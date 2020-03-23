 У Вінницькій області перевіряють 2 нові підозри на коронавірус, у Тернопільській - 9, у Житомирській - 6

Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"На території Вінницької області було зареєстровано 19 підозр на COVID-19. Зразки матеріалів від 17-ти захворілих були досліджені на коронавірус SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії ДУ "Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України", коронавірус не виявлено. Зразки матеріалів від двох захворілих досліджуються", - йдеться в повідомленні.

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У Житомирській області станом на ранок 23 березня провели тести на визначення коронавірусу у 24 пацієнтів, 2 з яких виявилися позитивними, повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.

"Всього за період моніторингу за станом захворюваності на COVID-19 (з 29.01.2020р. по 23.03.2020р.) надійшов матеріал з підозрою на захворювання від 24 хворих (з 9 адмінтериторій): Радомишльський - 1, Ємільчинський – 2, Хорошівський – 1, Андрушівський – 3, Бердичівский – 3, Новоград-Волинський – 1, Народицький – 2, Брусилівський – 2, Коростенський – 1 та м. Житомир – 8. У 18-ти хворих діагноз знято, у 2-х хворих виявлено COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що біологічний матеріал від останніх 4-х хворих з м. Бердичів, Коростень та 2-х хворих із Житомира зараз перевіряється.

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Ще дев'ять випадків з підозрою на коронавірус зафіксовано в Тернопільській області за останню добу, повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України

Як повідомлялося, нині в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.



