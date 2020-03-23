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Все про:депутат (1147) карантин (846) Слуга народу (736) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 "Слуга народу" Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, його госпіталізовано

Нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що здав два тести на коронавірус. Один виявився позитивним, другий - негативним. Результати третього тесту очікуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"У середу минулого тижня ввечері піднялася температура, у четвер був кашель, потім полегшало, у суботу я приїхав до лікарні настояв на рентгені, бо при прослуховуванні все начебто було добре, виявили лівостороннє запалення легенів", - розповів нардеп.

За його словами, з нардепом Шаховим він не перетинався і останні місяці за кордоном не був.

"Взагалі був на самоізоляції. В комітетах не був. На засіданні у вівторок був, але в масці. Переживаю за родину", - повідомив Горбенко.

"Прошу усіх дотримуватись порад сидіти вдома та не панікувати. Не хотілося б "хворіти онлайн" та читати про себе в Інтернеті неправдиву інформацію, будемо чемними у ці складні часи", - підсумував він.

Також читайте: Перший тест показав негативний результат, - нардеп Вельможний спростував інформацію про інфікування коронавірусом

Слуга народу Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, його госпіталізовано 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183568
 
   
 Топ коментарі
 
Дві зарази СН і короновірус об'єдналися. Тепер це 2 в 1.
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Люди не одного теста сдать не могут, а этот сдал уже три...
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А казали зараза до зарази не пристане. Збрехали.
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Не радуйтесь, Вместо этих слуг придут новые, клоунов хватает.
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ей горбенко, ты что не читаешь новостей от своих умных однопартийцев? тебе ж лизонька богуцкая еще месяц назад рассказала, как вылечится от короновируса: алколь, секс или баня. выбирай на свой вкус метод лечения.
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Лизка більш не дає нікому! Пічалька...
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А шо, у этой бобрихи и конченной дуры кто-то что ли еще просит???????Ты глянь на нее, столько водки невозможно выпить физически.
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Второй депутат от ОПЗЖ вирус поймал.
Вот, что бывает, когда на восьмое марта по Куршавели гуляешь а потом еще в Москву ездишь...
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А дійсно, але за великі гроші можливо все.
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Якщо не був за кордоном, то у ВР заразився. Достатньо було одного Шахова, щоб всім дісталося по вірусу.
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Луганск это же УКРАИНА, за границей получается не был.
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Больше интересуют новости про здоровье Радуцкого
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Сьогодні зустрів оголошення на стіні похоронного бюро - "Зє-коронавірус і пендель в жопу слугам урода Каламойського і свідкам секти Мертветчука видаються без черги" 😷
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в мене тільки одне питання : чому цим приСлугам народу роблять аж по три! тести - і вони є, , а звичайним людям нема нічого??? тобто тести в Україні є ,але вони лише для депутатів та верхів! ні в районних центрах,ні в обл лікарнях ніяких тестів нема! масок нема, антисептиків нема, я вже мовчу про захисні костюми, вже минуло три тижні,як померли перші вражені вірусом, а влада не спромоглася навіть тестами та масками людей забезпечити,зате перекрила шляхи сполучення, закрила тисячі підприємств, займається звозом усіх бажаючих з-за кордону,де маса заражених! в цей час міністр здоров1я часів януковоща залякує людей постійними виступами,що то пенсіонери всі вимруть, то ми пройдемо шлях італії і тд.ЩО конкретно зробив президент(Господи,як смішно його так називати) для народу в такій непростій ситуації?? де маски? де тести?? де оснащені лікарні??? де закуплені ліки???знімання роликів про те,як я вговорив маму не виходити- цього замало!
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де хоч необхідний карантин для привезених з-за кордону !!
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верховну раду на карантин .там всі походу хворі..
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а що, на цих тварюк наші тести витрачають?? Та ще й на родини, ймовірно, на "племіниць" та тещ.. З якого це, плять, переляку?? !!
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Вже 3 з 450. Якщо така статистика серед тих,хто якісно харчується,солодко спить, комфортно кілька разів на рік відпочиває,довіряє своє дорогоцінне здоров'я найкращим лікарям,а фізичний стан -кваліфікованим тренерам,то мені страшно уявити,скільки хворих серед пересічних
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Но ты должен понимать что ПЕРЕСIЧНI украинцы в разгар мировой эпидемии (8 марта 2020 года) заграницу на отдых в Куршавель(как депутат Шахов),не ездят!!!!Поэтому дело не в харчах и сладком сне-а в дурной голове!!!!
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Да там не только Шахов был :"В разгар коронавируса около 100 высокопоставленных украинских чиновников, политиков и звезд шоу-бизнеса "закрывали сезон" в Куршевеле. Среди них был зараженный коронавирусом Сергей Шахов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вместе со своими друзьями и другие.Об этом OBOZREVATEL рассказал один из известных украинцев, который вместе с высокопоставленными друзьями отмечал 8 Марта на известном горнолыжном курорте. "Я не знаю, почему только политиков называют. Там были все, очень известные имена. И политики из разных фракций, Андрей Богдан тоже не пропускает такие мероприятия, в этот раз тоже был. Это давняя традиция. До 10 марта в Куршевеле отдыхают россияне, а ближе к 10 марта закрывать курортный сезон приезжают украинцы", - рассказывает собеседник.В Куршевель украинцы летели разными рейсами: кто-то на чартере, кто-то рейсовым самолетом. Все вылетали из Женевы. Между собой общались за время отдыха, посещали одни рестораны и проводили светские вечера. Теперь же около 100 человек рискуют быть зараженными коронавирусом."
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Тратят тесты на ублюдков рыгозеленых...
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Если добавить к ним еще и шоколадных,то будет справедливо.
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Не боись, морит отчего то только вас,ублюдочных... И поделом)
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Нкастолько брехливый,шо даже тестер заразился...
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легко тобі залишатися ввічливим, коли на тебе одного аж три тест-системи витратили. Важко тим, кому для хворіючих родичів не дісталоь жодної, і дуже важко тим, кому не поталанило за вами, падлюками, вхопити хоч декілька засобів захисту в українській аптеці..
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в субботу я приехал в больницу настоял на рентгене

