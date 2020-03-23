 САП почала провадження за фактом звернення Данілова до Гончарука про заборону експорту медичних масок, на яке уряд не відреагував. ДОКУМЕНТ

Про це пише на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Нині розпочато розслідування дій посадових осіб Кабінету Міністрів. Дякую, ось це швидкість! Чекатимемо таких же швидких результатів", - написав він.

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