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Все про:арешт (1089) кордон (1422) Закарпаття (900) контрабанда (1121) маска (34) Румунія (254)

 Чоловіку, який незаконно вивозив медичні маски в Румунію, суд призначив 10 діб арешту

На Закарпатті заарештують на 10 діб чоловіка, який незаконно перетнув кордон з метою контрабанди медичних масок у Румунію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судову владу України.

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, 18 березня 2020 року прикордонним нарядом "Прикордонний патруль" на березі річки Тиса на відстані близько 10 метрів від лінії державного кордону було виявлено та в подальшому затримано громадянина України після перетину державного кордону України, з України в сусідню країну Румунію і назад поза пунктом пропуску через державний кордон України з метою переміщення медичних масок, чим порушив вимоги статей 9, 12 Закону України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 року.

Під час затримання громадянин здійснив злісну непокору законній вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби під час виконання ним службових обов'язків, пов'язаних з охоронною державного кордону, а саме на законну неодноразову вимогу зупинитись цей громадянин вдався до втечі. Було здійснено один попереджувальний постріл у гору з АК-74. Чоловік порушив пункт 10 постанови Кабінету Міністрів України №1147 від 27 липня 1998 року, за що передбачена відповідальність за частиною першою статті 185-10 та частиною першою статті 204-1 КУпАП.

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Вину свою він визнав, розкаявся у вчиненому та пояснив, що перетнув державний кордон з України в Румунію та в зворотному напрямку з метою контрабанди медичних масок за грошову винагороду.

Беручи до уваги, що адміністративне правопорушення вчинене в умовах світової пандемії коронавірусу COVID-19, в той час, коли державний кордон України потребує посиленого захисту в зв′язку з пандемією, коли в Україні дефіцит медичних масок в аптечних мережах, суд 19 березня 2020 року визнав чоловіка винним за частиною першою статті 185-10 КУпАП та частиною першою статті 204-1 КУпАП та на підставі статті 36 КУпАП призначив покарання в межах санкції частини першої статті204-1 КУпАП у вигляді 10 діб адміністративного арешту.

Нагадаємо, 19 березня Держприкордонслужба повідомила про затримання чоловіка, який переправляв річкою медичні маски в Румунію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183553
 
 
 Топ коментарі
 
Лох ты мужик, лох.
Надо было не сотнями маски вывозить, а так, как Радуцкий.
Поэтому ты, мужик, вор, а вот Радуцкий - он бизнесмен.
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То бизнес.
Если вывоз малого количества - то это контрабанда и это преступление.
Если вывоз партиии товара огромного масшатаба Слугой Народа, как Радуцкий, - то это бизнес и это хорошо. Странный Вы какой, не понимаете современной экономической политики.
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що аж целых 5 масок в кармане нашли....А где те 980 тонн масок которые зелень вывезла...? даже и не ищут
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Убей 1-2х, и ты - преступник... убей тысячи, и ты - герой...
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що аж целых 5 масок в кармане нашли....А где те 980 тонн масок которые зелень вывезла...? даже и не ищут
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То бизнес.
Если вывоз малого количества - то это контрабанда и это преступление.
Если вывоз партиии товара огромного масшатаба Слугой Народа, как Радуцкий, - то это бизнес и это хорошо. Странный Вы какой, не понимаете современной экономической политики.
 показати весь коментар
 
 
Лох ты мужик, лох.
Надо было не сотнями маски вывозить, а так, как Радуцкий.
Поэтому ты, мужик, вор, а вот Радуцкий - он бизнесмен.
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Всі пропиті лисим екстрасенсом маски тепер спишуть на цього "водолаза".
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начал бежать.. почему не стреляли на поражение мародёра..?
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так тут три нарушенія, за кожне - смерть по законам воєнного врємєні, вкупі
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привязать к двум грузовикам и разодрать как жабу
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цому буде віслюк казати - дякуюдужедякуюдякую.
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Скільки він міг пронести тих масок вручну і 10 діб за це, а "Слуги народу" тоннами вивозять і їм як з козла молока...
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