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Настоял... Я представляю.. "я народный депутат, вас выгонят если не сделаете мне рентген"
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А ка у него семья поживает, близкие на самоизоляции? Кто бы сомневался. Журналистам тема для размышления.
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Коронавирус дарует Украине избавление от зеленой чумы!
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если третий тест будет позитивным - сдай четвёртый: по теории вероятности он будет негативным
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Позитивный и негативный результат, этот чепушок хоть школу заканчивал?
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Просто он нечленораздельно выразился! "Слуга народу" Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, його госпіталізовано - Цензор.НЕТ 2255 Ведь если тебя в больнице сразу нахрен не пошлют типа : "иди отсидись дома"...то сразу делают экспресс анализ на Грипп(тоже разновидность короновируса)...а потом тест на Со-19!!!И если первый тест положительный,а второй отрицательный-то у чувака банальный грипп!Но Горбенко видать решил перестраховаться и заказал повторный тест на Со-19...
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Так это позитив , это же хорошо , хоть что то позитивное
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Горбенко Руслан Олександрович співзасновник ТОВ «Інтершина УА» та колишній співзасновник ТОВ «Інтергума-2010», кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу"Кількість справ: 2

СПРАВИ

ДЛЯ БРОНЬОВИКА ГРОЙСМАНА КУПИЛИ КОМПЛЕКТ ШИН ЗА ЦІНОЮ АВТОМОБІЛЯ ТА ЗА СУМНІВНИМ ТЕНДЕРОМ тендерні махінації: розтрата тендерні махінації: тендер з фіктивною конкуренцією

"УКРПОШТА" ПЕРЕПЛАТИТИЛА МІЛЬЙОНИ ЗА ШИНИ ЛУГАНЧАНАМ тендерні махінації: закупівля за завищеною ціною тендерні махінації: розтрата

Національне антикорупційне бюро України підозрює службових осіб УДППЗ «Укрпошта» у завищенні цін на шини та гумові камери під час їх закупівлі у ТОВ «Інтершина УА» та ТОВ «Інтергума-2010», що могло призвести до розтрати державних коштів на суму близько 5 млн грн. Про це свідчить ухвала Солом'янського районного суду м. Києва від 23 грудня. Прое це повідомляє інтернет-видання "Наші гроші".
За даними детективів НАБУ, у 2015-2016 роках «Укрпошта» двічі проводило відкриті торги щодо закупівлі шин та гумових камер за очікуваною ціною 10,57 млн грн. та 11,82 млн грн., що відповідало сумам граничного фінансування, передбаченого планами річних закупівель «Укрпошти».
У 2015 році переможцем торгів стало ТОВ «Інтершина УА» з пропозицією 13,18 млн грн., а у 2016 р. ТОВ «Інтергума-2010», яке запропонувало 13,26 млн грн. Пропозиції підприємств-переможців перевищили очікувану вартість закупівлі, відтак до договорів були внесені зміни, згідно з якими ціни на шини та камери були зменшені до рівня граничного фінансування.
За інформацією НАБУ, під час проведення торгів через невідповідність тендерній документації були відхилені пропозиції учасників, ціни яких були нижчими від запропонованих «Інтершина УА» та «Інтергума-2010».
Детективи встановили, що відпускні ціни виробників поставлених шин та камер нижчі від цін фірм-переможців на 15-20%, що у грошовому еквіваленті складає близько 5 млн грн. Крім того, за даними слідства, аналогічну продукцію для інших контрагентів «Інтершина УА» та «Інтергума-2010» продають за значно нижчими цінами. Детективи також з'ясували, що в «Укрпошті» формували очікувану вартість закупівлі шин та камер без проведення моніторингу цінової кон'юнктури ринку.
В НАБУ вважають, що службові особи УДППЗ «Укрпошта» знали, що вартість шин та камер вища у порівнянні з ринковою, тим не менш у змові з учасниками відкритих торгів придбали їх за завищеними цінами.
Детективи, які розслідують кримінальне провадження № 52016000000000452 від 29.11.2016, звернулися до суду з клопотанням надати доступ до документації щодо закупівлі «Укрпоштою» шин та камер, а також до документів та банківських рахунків «Інтершина УА» та «Інтергума-2010». Суд клопотання задовольнив.
Засновниками ТОВ «Інтершина УА» та ТОВ «Інтергума-2010» є луганчани Олександр, Руслан і Валентина Горбенки. Першою фірмою керує Руслан Горбенко, другою - Владислав Маценко.
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отакі вони "слуги народу", слуги диявола !
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С зелеными и вежливыми "Слуга народу" Руслан Горбенко отримав позитивний тест на коронавірус, його госпіталізовано - Цензор.НЕТ 1602 не получается одни маты
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Коронавірус бореться зі слугами кремля у Верховній Раді.
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