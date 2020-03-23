 Цього тижня Qatar Airways має вивезти українців з Індонезії, - МЗС

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в ефірі телеканалу "Громадське: UA", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Усі вихідні ми вели перемовини з владою Катару, керівництвом Qatar Airways, особисто з міністром транспорту Катару. Вони нам пообіцяли, що ті рейси, які вони спланували, щоб перевезти українських туристів у Доху, вони проведуть протягом цього тижня", - сказав Божок.

Він додав, що посол України у Таїланді Андрій Бешта перебуває на постійному контакті з усіма тими, хто зареєструвався в українських консульствах або системі "ДРУГ". За даними посла, це близько 700 осіб.

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Заступник міністра порадив співвітчизникам тримати контакт з посольством і пообіцяв, що найближчим часом вони отримають чіткі інструкції щодо того, як діяти, щоб перелетіти в Доху.

За словами Божка, МЗС також домовилося про трансфер українців на батьківщину рейсами компанії SkyUp.

Стосовно вартості квитків на ці рейси заступник міністра зауважив, що українські дипломати домовляються з авіакомпанією Qatar Airways та іншими перевізниками, щоб вони виконали власні зобов’язання перед нашими громадянами.

"Тобто, ми не говоримо про якісь додаткові окремі рейси, ми говоримо про те, щоб вони перевезли громадян України туди, куди вони з самого початку обіцяли їм це зробити", - наголосив Божок.

Він пообіцяв, що штрафні санкції за прострочений термін перебування на українців накладатися не будуть.

"Я хочу запевнити всіх співвітчизників, які зараз перебувають у Таїланді, Індонезії, на Балі, на Шрі-Ланці, у В’єтнамі та інших частинах Азійсько-Тихоокенського регіону, що ми вас звідти всіх вивеземо. Ми ведемо активні перемовини з туроператорами та авіакомпаніями, щоб вони забезпечили ваше повернення додому", - заявив Божок.