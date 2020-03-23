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 Політика України
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 САП почала провадження за фактом звернення Данілова до Гончарука про заборону експорту медичних масок, на яке уряд не відреагував. ДОКУМЕНТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала провадження за фактом публікації на Цензор.НЕТ звернення секретаря РНБО Олексія Данілова до прем'єр-міністра Олексія Гончарука від 31 січня про заборону експорту медичних масок з України, на яке уряд не відреагував, а експорт масок збільшився.

Про це пише на сторінці у Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Нині розпочато розслідування дій посадових осіб Кабінету Міністрів. Дякую, ось це швидкість! Чекатимемо таких же швидких результатів", - написав він.

САП почала провадження за фактом звернення Данілова до Гончарука про заборону експорту медичних масок, на яке уряд не відреагував 01

Також читайте: Гончарук має бути викликаний на допит за ігнорування листа РНБО про заборону експорту масок, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3183552
 
 
 Топ коментарі
 
Чтоб не обосрался от страха Радуцкий, Венедиктова сказала, что расследование по вывозу масок вовремя эпидемии будет "Через две, через две весны, через две, через две зимы!", но тут мощно укакался Зеленский.
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и этого мародера не забудте !
САП почала провадження за фактом звернення Данілова до Гончарука про заборону експорту медичних масок, на яке уряд не відреагував - Цензор.НЕТ 1973
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ну фсе. теперь придётся сажать. как обещали - весной. своих.
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От теперь реально сажать не пересажать..
Только кто ж сам себя посадит
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Почему сам себя? Гончарука уволили - можно сажать САП начала производство по факту обращения Данилова к Гончаруку о запрете экспорта медицинских масок, на которое правительство не отреагировало - Цензор.НЕТ 2359
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Чтоб не обосрался от страха Радуцкий, Венедиктова сказала, что расследование по вывозу масок вовремя эпидемии будет "Через две, через две весны, через две, через две зимы!", но тут мощно укакался Зеленский.
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только за ,....... Гончаруку надо боятся не закона ,а толпы ,а она к нему рано или поздно придет...
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Треба іти до перешоджерела - до чорта, який назначив цих оленів.
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не спорю ,отвечать за свои назначения надо, и не только политически ,только так что то изменится в этой стране
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Та кабмін без Льохі, як село без дурня. І шо його бити, як воно і так убоге, не зрозуміє за що. САП почала провадження за фактом звернення Данілова до Гончарука про заборону експорту медичних масок, на яке уряд не відреагував - Цензор.НЕТ 3766
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ну шож,хорошо хоть холодницкий еще не лег под ермака с зелей
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а кого вообще холодницкий привел на нары? да с жирной мордой сытником бодались, кто главнее
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прокуратура не расследует дела.она возбуждает уголовные дела.а расследуют набу и гбр.пора уже начать ориентироваться этих вещах.
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ага.. возбуждает а до конца не доводит ? и кто она после этого?
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вивез Радуцкий а виноват гончарук................. ахаха то есть мяу
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та тото и оно шо мяу...запрет должен исходить от правительства .причем вовремя.
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дик пускай Гончарук и расскажет КТО лоббировал отсутствие запрета............. Если не трус конечно..
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он в Португалии... карантин по всему миру ему только на руку - есть где схорониться - значит был предварительный сговор и умысел
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Гончарук , ты за все в ответе! Бери чартер и драпай на Сейшелы к Богдану! Если еще не закрыли границы.
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ну фсе. теперь придётся сажать. как обещали - весной. своих.
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Бросят бедного Лёху на растерзание толпе, чтобы она радовалась. И не жалко - нефиг без внимания такие письма отправлять. И еще более не жалко потому что не надо с плохой компанией связываться.
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Китай відправив партію масок на допомогу Італії в боротьбі з коронавірусом, але Чехія привласнила їх собі. Партія складалася з 680 тисяч масок і респіраторів, але чеська поліція конфіскувала вантаж під приводом боротьби з нелегальним продажем, розпакувала коробки і розіслала товар по своїх лікарнях.
Місцеві органи влади Чехії довільно захопили величезний вантаж у 110 тисяч масок
Міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петричек повідомив послові Нісіо, що до завершення розслідування чеською поліцією щодо крадіжки медичного матеріалу, яка відбулася у Ловошице, Чеська Республіка якнайшвидше відправить 110 тисяч масок зі своїх поставок до Італії в кількості, що дорівнює кількості, яка повинна була б дістатися до нашої країни
отдадут...но потом, по свободе...как получится...
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Странно, что Китай поставлял что-то в Италию...через Чехию...
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А как оно могло запретить если там как раз радуцкий распродавался. Там надо и скалецкую и радуцкого, всех этих мразей потом под следствие, твари во время чумы наживались.
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скалецкая похоже смекнула что к чему и пыталась в обсерации схорониться, Гончарук в Португалию сиганул, в надежде переждать эпидемию с вырученными денежками, а там, после эпидемии мож и не хватятся гаденыша... выживут не все... да и авиасообщение откроют скорее всего не скоро - на год-два закрыли точно...
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Притягнути до відповідальності не тільки офісну мелюзгу а й їх очильників, та й тих, хто цих очильників призначав.
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Вам зараз не крайнього треба шукати, а "покарати" того хто перший продав. Тоді люди може вам повірять
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Всё то же тупое копание в политическом ГАВНЕ ради пиара...
Боже, куда ведёшь ты Украину?
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Все це виїденого яйця не коштує. Хто таки секретар РНБО і на основі яких законів чи норм написаний його лист? Справу відкрити проти "бувшого" для заспокоєння охлоса. Те, що вивозилися медзасоби вже в березні із заниженням митної вартості в 30 разів, нікого не цікавить.
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