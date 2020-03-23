 Дату позачергового пленарного засідання Ради поки не узгоджено, - "слуга народу" Арахамія

"Дати позачергового поки немає", - повідомив Арахамія "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Глава фракції розповів, що на сьогоднішньому засіданні Погоджувальної ради, проведеному в режимі онлайн, "з'ясовували позицію фракцій щодо голосування поза Верховною Радою, стан напрацювання законів щодо коронавірусу".

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На уточнювальне запитання, до якого висновку дійшли щодо голосування поза парламентом, Арахамія відповів: "Половина "за", половина - "проти".