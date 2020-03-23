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 Політика України
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 САП відкрила провадження щодо службових осіб Кабміну, які проігнорували лист глави РНБО про заборону експорту товарів медпризначення, - заступник генпрокурора Трепак

Досудове розслідування доручено проводити Державному бюро розслідувань.

Як розповіли "Цензор.НЕТ" в Офісі Генерального прокурора, Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом службової бездіяльності службових осіб, оскільки в Кабмін ще 31 січня, невдовзі після початку поширення вірусу по світу, звернувся голова Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов з вимогою заборонити експорт і реекспорт продукції медичного призначення, захисних масок, рукавичок, халатів, необхідних для протиепідеміологічних заходів. Однак Гончарук відмовився ухвалювати заборону на вивезення масок.

За словами заступника Генерального прокурора Віктора Трепака, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 статті 367 Кримінального кодексу. Досудове розслідування прокурором доручено проводити Державному бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183555
 
   
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Раз по факту - а не персонально, то нічого не буде...
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циклируй отседа зенитовец зеленый.. из тебя Днепр-как из этой обезьяны президент.
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мій запарєбрик-м Жашків Черкащина. А от твоя ізба точно із запорєбрика-або ти малорос смердючий.
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Ти вважаєш, що зеленка захистить тебе від вірусу? То є добре, але донеси це до усієї своєї отари!
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Гончарук тоже что-то знал аж в Португалию спетлял - неоднократно игнорируя письмо СНБО
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Зеленський злочинець,злодій і зрадник. Де мені одержати 10% від його статків?
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Не вірю, що ДБР буде проводити слідство проти своїх слуг одного народу.🤢
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это та венедиктова-шо на пианинах с зелей играет??-дохлый номер...
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за яйца падлов и на дыбу, когда-то, кто-то должен за беспредел ответить?
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промышленность приступила к выпуску инновационной маски-самокатки с зеркалом заднего вида САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения, - замгенпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 1365
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Квартал 95 вийшли всі на сцену і давай співати пісню таку жорстку про владу.
."Зачєм ви єта здєлалі, прадалі маскі бєлиє, баригі **** клятиє, гарітє ви в аду..Ви сволачі нєщясниє, прадажниє, блахастиє, тюрма за вамі плачєт і будєт вам канєц"" .
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агов САМ ( вірнішше СМИ гроші у КИШЕНЮ) - про Радуцького не забудьте - там є звідки ВІДЖАТИ - він поділиться...., хіба що зЄля кришувати буде...
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Надо еще вжарить СНБО за необеспечение народа индивидуальными средствами транспорта и защиты от биологического оружия в случае эпидемии. Как оказалось закон о растаможке оказался важнее закона о земле. Ведь земля так и так принадлежит народу посмертно по 2 метра.
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Неужели и Авакова посадят за нарушение приказа СНБО?
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причем данилов предупреждал два раза,31.01 и 08.02

САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения, - замгенпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 2109 САП открыла производство в отношении служебных лиц Кабмина, проигнорировавших письмо главы СНБО о запрете экспорта товаров медназначения, - замгенпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 7232
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А сколько раз зелекторат предупреждали аж до второго тура?
REM: Не поймите, что что-то не так, просто у меня на калькуляторе разрядов не хватает...
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Это дело нужное, в первую очередь должны отвечать по горячим следам...но и за Поценюка, Трусельмана и ******* нельзя забывать!
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Стикер наклей на лоб и перед Портновым с Венедиктовой кругами бегай.
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На самокаті по тюремній камері, ляпота...
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Я и написал ниже, что игнорирование письма СНБО - это залет.
Ну понеслась Маруся за кефиром ГБР за внесение факта в ЕРДР САП відкрила провадження щодо службових осіб Кабміну, які проігнорували лист глави РНБО про заборону експорту товарів медпризначення, - заступник генпрокурора Трепак - Цензор.НЕТ 9117
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