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 Політика України
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 Понад 60 тис. українців повернулися в Україну, більш ніж 27 тис. - ще залишаються за кордоном, - МЗС

Міністерство закордонних справ вже повернуло в Україну понад 60 тис. наших співгромадян, ще більш ніж 27 тис. очікують на повернення.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у понеділок, 23 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні понад 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну. Ще 27 тис., навіть більше, залишаються за кордоном", - сказав Божок.

Він додав, що МЗС уже взяло під контроль ситуацію з поверненням українців у Європі і на Близькому Сході, наразі завершує вирішення питань в Азійсько-Тихоокенському регіоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз плануються рейси для евакуації українців зі США, Канади та Індії, - Мінінфраструктури

"Ми створили хаби. Ми відкрили декілька можливостей для того, щоб повертатися, – повітряний транспорт, наземний транспорт, залізниця. Зараз ми переходимо до Латинської Америки і Карибського басейну", - уточнив заступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183566
 
 
 Топ коментарі
 
Тож карантин триватиме ще довго... Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 8939
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Встречай Украина новых "коронаносцев" !!! Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 9061
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Эвакуация...Эвакуация.... Да хрен с той эвакуацией. Здесь уже ничего не изменить!
А вот послезавтра Зебил подпишет договорняк с х.уйлом!
С этим что будем делать????
Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 1694
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Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним!!!
***
Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!

Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги
И сад, как прежде, зацветёт.

На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.

Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом и друг другу
Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!
А.С. Пушкин 1827 г.
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А тот вернувшийся из Варшавы, который рассказывал что проблемы стариков с вирусом его не волнуют - оказался порохоботом.
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Как в Америке называют "дождик" (ёлочное украшение), кацапа?
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Ти ж не хочеш цим сказати, що всі порохоботи такі? Чи як?
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Эвакуация...Эвакуация.... Да хрен с той эвакуацией. Здесь уже ничего не изменить!
А вот послезавтра Зебил подпишет договорняк с х.уйлом!
С этим что будем делать????
Более 60 тыс. украинцев вернулись в Украину, более 27 тыс. - еще остаются за рубежом, - МИД - Цензор.НЕТ 1694
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73% де ваша відповідь? Ця нація вже готова кацапський немитий чавкать за обі щоки
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Черт знакомый в Грецию с женой поехал. На вопрос: "сдурел? границы ж завтра-послезавтра закроют!" он полушутя заявил "моя країна мене вивезе".
Смысл в том, что туристов там нет, отдых копеечный, погода отличная, короче - самое безопасное и дешевое место для проживания. А если греки его обратно не выпустят, то и ладно, им же хуже
У черта несколько магазинов, которые сейчас все равно не работают.
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На жаль, від правий щодо "вивезе":
"Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами."
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Самое безопасное сейчас - это Тибет , Северная Корея и Антарктида. А ваш друг ещё может получить депорт с запретом на въезд в ЕС на 5 лет.
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Северная Корея?? Да вы шутник Понад 60 тис. українців повернулися в Україну, більш ніж 27 тис. - ще залишаються за кордоном, - МЗС - Цензор.НЕТ 5335 Если комуняки не оглашают, не значит что эпидемии нет. У них от голода миллионы мрут и они это тихорят, а тут коронавирус.
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