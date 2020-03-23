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 Політика України
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Все про:ВР (7305) карантин (846) позачергове засідання (25) Арахамія (265) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Дату позачергового пленарного засідання Ради поки не узгоджено, - "слуга народу" Арахамія

Дата позачергового пленарного засідання Верховної Ради поки не відома, заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Дати позачергового поки немає", - повідомив Арахамія "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Глава фракції розповів, що на сьогоднішньому засіданні Погоджувальної ради, проведеному в режимі онлайн, "з'ясовували позицію фракцій щодо голосування поза Верховною Радою, стан напрацювання законів щодо коронавірусу".

Також дивіться: Погоджувальна рада ВР відбувається в онлайн-режимі, обговорюють можливе позачергове засідання Ради, - Ірина Геращенко. ФОТО

На уточнювальне запитання, до якого висновку дійшли щодо голосування поза парламентом, Арахамія відповів: "Половина "за", половина - "проти".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183574
 
 
 Топ коментарі
 
Может до этого времени все передохните?
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Та собирайтесь дорогеньки, собирайтесь. И Шахова не забудьте и второго как его там Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 555
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Та як же слуги урода можуть зібратися , якщо всі вони зараз бояться від параші далі а ніж на два метри відійти.. Зє-коронавірус це вам не вухри-мухри . Своя дупа їм ближче до тіла і без жодних табу 😕
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Может до этого времени все передохните?
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а если и станете собираться, то полиция это сборище придет разгонять, чтобы заразу не разнесли по округам и бензоколонкам вдоль пути следования на округ
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Пусть Арахамка со своими зелеными змеями сидит дома и не рыпается. Больше пользы будет для государства.)
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Та собирайтесь дорогеньки, собирайтесь. И Шахова не забудьте и второго как его там Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 555
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Та їх вже троє - сьогодні ще +1 депутат... Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1511
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А прийдеться зібратися. Голосування поза сесвйноб залою за будь-які законопроекти не передбачене не те що Регламентом, а й Конституцією України.
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зважаючи на короновіріс депутати повинні голосувати віддалено з свої домівок Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 965 зроби себе знову разом Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5715
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А не передбачено Конституцією, як і коронавірус. І це - правильно. Підкилимні ігри і "голосування" не будуть чинними згідно законодавства. Крапка. І "слуга" з головою, схожою на дупу може розслабитися і перестати пердіти.
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коронавірус - форс-мажор... да і клали слуги наріту на конституцію...
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Те, зо вони на Конституцію клали, зрозуміло. Але до пори, до часу. І вангую, що до кінця року їх у владі у нинішньому вигл, лі не буде. Вони в беруть весь негатив, який накопичується в державі завдяки їхній діяльності і епідемії коронавірусу. Що б вони не робили, пілсвідомо їхня влада буде пов'язана саме з вірусом. А форс-мажор не може змінювати порядок роботи Ради - не передбачено жодним законом.
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Да, как в облсовете в Полтаве не прокатит, 25-го подписи в Минске Путин требует. Надо выполнять, а то войска может ввести или бабло обрежет.
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О! Еще одно чмо вылезло!
Иди сказки детям читай, чучело!
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та Агрохимия не боится коронавируса. Видно же что у него лицо пьющего человека. заспиртованый корч Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3463
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Но мыто точно знаем, что алкоголизм - не панацея! Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1484
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отчего оно не едет бороться за свободу Абхазии??
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Может он уже там поборолся?
Теперь сюда приперся х.уйлу помогать!
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мысль интересная и как-то правдоподобна даже.. Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5912
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Це неголено-неохайне чмо є уособленням всієї злочинної зеленої кліки
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Та як же слуги урода можуть зібратися , якщо всі вони зараз бояться від параші далі а ніж на два метри відійти.. Зє-коронавірус це вам не вухри-мухри . Своя дупа їм ближче до тіла і без жодних табу 😕
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Вот не пойму, как депутат от ОПГ "Шалава урода" так и Природа на нём отдохнула. Или Природа им мстить за, что то? ЗеДятлы, почему Природа на вас отдохнула я знаю, а вот за что она мстит вашим избранникам не пойму. Не подскажите?
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Богуцька із СН пропонувала ліки від короновірус у вигляді бані, алкоголю і сексу, то може засідання ВР проведете у сауні. А Василевська-Смаглюк, що це маркетинговий хід транскорпорацій, то вам втрачати більше нічого, економіку треба живити
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нету настроения у сук народа на подвиги , хотят всю славу в борьбе с заразой отдать народу Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 105
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это хорошо...протяните еще недельку,а лучше две. Дата внеочередного пленарного заседания Рады пока не согласована, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5811
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Есть такие люди, на которых только взглянул, и сразу понятно: с таким дело иметь нельзя. Ему бы в сериалах ЗЕ сниматься в роли жулика любой специализации - "наперсточника", "ломщика", карточного шулера...
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Та то ещё фигня. У многих от другой рожи так вообще неудержимый рвотный рефлекс.
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сидите дома у!!***** - и без вас проблем хватает
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еще одна молекула зеленого вируса вылезла
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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