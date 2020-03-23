 Найдовше коронавірус зберігається на пластику, а найменше - в повітрі. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Скільки коронавірус зберігається на різних поверхнях? Найменше в повітрі - до 3 годин, а найбільше на пластику - 5 днів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на дереві та склі вірус тримається 4 години, на медичних рукавичках до 8 годин, на папері 4-5 днів, на сталі 48 годин.
Інфорграфіка: ВР/Facebook
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні.
а вірус не живий, в нього немає метаболізму, на відміну від бактрерій
їх з живою природою пов'язує тільки те, що вони можуть відбудовувати собі подібних, але тільки з живого матеріалу клітини
Вчора спостерігав як працюють продавці у продуктовому супермаркеті - маска теліпається на шиї, одягає одноразову рукавичку лише на одну руку, іншою машинально тре носа, продукти пакує обома руками...
https://www.youtube.com/watch?v=Y5iyGvHb41s
Головне в боротьбі з коронавірусом - обкуритись !
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https://defence-line.org/2020/03/o-chem-govorit-china-mobile/