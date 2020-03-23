 Україна шукає спонсорів для громадян, які залишаться на карантині за кордоном, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в ефірі телеканалу "Суспільне: UA".
"Ми вживаємо всіх заходів (для повернення українців на Батьківщину. – ед.). Коли ми вичерпаємо всі можливості, і коли хаби та інші країни тотально заблокують усі перевезення, і ми вийдемо в тотальний карантин, ми маємо на цей час запасний варіант. Ми будемо намагатися шукати шляхи матеріально допомогти нашим громадянам, які з тих чи інших причин залишаться за кордоном", - сказав Божок.
У цьому контексті він зауважив, що дійсно складною з кількох причин є ситуація з поверненням українців з країн Латинської Америки і Карибського басейну
"По-перше – це відстань. По-друге – це карантинний режим і місцеві обмежувальні заходи. І по-третє – це кількість громадян. Є такі місця, де у нас по п’ять, по два, по три співвітчизники", - пояснив дипломат.
Божок додав, що МЗС наразі вже звертається до спонсорів з проханням надати матеріальну допомогу українцям, які будуть змушені залишитися за кордоном, оскільки власні фінансові можливості відомства є обмеженими.
и да, горжусь этим.
а вот ты своими криками о "нищете", да после того шо я указал тебе шо машин раза в два добавилось в стране, подобосрался немножко.
и че, я сейчас солгал?
ептель - в мире только около полумиллиона заразились. то те Китай - 1.5.млрд населения имеет(пока что). ВОЗ просто обгадилась, вот и паника, кхи-кхи(бежит к Скалецкой и Ляшко)
ПС такую финансовую помощь Президент обязан в 10-дневный срок внести в декларацию. Но Бубочка
зебилзабыл.
Психоз и паранойя такие заразные
Мало людей бомжами за 30 последних лет стали? И это у себя в стране. И ничё.. всё нормально. "Не вписались в рынок". Ну эти тоже не вписались - или мы тут либертарианцы, а там нет? В латинской Америке в конце концов тепло. Коробка из-под телевизора - и дом готов.
А помнится, кто-то говорил "готова принять ото всех и со всех сторон"...