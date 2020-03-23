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 Київські новини, Суспільство
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 У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко

У приміщеннях має бути один покупець на 10 кв. м площі магазину

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Так, дійсно, в аптеках і магазинах ми вводимо додаткові обмеження щодо кількості відвідувачів. У приміщеннях має бути один покупець на 10 кв. м площі магазину. Власники магазинів і аптек повинні дотримуватися цих обмежень, а також забезпечити виконання всіх раніше введених протиепідемічних заходів", - зазначив Кличко.

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За його словами, доставка продуктів харчування, ліків, а також всіх необхідних товарів і засобів буде здійснюватися в магазини, аптеки і лікарні в звичайному режимі.

"Соціальні працівники міста забезпечують продуктами та іншими необхідними речами одиноких киян похилого віку та паліативних хворих", - додав Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183577
 
   
 Топ коментарі
 
судя по результатам выборов - 19,наш народ может ВСЁ
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Харків ніколи не був столицею, його назвали столицею комсюки, яких вигнали з Києва.
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Для этого необходимо еще издать отдельный приказ, запрещающий заражаться в очереди под магазином или аптекой.
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Правильное решение, главное, что б наш народ смог за хэндлить этот процесс, а не переговнякал его
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судя по результатам выборов - 19,наш народ может ВСЁ
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При чем тут малоросы которые выбрали малороса к нашему украинскому народу? У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3430
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73% населения страны именно эти малоросы, что оооооочень не мало и на сттолько же печально
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Сколько вам дибилам писать сто за Зе голосовало 73 не от количества населения а от количества пришедших на выборы! Дибил ты. Конченый
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А как назвать людей которым настолько наплевать на страну, что даже не соизволили прийти на участки?
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Абсентеисты. Есть такой юридический термин. Я не ходил. И именно потому, что не наплевать. Во втором туре не было из кого выбирать и если бы все не пришли, оба кандидата пролетели бы.
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Как филолог - филологу:
"абсентеисты" - это на латыни.
а античные греки называли таких субъектов - "идиоты"
Я предпочитаю термин греков. Но это дело вкуса.
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У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 4147 Ex Donchanin Нормальными людьми. Ибо голосовать за зеленое недоразумение, или за барыгу - стыд и позор.
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сором тим ідіотам, котрі досі не розуміють, зщо елене непорозуміння і є найбільший барига
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ваш народ на паРаше... а за украинский не расписывайся...
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Олень зеленый, захлопнись, на что способен наш "простий нарiд", весь мир увидил в 2019, годна 73%выбрали ватного клоуна наркалыгу!
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а. ну ладно. я думал что ты зебил.

раз нет - то ладно... У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 9667
( хотя - плакать хочется от украинского дебилизма)
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поплачь, может попустит.. У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 2154..нарид в чувство придет...
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Наш "простой народ" не настолько виноват, как виноваты разнообразные зомбоСМИ, которые прутся из себя, с целью как можно сильнее задурить людям головы.
Поэтому надо как можно меньше смотреть всякие зомбоящики, а больше думать, с целью разобраться для себя в стратегических вопросах. А их не так уж много.
Для начала надо понять, что не следует смотреть совсем всяких политологов, политтехнологов, аналитиков, экспертов и т.п. Там мало что узнаешь, но мусора в голове будет большая куча. Все они в проектах тех или иных олигархов по зомбированию людей. Во всяком случае точно не надо смотреть Пальчевского, Дубинского, Гайдая, Портникова, Арестовича. Там под видом проукраинского идет агрессивное навязывание интересов олигархов. В результате человек будет думать не головой,а зомбоящиком.
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И еще добавлю. СМИ должны просвещать людей, а они только изощряясь задуривают людям головы. Для этого используют разные изощренные технологии. Это потому что владельцы этих СМИ ярые враги украинского народа. В этом необходимо что-то делать.
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Для этого необходимо еще издать отдельный приказ, запрещающий заражаться в очереди под магазином или аптекой.
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Рішення вірне, але стопудово тепер перед магазинами, аптеками буде стояти юрба, чекаючи своєї черги, як на зупинках транспорту. На жаль, уникнути такого не можливо, але на вулиці все ж краще, ніж у замкненому приміщенні з вентиляцією "так собі"...
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У мене в місті виконується - стоїть охоронець і всі чемно тримають дистанцію ... Чи помагає хз - но таке ... А і ніяке розпорядження педаліка не потребувалося - люди самі організвувалися - но в мене за шмаркля по місту продув хоча по області (телевізор) виграв
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Якщо людина поважає себе, то вона буде поважати і оточуючих... Але завжди найдуться ті, хто попре на червоне світло, бо "мені дуже треба", омине чергу, бо йому "тіко спитать", без мила в дупу залізе, бо "я ж нє лох" і так далі... Сподіваюсь, що холодильник помре і своєю тушею придавить цих любителів "сватів" та "голобородьки".
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Хочеться вірити що так воно буде насправді.

