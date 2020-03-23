 Зараз плануються рейси для евакуації українців зі США, Канади та Індії, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, передає Цензор.НЕТ.

"Завдяки діалогу між Міністерством інфраструктури та авіаперевізниками українські громадяни можуть придбати білети за спеціальними цінами. Є висока ймовірність введення більш жорстоких карантинних режимів в інших країнах. Тому не зволікайте, придбайте квитки вже сьогодні через сайти авіакомпаній:

МАУ - https://www.flyuia.com/ua/ua/home

Sky Up Airlines - https://skyup.aero/uk/best

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Нагадаємо, що всі рейси приймаються в карантинному терміналі, де працюють епідеміологи. Пасажири проходять експрес-тести на COVID-19, всіх попереджують про необхідну самоізоляцію на 14 днів", - йдеться в повідомленні.