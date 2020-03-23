 САП почала провадження за фактом звернення Данілова до Гончарука про заборону експорту медичних масок, на яке уряд не відреагував. ДОКУМЕНТ

Про це пише на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Нині розпочато розслідування дій посадових осіб Кабінету Міністрів. Дякую, ось це швидкість! Чекатимемо таких же швидких результатів", - написав він.
Про це пише на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Нині розпочато розслідування дій посадових осіб Кабінету Міністрів. Дякую, ось це швидкість! Чекатимемо таких же швидких результатів", - написав він.
Только кто ж сам себя посадит
Місцеві органи влади Чехії довільно захопили величезний вантаж у 110 тисяч масок
Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петричек повідомив послові Нісіо, що до завершення розслідування чеською поліцією щодо крадіжки медичного матеріалу, яка відбулася у Ловошице, Чеська Республіка якнайшвидше відправить 110 тисяч масок зі своїх поставок до Італії в кількості, що дорівнює кількості, яка повинна була б дістатися до нашої країни
отдадут...но потом, по свободе...как получится...
Боже, куда ведёшь ты Украину?