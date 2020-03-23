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 Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі. ІНФОГРАФІКА

Коронавірус найдовше зберігається на поверхні пластикі - 5 днів, а найменше - в повітрі, до 3 годин.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки коронавірус зберігається на різних поверхнях? Найменше в повітрі - до 3 годин, а найбільше на пластику - 5 днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на дереві та склі вірус тримається 4 години, на медичних рукавичках до 8 годин, на папері 4-5 днів, на сталі 48 годин.

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Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі 01

Інфорграфіка: ВР/Facebook

Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні.



Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183558
 
 
 Топ коментарі
 
А в зеленій шмарклі він живе 42 роки.
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Дольше всего коронавирус сохраняется на пластике, а меньше всего - в воздухе - Цензор.НЕТ 252
https://www.youtube.com/watch?v=Y5iyGvHb41s
Головне в боротьбі з коронавірусом - обкуритись !
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а на шоколаді гине через 15 секунд )
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для того, щоб загинути, треба бути живим
а вірус не живий, в нього немає метаболізму, на відміну від бактрерій
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Вирус - это неклеточные организмы. Они живые.
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хрєниє
їх з живою природою пов'язує тільки те, що вони можуть відбудовувати собі подібних, але тільки з живого матеріалу клітини
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зато кишечный гас, если его пустить в шаровары, может там храниться вечно
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А як тепер бути з ініціативою кабміну щодо безготівкових розрахунків банківськими картками? Дольше всего коронавирус сохраняется на пластике, а меньше всего - в воздухе - Цензор.НЕТ 7487
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А які проблеми? Ви ж не передаєте картку - тримаєте її у руках. Дезинфікувати її взагалі не проблема. Сам кардрідер касир має дезинфікувати хочаб раз на годину.
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Ключове слово - "має"... Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі - Цензор.НЕТ 830

Вчора спостерігав як працюють продавці у продуктовому супермаркеті - маска теліпається на шиї, одягає одноразову рукавичку лише на одну руку, іншою машинально тре носа, продукти пакує обома руками...
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Так, я теж останнього разу як був у супермаркеті таке помітив, що половина касирів постягували маски...хоча маски у них досить непогані - не хірургічні, як мінімум SSP2
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В Италии и на россии трупы уже не считают.Глобальный пожар сказал премьер россии Мишустин президенту Белоруси Лукашенко
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Хто робив собі пластику - усі побігли позбавлятися від силіконових вставок в організм
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Бачиш, що коронавірус десь сидить - не торкайся його!
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От тобі смішно, а це ж чиїсь мами та бабусі. Уявляєш, якого лайна дітям, онукам та іншим людям у вуха позаливали за все життя...
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...на бумаге 4-5 дней...

"Продам туалетную бумагу! Срочно!"
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В Китае за месяц внезапно исчезло более 8 миллионов пользователей мобильной связью,интересная инфа.Были и нету.
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а почему не 80-ть ...или 800-т лимонов сразу Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі - Цензор.НЕТ 3846 - кацапофейк пропоганда в действии
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Прочти сначала.-
https://defence-line.org/2020/03/o-chem-govorit-china-mobile/
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все сходится - зашел ЗДОРОВЫЙ - на ...Почту, в Банк...Магазин - там - получил Деньги ... Квитанцию и прочее со сдачей и ВИРУС - типа такого Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі - Цензор.НЕТ 2116
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Ходите в перчатках, полученное бабло - в отдельный пластиковый пакет на 5 дней на карантин. Хотя это можно ускорить, если в этот же пакет дезинфектант добавить какой-то.
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- какие рекомендации по остальным 1001-й не указаной ситуации ...
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Тут каждый сам решает - либо он защищается во всем, либо забивает, либо защищается частично. В общем-то - респиратора + перчаток в большинстве случаев почти достаточно - те же деньги можно и сразу в кошелек, пусть в нем и проходят карантин, главное в него не лазать без перчаток.
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ага - понял , в Рюкзаке носим " не Вирусные"- а в Кошельке - " Вирусные" - да...., тут главное не по-путать -да Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі - Цензор.НЕТ 7904
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Тут еще вопрос в том как быть с теми кто лапает все товары в магазине
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Короновирусные трупы сжигают в Крематории по всему миру
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Тарас Шевченко написал 200 лет назад про короновирус в стихотворении Чума.
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Поетому нужно холопам разьяснять что перчатки и дезинфекция обуви даже важнее чем маски
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