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 Політика України, Здоров'я
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 У Вінницькій області перевіряють 2 нові підозри на коронавірус, у Тернопільській - 9, у Житомирській - 6

У Вінницькій області станом на ранок 23 березня медики перевіряють дві нові підозри на коронавірус, 17 підозр не підтвердилися.

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"На території Вінницької області було зареєстровано 19 підозр на COVID-19. Зразки матеріалів від 17-ти захворілих були досліджені на коронавірус SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ "Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України", коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від двох захворілих досліджуються", - йдеться в повідомленні.

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У Житомирській області станом на ранок 23 березня провели тести на визначення коронавірусу у 24 пацієнтів, 2 з яких виявилися позитивними, повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.

"Всього за період моніторингу за станом захворюваності на COVID-19 (з 29.01.2020р. по 23.03.2020р.) надійшов матеріал з підозрою на захворювання від 24 хворих (з 9 адмінтериторій): Радомишльський - 1, Ємільчинський – 2, Хорошівський – 1, Андрушівський – 3, Бердичівский – 3, Новоград-Волинський – 1, Народицький – 2, Брусилівський – 2, Коростенський – 1 та м. Житомир – 8. У 18-ти хворих діагноз знято, у 2-х хворих виявлено COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що біологічний матеріал від останніх 4-х хворих з м. Бердичів, Коростень та 2-х хворих із Житомира зараз перевіряється.

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Ще дев'ять випадків з підозрою на коронавірус зафіксовано в Тернопільській області за останню добу, повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України

Як повідомлялося, нині в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.

У Вінницькій області перевіряють 2 нові підозри на коронавірус, у Тернопільській - 9, у Житомирській - 6 01
У Вінницькій області перевіряють 2 нові підозри на коронавірус, у Тернопільській - 9, у Житомирській - 6 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183571
 
 
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В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6 - Цензор.НЕТ 4106

В Винницкой области проверяют 2 новых подозрения на коронавирус, в Тернопольской - 9, в Житомирской - 6 - Цензор.НЕТ 7744
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