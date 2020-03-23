 САП відкрила провадження щодо службових осіб Кабміну, які проігнорували лист глави РНБО про заборону експорту товарів медпризначення, - заступник генпрокурора Трепак

Як розповіли "Цензор.НЕТ" в Офісі Генерального прокурора, Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом службової бездіяльності службових осіб, оскільки в Кабмін ще 31 січня, невдовзі після початку поширення вірусу по світу, звернувся голова Ради Національної безпеки і оборони Олексій Данілов з вимогою заборонити експорт і реекспорт продукції медичного призначення, захисних масок, рукавичок, халатів, необхідних для протиепідеміологічних заходів. Однак Гончарук відмовився ухвалювати заборону на вивезення масок.

За словами заступника Генерального прокурора Віктора Трепака, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 статті 367 Кримінального кодексу. Досудове розслідування прокурором доручено проводити Державному бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що секретар РНБО Данілов на початку року двічі просив уряд заборонити експорт масок. Пізніше уряд України на час карантину заборонив експорт хірургічних масок та інших товарів протиепідемічного призначення - обмеження діятимуть до 6 червня. В результаті Митна служба оформляла аж до 11 березня вивезення масок з України - приватні компанії вивезли 980 тонн масок.