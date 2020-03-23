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 Економіка, Суспільство
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Все про:карантин (846) Норвегія (121) ООН (1420) COVID-19 (1624) коронавірус (370)

 Норвегія ініціює створення фонду донорів ООН для допомоги бідним країнам у боротьбі з COVID-19

У Норвегії ініціювали відкриття фонду донорів ООН, покликаного сприяти бідним країнам в боротьбі з пандемією коронавірусу нового типу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в понеділок західні ЗМІ з посиланням на норвезьке міністерство з міжнародного розвитку.

"Ми стурбовані тим, як вірус вплине на країни, що розвиваються, з нестійкою системою охорони здоров'я", - йдеться в заяві глави відомства Дага-Інге Ульстейна.

"Міжнародна згуртованість важлива як ніколи. Тому і для нас важливо виділити фінансові кошти для такого фонду в ООН", - підкреслив Ульстейн.

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За даними влади Норвегії, очікується, що фонд буде створений "можливо, навіть вже цього тижня".

Зазначається, що таку ініціативу підтримала заступник генерального секретаря ООН Аміна Мухаммед.

Минулого тижня генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав міжнародне співтовариство проявити солідарність з найбіднішими країнами світу на тлі пандемії коронавірусу COVID-19, оскільки життя багатьох людей нині під загрозою через його поширення.

Згідно з даними університету Джонса Хопкінса, станом на понеділок у світі виявили понад 341 тис. заражень COVID-19, більш як 14,7 інфікованих померли. Тим часом, близько 99 тис. заражених одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183562
 
   
 Топ коментарі
 
Поздновато. Радуцкий уже так помогает богатым странам, что те офигевают.
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От на 300% уверен, что ваш ЗеДятлы, гидрант-членограй, угробивший за 9 месяцев с самокатчиком, экономику страны бедет первым в очереди на эту помощь. Еще бы, такой гешефт, такие бабки для распила оно пропустить не может.
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а мы кого пошлем делегацией в ООН просить Денег для Украины - предлягаю Бэню-Коломойского..., аХметку Дайнбасского ..., Пинчука ..., Новинского ...Бойко вЫшака , и Мертечука и онных - "сироты кАзанские" Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4048
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Поздновато. Радуцкий уже так помогает богатым странам, что те офигевают.
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Отправить тута весь ОП(Г), с янелох42 членограевичем во главе, я был бы не против..
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Интересно было бы посмотреть на это - в то время как наши власть имущие барыжат средствами защиты, оставляя страну в бедственном положении и закупают золотые безделушки (запонки и скифские фигурки)... Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2821
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От на 300% уверен, что ваш ЗеДятлы, гидрант-членограй, угробивший за 9 месяцев с самокатчиком, экономику страны бедет первым в очереди на эту помощь. Еще бы, такой гешефт, такие бабки для распила оно пропустить не может.
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а мы кого пошлем делегацией в ООН просить Денег для Украины - предлягаю Бэню-Коломойского..., аХметку Дайнбасского ..., Пинчука ..., Новинского ...Бойко вЫшака , и Мертечука и онных - "сироты кАзанские" Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4048
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Эх млин .Вот теперь у порохоботов есть все основания негодовать. Барыга был спец по таким вопросам .Уж он бы смог . Он бы выпросил у норвегов эти бабки .Не все конечно, а какие то проценты оставшиеся после Зимбабве и Таджикистана .Но все же .....он бы на пузе туда прополз бы . Он бы в грудь себя кулаками бил . Он бы даже йайцами собственными по щекам возил .НО помощь эту выбил бы .Уж что что а это ( бабки выпрашивать ) у него получалось . Правда от этих бабок медицине досталось бы НЕ всё , а народу и того меньше . НО перемогу бы он из этого факта раздул знатную Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9691
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ЯнеЛох42 членограевич и этого не сможет (выпросить в плане). Пришел бы, опозорил ниже плинтуса, ниже дна (следующий уровень) страну, записал бы видосик, какие он и его зекО ***** прилагала титанические усилия, для своего ЗЕбланного електората. И на этом было бы ВСЁ.
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А скільки громадян цієї заможної Норвегії застрягло на Балі, а на круїзних лайнерах у Японії та Н.Зелендії? А в Домінікані???
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Бесполезно ,в бедных странах все разворуют власти , поэтому они и бедные Норвегія ініціює створення фонду донорів ООН для допомоги бідним країнам у боротьбі з COVID-19 - Цензор.НЕТ 8672 Только адресная помощь Норвегія ініціює створення фонду донорів ООН для допомоги бідним країнам у боротьбі з COVID-19 - Цензор.НЕТ 8672
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Іноді ідеї навіть упоротих ліваків мають право на життя..
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зеленым придуркам сколько не выделяй денег помощи - они все загребут себе в карманы. им похер на граждан, главное бабло - доказано радуцким, который вывез из госрезерва 10 млн масок.
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Мы украинцы такие умные, но почему мы такие бедные?
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я против, всем нельзя помогать например, надо дать зрителям, которые выбрали кловна руководителем государства, возможность почувствовать как это жить по приколу, по сценарию - хуже не будет, чтоб курва, живот победил экраном засранные мозги. Помните писалось тут вам - за са своии ошибки заплатите сами и дорого, так что крепчаитесь, а мне есть желание досмотреть этот спектакль
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