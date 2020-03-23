 У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Так, дійсно, в аптеках і магазинах ми вводимо додаткові обмеження щодо кількості відвідувачів. У приміщеннях має бути один покупець на 10 кв. м площі магазину. Власники магазинів і аптек повинні дотримуватися цих обмежень, а також забезпечити виконання всіх раніше введених протиепідемічних заходів", - зазначив Кличко.
За його словами, доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів і засобів буде здійснюватися в магазини, аптеки і лікарні в звичайному режимі.
"Соціальні працівники міста забезпечують продуктами та іншими необхідними речами одиноких киян похилого віку та паліативних хворих", - додав Кличко.
"абсентеисты" - это на латыни.
а античные греки называли таких субъектов - "идиоты"
Я предпочитаю термин греков. Но это дело вкуса.
раз нет - то ладно...
( хотя - плакать хочется от украинского дебилизма)
Поэтому надо как можно меньше смотреть всякие зомбоящики, а больше думать, с целью разобраться для себя в стратегических вопросах. А их не так уж много.
Для начала надо понять, что не следует смотреть совсем всяких политологов, политтехнологов, аналитиков, экспертов и т.п. Там мало что узнаешь, но мусора в голове будет большая куча. Все они в проектах тех или иных олигархов по зомбированию людей. Во всяком случае точно не надо смотреть Пальчевского, Дубинского, Гайдая, Портникова, Арестовича. Там под видом проукраинского идет агрессивное навязывание интересов олигархов. В результате человек будет думать не головой,а зомбоящиком.
Але особисто я сумніваюся щодо можливостей соціальних працівників...
До 1939 р. хтось чув про Рівне?
Нужно максимально все соблюсти,чтоб прекратить распространение.
У некоторых судьба идти по улице зимой и сосулька метровая на голову, или на остановке молнией, а у кого и маньяк путин со своим "переустройством мировой системы" и как защита от очередного векового маньяка с атомными ракетами "мировой коронавирус" от "мирового правительства".
Кстати, уже в конце 1960 годов у Мир.Прав. была 100% возможность переустроить мировую систему в лучшую сторону полной заменой в течении 5-7 лет нефти-газа на альтернативу другой электроэнергетикой, но тогда им показалось, что это еще рано делать.
Ось зараз ми маємо те, що маємо.
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И вообще вспомни про цибульку той зимой - во всем виноват был Сывый Барыга.
А это весно виноват Боксер Виталька?
Ты дебил. нет это не вопрос.
Если влада начинает управлять всем в стране ,в режиме ЧП ( ручном режиме ) , по почему в этом же режиме не ограничивает аппетиты барыг .? Кому нужна Бубочкина тысяча , если завтра за неё не купишь и буханки хлеба ( образно ) . Дошло .?
Звучит угрожающе....
Заткнулися,зайшов дід,бабу лишив на вулиці
провела майстер-клас з виготовлення захисної маски за дві хвилини (відео)
https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html