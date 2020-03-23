 Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки коронавірус зберігається на різних поверхнях? Найменше в повітрі - до 3 годин, а найбільше на пластику - 5 днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на дереві та склі вірус тримається 4 години, на медичних рукавичках до 8 годин, на папері 4-5 днів, на сталі 48 годин.

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Інфорграфіка: ВР/Facebook

Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні.





