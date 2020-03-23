EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Новий Кабмін Російські терористи збили Боїнг Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  2611  33
Матеріали за темою:
Все про:карантин (846) МЗС (2142) Божок (31) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Україна шукає спонсорів для громадян, які залишаться на карантині за кордоном, - МЗС

Міністерство закордонних справ шукає спонсорів для надання матеріальної допомоги українцям, які з тих чи інших причин не зможуть повернутися в Україну після тотального блокування перевезень у світі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок в ефірі телеканалу "Суспільне: UA".

"Ми вживаємо всіх заходів (для повернення українців на Батьківщину. – ед.). Коли ми вичерпаємо всі можливості, і коли хаби та інші країни тотально заблокують усі перевезення, і ми вийдемо в тотальний карантин, ми маємо на цей час запасний варіант. Ми будемо намагатися шукати шляхи матеріально допомогти нашим громадянам, які з тих чи інших причин залишаться за кордоном", - сказав Божок.

У цьому контексті він зауважив, що дійсно складною з кількох причин є ситуація з поверненням українців з країн Латинської Америки і Карибського басейну

"По-перше – це відстань. По-друге – це карантинний режим і місцеві обмежувальні заходи. І по-третє – це кількість громадян. Є такі місця, де у нас по п’ять, по два, по три співвітчизники", - пояснив дипломат.

Божок додав, що МЗС наразі вже звертається до спонсорів з проханням надати матеріальну допомогу українцям, які будуть змушені залишитися за кордоном, оскільки власні фінансові можливості відомства є обмеженими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 60 тис. українців повернулися в Україну, більш ніж 27 тис. - ще залишаються за кордоном, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183569
 
 
 Топ коментарі
 
Я одного знаю. Он себе на днях машину за три лимона купил. Точно поможет.
 показати весь коментар
 
Я почему-то думаю, что даже на такую работу сейчас устроиться несколько проблематично.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А пойти устроиться на работу за рубежом религия не позволяет. Что бы мыть унитазы или быть грузчиком не обязательно владеть иностранными языками Украина ищет спонсоров для граждан, которые останутся на карантине за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 7016
 показати весь коментар
 
 
Я почему-то думаю, что даже на такую работу сейчас устроиться несколько проблематично.
 показати весь коментар
 
 
Вообще ах*****. Поехали, вот пускай сами и думают.
 показати весь коментар
 
Я одного знаю. Он себе на днях машину за три лимона купил. Точно поможет.
 показати весь коментар
 
 
👏 І шукати насправді не треба. Всі потенційні спонсори днями у ОПі сходку робили.
 показати весь коментар
 
 
и я одного рыжего знаю, он на французской ривьере виллу купил за 200 млн. евриков
 показати весь коментар
 
 
Підозрюю що мова йде про екс-можновладців від зекоманди, які встигли поїхати на відпочинок та не встигли повернутися...
 показати весь коментар
 
они хазяи жизни, ведь нету смысла сидеть в радете. там скучно и не интересно. Жизнь протекает: а там отдых, девочки шампанское!!!
 показати весь коментар
 
 
вы бы нашему нищему населению по 100 баксов на эти две недели выписали....
 показати весь коментар
 
 
я тебе повторяю, "нищий" это слово к-рое заставляет заподозрить тя в гебнявости
 показати весь коментар
 
Козлов... выдыхай!..а то коронавирус нападе!)))
 показати весь коментар
 
 
я ниче никому тут даже тебе, безкоказательно не сказал еще.
и да, горжусь этим.
а вот ты своими криками о "нищете", да после того шо я указал тебе шо машин раза в два добавилось в стране, подобосрался немножко.
и че, я сейчас солгал?
 показати весь коментар
 
Каких только министерств у нас нет! И все - до сраки, за исключением тех, которые до пи..ы. А нужно-то только одно: министерство поиска спонсоров!
 показати весь коментар
 
 
фамилия говорящая)) - на Божка надейся, но бабло на карте имей) гггг. цирк реально - все позакрывали, но только панику породили.
ептель - в мире только около полумиллиона заразились. то те Китай - 1.5.млрд населения имеет(пока что). ВОЗ просто обгадилась, вот и паника, кхи-кхи(бежит к Скалецкой и Ляшко)
 показати весь коментар
 
 
Зачем спонсоров? С банками договориться, чтобы открыли им кредитную линию через консульство. Сами потом все и отработают, после окончания пандемии.
 показати весь коментар
 
 
о, найдите и мне спонсоров. готов переехать на лазурный берег и жить в вонючем "хаяте"
 показати весь коментар
 
 
Бубочка давно это делает.. Вот недавно он застрял на отдыхе в Омане, так обратную дорогу Оман ему оплатил. В Самолете, на котором Патрушев летал. Правда, ОП поначалу писала, что он за свой счет летал. И летел туда на рейсовом самолете. Номер того рейса до сих пор найти не могут.
ПС такую финансовую помощь Президент обязан в 10-дневный срок внести в декларацию. Но Бубочка зебил забыл.
 показати весь коментар
 
 
Неужели ж дойдет до тотальной остановки всех перевозок?

Психоз и паранойя такие заразные
 показати весь коментар
 
Спонсоры только для гражданок, или для всех?
 показати весь коментар
 
Да пёс с ними.
Мало людей бомжами за 30 последних лет стали? И это у себя в стране. И ничё.. всё нормально. "Не вписались в рынок". Ну эти тоже не вписались - или мы тут либертарианцы, а там нет? В латинской Америке в конце концов тепло. Коробка из-под телевизора - и дом готов.
 показати весь коментар
 
не о том мозг сушите... там десятки крымских украинцев застряли в Ижипте... вот о ком душа болит... вот кого выручать надобно... крымских уераинцев, слышишь, украиский еврей????!!! Они ж бежали в Египет от оккупантов, специально сохранив украинские паспорта... они ж не лохи!!!
 показати весь коментар
 
 
Опять ищу кто б деньги дал...
А помнится, кто-то говорил "готова принять ото всех и со всех сторон"...
 показати весь коментар
 
 
Нужно было включать мозги и оценивать ситуацию,все взрослые.В январе,на новостях из Китая,я принял решение не выкупать тур на июнь.,на ИЮНЬ!!!А те кто живёт по принципу авось пронисёт,сейчас себе спонсоров ищут...
 показати весь коментар
 
 
Используйте для сбора соотечественников океанские яхты наших олигархов и мультимиллионеров.
 показати весь коментар
 
 
до коболева звертались? премію незаконну хай мама роздасть в америці бідним емігрантам з одесси)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору