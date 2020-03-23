 Понад 60 тис. українців повернулися в Україну, більш ніж 27 тис. - ще залишаються за кордоном, - МЗС

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у понеділок, 23 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні понад 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну. Ще 27 тис., навіть більше, залишаються за кордоном", - сказав Божок.
Він додав, що МЗС уже взяло під контроль ситуацію з поверненням українців у Європі і на Близькому Сході, наразі завершує вирішення питань в Азійсько-Тихоокенському регіоні.
"Ми створили хаби. Ми відкрили декілька можливостей для того, щоб повертатися, – повітряний транспорт, наземний транспорт, залізниця. Зараз ми переходимо до Латинської Америки і Карибського басейну", - уточнив заступник міністра.
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Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!
Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.
На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.
Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.
И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!
А.С. Пушкин 1827 г.
А вот послезавтра Зебил подпишет договорняк с х.уйлом!
С этим что будем делать????
Смысл в том, что туристов там нет, отдых копеечный, погода отличная, короче - самое безопасное и дешевое место для проживания. А если греки его обратно не выпустят, то и ладно, им же хуже
У черта несколько магазинов, которые сейчас все равно не работают.
"Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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