самовластные меры, которые помогли Китаю взять эпидемию под контроль. "Южная Корея - демократическая республика, и мы считаем строгую изоляцию не самым разумным выбором", - говорит Ким У Чу, работающий специалистом по инфекционным заболеваниям в Корейском университете. Достигнутый успех объясняется самой масштабной и хорошо организованной программой тестирования, а также мощными усилиями по изоляции заразившихся, поиску и отправке на карантин тех людей, с которыми они контактировали.

Кроме того там не пошли путем запретов - не закрыты рестораны, кафе и магазины и не прекращена работа городского транспорта, включая метро. Там просто на каждом входе в общественные места, в каждой единице транспорта установлены контейнеры со средствами для обязательной обработки рук. Кроме того рекомендованы гигиенические расстояния между гражданами в общественных местах. При необходимости используются маски. Проводится и общая санитарно-гигиеническая обработка территорий нахождения людей.
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лучше молчите. вы нихрена не знаете или врете. немы делают 160000 тестов в неделю мы 600 за два месяца, там 25000 аппаратов вентиляции легких и заказали еще 10000 у нас 370шт и мы к вспышке вируса готовы и ЗЕЛЕНСКИЙ ЧЕМПИОН!!!!!! ЛУЧШЕ МОЛЧИТЕ!!!!!!!!!
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Выживут не только лишь все?)))
да ладно, если в Италии все обосрались и много тыс. подболевших, то тут - если нет тестов, то нет и заболевших. Кличко, а ты не боишься потом присесть?
а, ну да, чего спрашивать с него - скажет что слишком много боксировал.(и реально - спросу ноль будет с него)
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Сегодня выходил из бункера, народ шо дурной носится, в магазинах не протолкнуться, дорогу не мог перейти маршрутки туда сюда.
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Тільки що був в крамниці. Спакуха, ніякого ажіотажу. Чоловік 6-8, не більше. Всьо є.
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Для того ж вони і існують. Тому і нік такий. За добу в Києві зафіксовано 14 нових випадків захворювання COVID-19, всього хворих 24, - Кличко - Цензор.НЕТ 8221
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В Италии 70% умерших мужчины. Я бы на вашем месте из бункера не высовывался.
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если как у них в 90 - 95 лет умру, мне уже будет пох от чего.
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По официальной итальянской статистике 99,2% итальянцев, умерших "от коронавируса", имели в анамнезе и другую патологию - проблемы с сердцем, почечную недостаточность, диабет, деменциею и прочее. Причем 48,5% умерших имели три и более из перечисленных заболеваний.
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А какова доля людей, которые имеют "проблемы с сердцем, почечную недостаточность, диабет, деменциею и прочее", в общей численности населения?
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В якому місте,хоть скажіть?Цікаво,бо немає в Києві такого.Новус,Ашан-народу дуже мало,маршруток ниц нема,ну є трохи,але ж ні "снують"
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Есть город, который я вижу во сне.
О, если б вы знали, как дорог
явившийся мне
В цветущих акациях город,
В цветущих акациях город, но нет о котором подумали.
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Бубочка підвіз свіженького вірусу. Налєтай, навалісь!
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кілька спеціальних державних служб з немалим штатом та окладом заплутались в трьох соснах - не можуть порахувати кілька десятків душ - то шо від них чекати далі???
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Дык, больные ведут себя недисциплинированно - часто отключают мобилки, а потом включают все имеющиеся.
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Міністр Ємець "Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус." Действительно, для 100 тысяч туристов, вернувшихся из-за границы, не устроили обсервацию, а выпустили их "в люди", вот вирус и пошел.
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Главные пиарщики себя любимых это конечно на данный момент Шахов и Кличко, к ним присоединился Аваков. Когда видишь "мэра" который с заученной мимикой и растягивая слова изрекает свои изречения, с попыткой сделать умное и строгое лицо. ( при этом видно что он пол дня тренировался возле зеркала) То понимаешь что даже клоун из него ни какой ( боксер да... ВСЕ.., ну может вышибала в пивном баре на окраине еще) Шахов это отдельная история, этакая композиция Ляшко - Каплина - Рабиновича - Королевской. Жуликоватая приблуда одним словом.
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Ну так хто буде відповідати за те, що евакуйованих не поселили на карантин в санаторії???

22 з 24 хворих з Європи і Азії приїхали!

До одного місця транспорт по перепустках і закриття кіно і торгівельних центрів, як ви розносчиків хвороби на карантин не садите!
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Для всей нынешней власти больше всего подходит выражение - рожденный ползать, летать не может.
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ціни в супермаркетах БЕЗПІДСТАВНО ростуть в той час коли в Європі в умовах карантину ціни на продукти і так низьки то ще й знижуються на підставі обмеження пересування то в Україні такі мережі як АТБ і Сільпо ціни взвинчують в 1.5-2 рази.Не загорами бунти і погроми.Готуймося.
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Кацапи українську мову вчіть бо прийде Бандера і язики повідрізає і в мозгах теж зорі зробить і тоді будете як Бабуїни уукати.Путло на сибір набирає рюсько прокажоних.
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в Почаеве при посещении Лавры зараззились 8 молдован.и хрен ззнает сколько наих и других прихожан. а у Кличко в трехмиллионном киеве аж 14 за те же сутки. ДЯДЕНЬКА, ТЫ ДУРАК?????????????
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Потрібно всім, хто в період "карантину" отримує чисті прибутки (наприклад, АТБ і т.п.), віддавати 50% на закупку тестів, медичного обладнання, ліків, виробництво "захистних" масок та ін.
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