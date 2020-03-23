 У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Так, дійсно, в аптеках і магазинах ми вводимо додаткові обмеження щодо кількості відвідувачів. У приміщеннях має бути один покупець на 10 кв. м площі магазину. Власники магазинів і аптек повинні дотримуватися цих обмежень, а також забезпечити виконання всіх раніше введених протиепідемічних заходів", - зазначив Кличко.

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За його словами, доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів і засобів буде здійснюватися в магазини, аптеки і лікарні в звичайному режимі.

"Соціальні працівники міста забезпечують продуктами та іншими необхідними речами одиноких киян похилого віку та паліативних хворих", - додав Кличко.