Але особисто я сумніваюся щодо можливостей соціальних працівників... В Киеве вводятся новые правила посещения магазинов и аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 8097
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К моменту местных выборов у партии "Слуга Народа" рейтинг будет просто огонь.
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В Харькове уже неделю такие правила. Хлебные "Кулиничи" через окошко работают так, что Киев от Первой Столицы отстаёт.
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Харків ніколи не був столицею, його назвали столицею комсюки, яких вигнали з Києва.
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Третя столиця це Мерефа під Харковом.
До 1939 р. хтось чув про Рівне?
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За Мерефу не чув. А Рівне після 39-го тричі визволяли: від поляків, совітів, німців.
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Спочатку визволили поляки, потім совіти, потім німці, потім знову совіти. За часів третього визволення німці облаштували Рівне столицею, як Харків у 19 році - совіти.
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А смеялись над людьми, когда они бросились запасаться продуктами и туалетной бумагой. Теперь за ними нужно будет пол дня простоять в очереди ( по запуску) да и заплатить в полтора раза больше. Нашли над кем смеяться, у нас народ знает цену обещаниям и знает что пришел шухер.
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Вчора 10 хв під дверями АТБ ( з дистанцією )...А всередині чол .20 топчуться один за одним маневруя між ящиками з товаром .
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Правильно, на три месяца не запасешься, просто финансов не хватит, а именно на столько предлагают ввести Чрезвычайное Положение.
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Это искусственно созданная ситуация. Посмотрите на Меркель в супермаркете без маски. Нигде в ЕС особого ажиотажа нет, чтобы его в СМИ мусолить, да и карантин только в отдельных местностях.
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Про Меркель-это старое фото.Маски необходимы
Нужно максимально все соблюсти,чтоб прекратить распространение.
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Придурок мэр и все его окружение. Ультрафиолет на улицах от солнца убьет все микроорганизмы на своем пути. Выгонять всех под солнышко по такой погоде!
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Угу, точно! В Австралії не тіко ультрафіолет, а ще й температура повітря за +40 (літо в них), але чомусь є ініфіковані... То може зовсім не мер придурок, а хтось інший?
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В Австралії..в Канберріі зараз +13..Такшо не звизди тут
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В Канберрі кінець літа, розпочались дощі, темп. щодня +22.
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Вот іменно зараз +13..Ніч..Днем до +22..Вечором до +11.,Перепади температури є?..є..значить є і грип..
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І вірус у них тіко зара почав поширюватись... Ага... Якщо я звиздун, то ти мій наставник У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 1460
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Эпидемиолог? Нет? Тогда нет смысла говорить. ВОЗ объявила ПАНДЕМИЮ, а у тебя даже эпидемии нет.
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Группа клоунов как раз сейчас изображает пандемию в лицах.
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Китайцы сибири спасут сибирь,их там полтора миллиона
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Интересно,если задать вопрос Кличко, сколько на сколько 10м2 он сможет ответить?
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Можливо, буде міряти "рингами", а от найвеличніший точно довго буде думати, бо вирахувати скільки ж це клавіш піваніни - значно складніше У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 4297
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...Мы тут с товарищем полковником в перерыве подумали и решили, что вода кипит всё-таки при 100 градусах, а 90 градусов - это прямой угол У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 7996
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Ну а якщо кут не прямий , то вода на якому градусi кипить ??
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Это совершенно секретные сведения, обратитесь по инстанции, если допуск есть, бундесвер вас ознакомит, а я на вас только донести могу.
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Хорошо смеется тот, кто стреляет последним. У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 4482
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Потрібно підрихтувати метри щоб вони стали не круглими, а квадратними.
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Очень просто . Щас метры , это полоски длиной метр . Так пианист подумает , что полоска длжна быть квадратной , т.е. это и будет 1 кв М . А 10 таких квадратных полосок и будут 10 кв м .
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Я думаю, даже уверен, что Виталя и Володя намного умнее, чем такие писаки, как ты. Но квартал-95 рулит, да? Потому как именно там показывали якобы тупость мэра. Вырвав слова из контекста. Хотя, иногда все могут сморозить херню
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Да и колокольчик В НОСУ !!!! ВСЕМ ПРИВЕТСТВИЕ,,,, КУ!!! ,,,КУ!!!!
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Тупой еще тупее,это реальность Украины. Вы сами создаете ажиотаж и панику!
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К сожалению любая эпидемия, особенно мировая, как грипп Испанка в 1918 или этот "китайский" "случайно разбитый в колбе санитаром в Юхане" коронавирус, то оберегайся-не оберегайся, а что суждено с отдельным человеком произойти то и произойдет.

