 Норвегія ініціює створення фонду донорів ООН для допомоги бідним країнам у боротьбі з COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в понеділок західні ЗМІ з посиланням на норвезьке міністерство з міжнародного розвитку.

"Ми стурбовані тим, як вірус вплине на країни, що розвиваються, з нестійкою системою охорони здоров'я", - йдеться в заяві глави відомства Дага-Інге Ульстейна.

"Міжнародна згуртованість важлива як ніколи. Тому і для нас важливо виділити фінансові кошти для такого фонду в ООН", - підкреслив Ульстейн.

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За даними влади Норвегії, очікується, що фонд буде створений "можливо, навіть вже цього тижня".

Зазначається, що таку ініціативу підтримала заступник генерального секретаря ООН Аміна Мухаммед.

Минулого тижня генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав міжнародне співтовариство проявити солідарність з найбіднішими країнами світу на тлі пандемії коронавірусу COVID-19, оскільки життя багатьох людей нині під загрозою через його поширення.

Згідно з даними університету Джонса Хопкінса, станом на понеділок у світі виявили понад 341 тис. заражень COVID-19, більш як 14,7 інфікованих померли. Тим часом, близько 99 тис. заражених одужали.