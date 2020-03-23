 Україна шукає спонсорів для громадян, які залишаться на карантині за кордоном, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в ефірі телеканалу "Суспільне: UA".

"Ми вживаємо всіх заходів (для повернення українців на Батьківщину. – ед.). Коли ми вичерпаємо всі можливості, і коли хаби та інші країни тотально заблокують усі перевезення, і ми вийдемо в тотальний карантин, ми маємо на цей час запасний варіант. Ми будемо намагатися шукати шляхи матеріально допомогти нашим громадянам, які з тих чи інших причин залишаться за кордоном", - сказав Божок.

У цьому контексті він зауважив, що дійсно складною з кількох причин є ситуація з поверненням українців з країн Латинської Америки і Карибського басейну

"По-перше – це відстань. По-друге – це карантинний режим і місцеві обмежувальні заходи. І по-третє – це кількість громадян. Є такі місця, де у нас по п’ять, по два, по три співвітчизники", - пояснив дипломат.

Божок додав, що МЗС наразі вже звертається до спонсорів з проханням надати матеріальну допомогу українцям, які будуть змушені залишитися за кордоном, оскільки власні фінансові можливості відомства є обмеженими.

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