У некоторых судьба идти по улице зимой и сосулька метровая на голову, или на остановке молнией, а у кого и маньяк путин со своим "переустройством мировой системы" и как защита от очередного векового маньяка с атомными ракетами "мировой коронавирус" от "мирового правительства".
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Хоть по любви, хоть по расчету, полюбому У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 3334
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Здесь скорей всего "по расчету" от самого худшего к просто худшему. Видимо сейчас других вариантов у них не было.
Кстати, уже в конце 1960 годов у Мир.Прав. была 100% возможность переустроить мировую систему в лучшую сторону полной заменой в течении 5-7 лет нефти-газа на альтернативу другой электроэнергетикой, но тогда им показалось, что это еще рано делать.
Ось зараз ми маємо те, що маємо.
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А ограничения на цены будете вводить У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 4222 ..? Если дело так пойдёт и дальше то -к концу карантина хлеб и картошка будут стоить по сотке гривен . Виталя , ты в магазине давно был ,на цены смотрел ? Барыга на барыге ,, и это во время всеобщего звиздеца .!! Торгивля на крови .. У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 1175 .
У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 1082 .
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простите а это Кличко следит за ценообразованием?
И вообще вспомни про цибульку той зимой - во всем виноват был Сывый Барыга.
А это весно виноват Боксер Виталька?
Ты дебил. нет это не вопрос.
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Ну это как бы , вопрос был не лично Кличку , а власти в целом , в образе Витали У Києві вводяться нові правила відвідування магазинів і аптек, - Кличко - Цензор.НЕТ 7332 .. Мозгов в твоём котелке не хватило шоб это понять .
Если влада начинает управлять всем в стране ,в режиме ЧП ( ручном режиме ) , по почему в этом же режиме не ограничивает аппетиты барыг .? Кому нужна Бубочкина тысяча , если завтра за неё не купишь и буханки хлеба ( образно ) . Дошло .?
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Маленькая поправочка, цена час назад, лук-24, лимон-90,морковь-10,гречка-60...
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Курогрудки по 78? Где находится этот рай?
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То дiйсно бабло рубають на кровi, паскуди....У нас навпаки ціни не те що не піднялися а й знизили на деякі категорії
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Оставка продуктов питания?
Звучит угрожающе....
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Буквально годину тому виходила в магазин.Всюди вже є таблички,в малі магазинчики можна заходити по 1 чоловіку.І тут картина маслом- в малий магазин в двері ломляться дєдка з бабкою,при тому без масок,а бабка на додачу ще й кашляє і шмаркається голосно.Продавчиня молода дівчина чуть не плаче,намагається культурно пояснити,що не можна вдвох,тим більше без масок і явно хворі.Але ті двоє перли,як танки,"патамучта им нужна калбаска срочна".Прийшлось втрутитись і популярно пояснити,що якщо для них "калбаска превыше всего",то дівчина продавчиня хоче жити,і дожити до їх віку,а не загнутися від зарази,розпльованої любитенями ковбаси.
Заткнулися,зайшов дід,бабу лишив на вулиці
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Свідомість у певної частини насления аж зашкалює ..
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а деякі дебілоїди сприймають дистанцію півтори метри між покупцями біля каси як запрошення для них залізти в дірочку.. От стоїш собі на півтори метри від попереднього покупця, а тут такий дядько тебе трошки відтісняє і лізе зі своїм кошиком. Питаєш в нього, шановний, рекомендовано витримувати дистацію, а у відповідь чуєш: какого чьорта ти стоиш на километр от очереди, адень маску и стой нормально.. Нажаль, в нас люди не те щоб погано виховані, а відверто тупі й хамуваті, та ще й агресивні, і можна запросто в пику отримати від такого "файного" громадянина.. Наче з Місяця звалились ідіоти !
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придурки. лучше бы перчатки раздавали при входе. на крайняк, температуру меряли. вирус в закрытых помещениях не летает, а оседает на поверхности, в том числе и упаковку продуктов. не лапайте поручни, ручки дверей, тележки, корзинки, упаковку и сами продукты голыми руками. перед вскрытием упаковку тщательно дезинфицировать.
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рукавичку на носа не натягнеш, і температури в носія також може ще не бути((.
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ну щас начнется: очереди,взятки,чтобы зайти БЕЗ очереди и т.п. совок возвращается?
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А никто не хочет посчитать сколько людей загнется и пострадает от всех этих запретов и карантинов?
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Зіркова українська співачка
провела майстер-клас з виготовлення захисної маски за дві хвилини (відео)

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/zirkova-ukrainska-spivachka-provela-maister-klas-z-vyhotovlennia-zakhysnoi-masky-za-dvi-khvylyny-video-320857.html
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тою ганчіркою тільки шмарклі витирати - щоб захищати від віруса в масці має бути мембрана з електростатичного матеріалу - бо тільки електростатика може перехопити ці нано-частинки
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прокинулись... Люди і самі без так вже давно роблять.
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В Аптеках потрібно зробити умови (перенести касові апарати та термінали) для торгівлі через віконечко (як є в багатьох) для нічного продажу ліків, щоб покупці не заходили в середину приміщень.
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Проводити регулярне провітрювання магазинів та аптек.
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